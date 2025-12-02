Lutter & Wegner

Lutter & Wegner präsentiert eine kulinarische Winterreise auf dem schönsten Weihnachtsmarkt Europas auf dem Gendarmenmarkt in Berlin

Mit gleich drei kulinarischen Genussadressen prägt das traditionsreiche Lutter & Wegner auch in der Adventszeit 2025 den wohl schönsten Weihnachtsmarkt Europas, den WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt in Berlin.

Die traditionsreiche Berliner Institution inszeniert eine kulinarische Winterreise über den stimmungsvollen Platz der Hauptstadt: vom eleganten Aperitif in der Champagner & Delikatessenhütte über herzhaft-festliche Küche in der Weihnachtshütte bis hin zum stilvollen Fine Dining-Abschluss im historischen Stammhaus unmittelbar am Gendarmenmarkt.

Ein Weihnachtsmarkt, drei Geschmackswelten

"Wir möchten unseren Gästen ein durchgängiges Erlebnis bieten - ein Spaziergang, der Kulinarik, Tradition und festliche Stimmung verbindet", erklärt Inhaber Josef Laggner. "Unsere drei Dependancen bieten dafür den perfekten Rahmen: Jede hat ihre eigene Handschrift, gemeinsam bilden sie jedoch ein Gesamtbild, das für Berlin und Deutschland einzigartig ist."

Auftakt: Feiner Genuss in der Champagner & Delikatessenhütte

Die Champagner & Delikatessenhütte bildet den exklusiven Auftakt dieser winterlichen Genussroute. Hier erwartet die Gäste ein exquisites Feinschmeckerangebot: täglich frische Felsenaustern in fünf verschiedenen Sorten, feinster iranischer Caviar Royal sowie ausgewählte Champagner-Sorten und der hauseigene Lutter & Wegner Premium Riesling Sekt in Sonderabfüllung. Ergänzt wird das Sortiment durch erlesene Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten sowie eine Auswahl warmer Delikatessen - ideal für genussvolle Momente an kalten Wintertagen.

Längst hat sich der hochwertige gestaltete Ort zu einem beliebten Treffpunkt für Liebhaber feiner weihnachtlicher Kulinarik auf dem WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt entwickelt.

Zwischenstopp: Herzhaftes & Tradition in der Weihnachtshütte

Die urige Weihnachtshütte - seit über 20 Jahren eine feste Größe auf dem WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt - serviert winterliche Klassiker in gemütlichem Ambiente. Auf der Genussroute bildet sie den herzhaften Hauptgang: ofenfrische Ente, Wildgerichte, Wurstspezialitäten sowie Wiener Mehlspeisen.

Finale: Köstlicher Abschluss im Stammhaus

Die kulinarische Rundreise rund um den Gendarmenmarkt endet wenige Schritte weiter im Lutter & Wegner-Stammhaus in der Charlottenstraße 56. Hier genießen anspruchsvolle Gäste winterliche Fine Dining Menüs mit saisonalen Akzenten sowie die beliebten Klassiker des über 200 Jahre alten Traditionshauses. Eine exklusive Auswahl an Weinen und Champagner rundet das Erlebnis ab.

"Viele unserer Gäste beginnen ihren Abend auf dem Weihnachtsmarkt, spazieren durch unsere Hütten und genießen zum Abschluss ein Menü oder einen Digestif in unserem Stammhaus. Diese weihnachtliche Genussroute hat sich ganz organisch entwickelt - und wir erzählen sie in diesem Jahr erstmals bewusst", sagt Josef Laggner.

Ein kulinarischer Rundgang, der Berlin bereichert

Mit diesem Konzept schafft Lutter & Wegner ein neues, ganzheitliches Format für den Weihnachtszauber: eine winterliche Genussreise, die Besucherinnen und Besucher intuitiv über den gesamten Platz führt - und Tradition und Moderne sowie anspruchsvolles Fine Dining und bodenständige Klassiker harmonisch miteinander verbindet.

Original-Content von: Lutter & Wegner, übermittelt durch news aktuell