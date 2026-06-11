PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Das Gleichheitsversprechen im AGG wird aktualisiert

Berlin (ots)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bekommt ein Update. 20 Jahre nach der Einführung haben sich das Antidiskriminierungsrecht und die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle bewährt. Das AGG leistet einen zentralen Beitrag zu Fairness am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche und im Zivilrechtsverkehr. Doch Schutzlücken sind immer geblieben, die nun angepasst werden sollen.

Helge Lindh, zuständiger Berichterstatter:

"Viel zu oft können Betroffene von Diskriminierung ihr Recht nicht wahrnehmen. Weil sie die kurzen Fristen zur Wahrung ihrer Ansprüche verpassen, weil sie zwar diskriminiert, aber nicht vom Gesetz erfasst werden. Das ändern wir: Sexuelle Belästigung wird künftig umfassend, auch außerhalb des Arbeitsplatzes, vom AGG erfasst. Betroffene sollen vier statt zwei Monate erhalten, um ihre legitimen Ansprüche einzufordern. Wir stärken die Antidiskriminierungsstelle mit zusätzlichen Rechten.

Gleichzeitig bleiben wichtige Aspekte im Regierungsentwurf außen vor: Die Rolle von diskriminierender KI, der Schutz von chronisch Kranken, Menschen mit Behinderung oder pflegende Angehörige sind nicht ausreichend berücksichtigt. Hier werden wir uns für Verbesserungen einsetzen.

Für uns gilt: Das AGG ist ein Meilenstein. Es setzt das Gleichheitsversprechen unserer Verfassung praktisch um und schützt damit auch alle Menschen in unserem Land. Dafür lohnt es sich, diese Reform nach 20 Jahren anzugehen."

Saskia Esken, zuständige Berichterstatterin:

"Als das Gesetz im Jahr 2006 als Antidiskriminierungsgesetz auf Drängen der EU eingeführt wurde, waren Konservative und Unternehmensverbände der Überzeugung, dieses "Bürokratiemonster" werde die Wirtschaft zugrunde richten.

Doch das Gegenteil war der Fall! Das AGG hat Wirtschaft und Gesellschaft vorangebracht, weil wir Vielfalt zunehmend als Chance begreifen und Diskriminierung zurückweisen, wie das nicht nur die EU, sondern vor allem auch unsere Verfassung uns vorgibt.

Und auch wenn Rassismus, Sexismus und Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinderung, Religion und sexueller Identität weiterhin eine bittere Realität sind - mit dem AGG haben Betroffene eine klare rechtliche Handhabe und mit der Antidiskriminierungsstelle eine Behörde, bei der sie Rat und Unterstützung finden.

Mit dem Start in die parlamentarische Beratung wollen wir als SPD-Fraktion aus den vielen kleinen Schritten auf dem bisherigen Weg zukünftig eine große Reform des AGG machen. Wir wollen den Menschen zeigen: Der Politik ist wichtig, dass jeder und jede seine Rechte, die sich aus der Verfassung ergeben, auch wahrnehmen kann. Und uns ist wichtig, dass auch wirklich alle zu ihrem Recht kommen."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 11.06.2026 – 16:34

    Zum Anne-Frank-Tag: Demokratiebildung und Erinnerungskultur bleiben unverzichtbar

    Berlin (ots) - Am 12. Juni 1929 wurde Anne Frank geboren. Seit zehn Jahren organisiert das Anne-Frank-Zentrum den bundesweiten Anne-Frank-Tag als Aktionstag an Schulen. Unter dem Motto "Geschichten erzählen" stellt das Anne-Frank-Zentrum kostenlose Lernmaterialien für Schulen bereit, die den Schülerinnen und ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 16:32

    BAföG-Reform muss zum Wintersemester kommen

    Berlin (ots) - In die Ausbildung junger Menschen zu investieren, fördert auch die Fairness zwischen den Generationen. Gleichzeitig legt es den Grundstein für künftigen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum, denn Studierende und Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb muss die BAföG-Reform zum Wintersemester 2026/2027 kommen. Lina Seitzl, zuständige Berichterstatterin: "Ein starkes BAföG ist kein ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 11:34

    Fußball-WM 2026: Sportfest mit Schattenseiten

    Berlin (ots) - Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada beginnt eines der größten Sportgroßereignisse der Welt. Das erstmals von drei Ländern gemeinsam ausgerichtete Turnier verspricht einen spannenden sportlichen Wettkampf, wird jedoch von kontroversen Debatten über die Lage in den USA begleitet. Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer: "Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren