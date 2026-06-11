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SPD-Bundestagsfraktion

BAföG-Reform muss zum Wintersemester kommen

Berlin (ots)

In die Ausbildung junger Menschen zu investieren, fördert auch die Fairness zwischen den Generationen. Gleichzeitig legt es den Grundstein für künftigen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum, denn Studierende und Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb muss die BAföG-Reform zum Wintersemester 2026/2027 kommen.

Lina Seitzl, zuständige Berichterstatterin:

"Ein starkes BAföG ist kein Privileg, sondern eines der wichtigsten Instrumente für Chancengleichheit in unserem Bildungssystem. Es ist ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit, in die Ausbildung junger Menschen zu investieren. Und es ist die Grundlage für zukünftiges Wachstum und Entwicklung, denn Studierende und Auszubildende sind unsere wirtschaftliche Zukunft.

Die SPD-Bundestagsfraktion steht geschlossen zur vereinbarten BAföG-Reform. Sie muss wie vorgesehen zum Wintersemester 2026/27 in Kraft treten. Die Finanzierung ist aus unserer Sicht durch den Bundesfinanzminister Lars Klingbeil mit dem Beschluss der Eckwerte des Bundeshaushalts 2027 sichergestellt worden. Wir erwarten einen zeitnahen Kabinettsbeschluss."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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