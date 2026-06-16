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Team Freiheit

"Aus eigener Kraft" zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:
Team Freiheit präsentiert in Schwerin Spitzenpersonal und Wahlprogramm

Schwerin (ots)

Mit Blick auf die kommende Landtagswahl formiert sich eine neue politische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Team Freiheit lädt Sie hiermit zu einem Pressegespräch ein, um über seine erstmalige Teilnahme an einer Landtagswahl sowie über ein außergewöhnliches Politikprogramm zu informieren.

Im Rahmen dieses Termins wird das Team Freiheit sein politisches und personelles Angebot und die inhaltlichen Schwerpunkte für MV vorstellen.

Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 10:30 Uhr

Wo: Restaurant Pier 7, Werderstraße 140, 19055 Schwerin

Als Gesprächspartner werden Ihnen zur Verfügung stehen:

· Paul Bressel: Der Unternehmer und bisherige FDP-Stadtverordnete der Landeshauptstadt Schwerin stellt sich als Team Freiheit Spitzenkandidat vor.

· Dr. Frauke Petry & Thomas L. Kemmerich: Die Gründer von Team Freiheit präsentieren das zentrale Wahlprogramm und erläutern die politischen Zielsetzungen für Mecklenburg-Vorpommern.

· Sandy Van Baal: Die bisherige Landtagsabgeordnete kündigt ihren Wiederantritt an und gibt einen Ausblick auf ihre Schwerpunkte für die neue Legislaturperiode.

Neben der öffentlichen Fragerunde bieten wir Ihnen an diesem Tag explizit die Möglichkeit zu exklusiven Hintergrundgesprächen mit allen Anwesenden. Sollten Sie Interesse an einem 1-zu-1-Gespräch mit Frau Van Baal oder Herrn Bressel haben, bitten wir um eine kurze Mitteilung bei Ihrer Anmeldung, damit wir entsprechende Zeitfenster für Sie koordinieren können.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Teilnahme. Bitte geben Sie uns zur besseren Planung eine kurze Rückmeldung - gerne unter Angabe Ihrer Interviewwünsche - bis zum 28. Juni 2026 an presse@kemmerich.org.

Pressekontakt:

Team Freiheit
Dr. Frauke Petry
presse@antipartei.de
www.antipartei.de

Original-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuell

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