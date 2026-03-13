Team Freiheit

Milei-Konferenz 2026: Rettung für den "Intensiv-Patienten" Deutschland

Leipzig (ots)

Das Team Freiheit beteiligt sich an der Milei-Konferenz 2026, zu der das "Javier Milei Institut für Deregulierung in Europa" am Samstag, den 14. März 2026, unter dem richtungsweisenden Motto "Deutschland deregulieren. Jetzt!" einlädt. In einer Zeit, in der starre Strukturen und überbordende Bürokratie die wirtschaftliche Dynamik lähmen, versammelt die Konferenz führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um radikale Lösungen für eine freiheitliche Zukunft vorzustellen.

Diagnose: Systemkrise - Therapie: Freiheit

Betrachtet man den aktuellen Zustand des Landes, drängt sich ein Vergleich auf: Deutschland gleicht einem Intensivpatienten. Die Milei-Konferenz fungiert hierbei als entscheidendes Konsilium: Hier treffen sich die "Ärzte und Therapeuten" der Freiheit, die fernab von ideologischen Gräben gemeinsam an einer Therapie arbeiten, die zur dauerhaften Genesung des Standorts beitragen kann.

Dr. Frauke Petry, Gründerin und Sprecherin des "Team Freiheit" und eine der Referentinnen der Konferenz, betont die Dringlichkeit der Lage:

"Auf der Milei-Konferenz werden ohne Rücksicht auf politische Ämter die Maßnahmen präsentiert, die Deutschland vor dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollaps bewahren und einen Neuanfang ermöglichen können."

Ein Programm für den echten Umbruch

Die Konferenz in Schkeuditz am Leipziger Flughafen, die durch Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) begrüßt wird, deckt das gesamte Spektrum notwendiger Reformen ab:

Wirtschaft & Steuern: Prof. Dr. Stefan Kooths spricht über Freiräume für Marktprozesse, während Reiner Holznagel Schwerpunkte einer neuen Steuerpolitik setzt.

Energie & Mittelstand: Unter dem Titel "Energiepolitik mit der Kettensäge" diskutieren Experten wie Dr. Björn Peters. Antje Hermenau und Thomas L. Kemmerich widmen sich der Befreiung des Mittelstands als Existenzgrundlage der Nation.

Zukunftstechnologien: Nicolas Hess beleuchtet die KI-Revolution, und Dr. Dr. Rainer Zitelmann skizziert den Beginn der kapitalistischen Weltraumrevolution.

Währung & Gesellschaft: Joana E. Cotar thematisiert den Währungswettbewerb als Alternative zur digitalen Zentralbankkontrolle. Den Abschluss bilden Panels zu Meinungsfreiheit und zur Vision einer freiheitlichen Gesellschaft von morgen.

Über die Veranstaltung

Die Milei-Konferenz 2026 versteht sich als Impulsgeber für einen radikalen Kurswechsel. Ziel ist es, den "großen Schnitt" bei der Deregulierung nicht nur theoretisch zu debattieren, sondern auch praktisch umsetzbare Wege aus der Überregulierung aufzuzeigen.

Termin: 14.03.2026. Beginn: 10:00 Uhr. Ort: Globana Messe- und Konferenzcenter Schkeuditz.

Original-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuell