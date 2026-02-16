neo Kanzlei

Miriam Wilde wird in den Partnerkreis der neo Kanzlei aufgenommen

Cham (ots)

Die neo Kanzlei erweitert ihren Partnerkreis: Seit Januar 2026 ist Miriam Wilde Partnerin der neo Kanzlei am Standort Cham. Mit der Aufnahme in den Partnerkreis stärkt neo gezielt die unternehmerische Verantwortung vor Ort und trägt der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kanzlei mit inzwischen zehn Standorten Rechnung.

neo verfolgt seit jeher das Ziel, Führung aus den eigenen Reihen heraus zu entwickeln und Verantwortung dort zu verankern, wo fachliche Exzellenz, unternehmerisches Denken und Werteverständnis zusammenkommen. Die Erweiterung des Partnerkreises ist Ausdruck dieses Anspruchs - insbesondere vor dem Hintergrund des standortübergreifenden Wachstums der Kanzlei.

Die berufliche Entwicklung von Miriam Wilde ist eng mit der neo Kanzlei verbunden. Bereits 2016 begann sie ihre Laufbahn bei neo als Praktikantin und Werkstudentin. Parallel absolvierte sie ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg, das sie 2019 erfolgreich abschloss. Gemeinsam mit der Kanzlei entwickelte sie sich anschließend kontinuierlich weiter - von der Steuerassistentin bis zur Bestellung zur Steuerberaterin. Seit 2023 ist sie als Steuerberaterin am Standort Cham tätig und dort eine zentrale Ansprechpartnerin für Mandantinnen und Mandanten. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der laufenden steuerlichen Beratung, der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie in der ganzheitlichen Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen. Ihr Beratungsstil ist geprägt von Struktur, Klarheit und einem hohen Qualitätsanspruch.

"Mit der Weiterentwicklung unserer Kanzlei auf mittlerweile zehn Standorte wächst auch die Verantwortung, Führung breit und nachhaltig aufzustellen", erklärt Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei. "Gerade an unseren Standorten ist es entscheidend, unternehmerische Verantwortung bei Persönlichkeiten zu verankern, die fachlich überzeugen und zugleich unsere neo-Wertekultur mutig, kreativ und gemeinsam leben. Miriam steht genau dafür. Gemeinsam mit den weiteren Partnern am Standort Cham - Benjamin Hofmann, Michael Plänitz und Lukas Schmidberger - wird sie die Zukunft des Standorts aktiv prägen."

Auch Miriam Wilde blickt mit großer Motivation auf ihre neue Rolle im Partnerkreis: "Ich bin mit dem Standort Cham gewachsen - fachlich wie persönlich. Vom Praktikum bis zur Partnerschaft habe ich die Entwicklung der Kanzlei über viele Jahre miterlebt und mitgestaltet. Partnerin zu werden bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen: für unsere Mandanten, für das Team vor Ort und für die Weiterentwicklung eines Standorts, der mir sehr am Herzen liegt."

Mit der Aufnahme von Miriam Wilde in den Partnerkreis setzt neo ein klares Zeichen für nachhaltige Kanzleientwicklung, lokale Verantwortung und eine langfristig ausgerichtete Führungsstruktur.

Über neo Kanzlei:

neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach - ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An bisher zehn Standorten und mit rund 200 Mitarbeitenden begleiten wir Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt:

Ein System, das Menschen, Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in Bewegung - heute und morgen.

Original-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuell