Michael Ulmer wird Partner bei der neo Kanzlei

Die neo Kanzlei, eine schnellwachsende Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Consulting Gesellschaft, wächst weiter und verstärkt ihr Expertenteam mit einem profilierten Strategiedenker und Kulturentwickler.

Michael Ulmer wird neuer Partner, Mentor & Coach und verantwortet den sich im Aufbau befindlichen Bereich des ganzheitlichen Consultings.

Mit der Berufung des 49-Jährigen unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, wirtschaftsstrategische Exzellenz, kulturelle Transformation und unternehmerische Zukunftsgestaltung unter einem Dach zu vereinen.

Ulmer bringt dabei über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in Mittelstand und Beratung mit. Er ist gelernter Schreiner, studierter Innenarchitekt, Architekt, Stadtplaner und Betriebswirt, Gründer von Querfeld.Design und Mitinitiator des Bayerischen Kompetenzzentrums Mittelstand (bkzM). Die von ihm entwickelten Modelle finden inzwischen breite Anwendung in einer Vielzahl an Organisationen und Kommunen. Als ehemaliger Bereichsvorstand und mehrfacher Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen, bringt er seine bewährte, systemische Denk- & Arbeitsweise und sein Netzwerk in das Unternehmen ein.

"Die neo Kanzlei versteht Wirtschaft und Unternehmertum nicht als Verwaltung des Status quo, sondern als Einladung zur bewussten Gestaltung unserer Zukunft. Das entspricht genau meiner Haltung und meinem Antrieb", sagt Ulmer. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, auf starke Persönlichkeiten, auf mutige Mandanten und auf das gemeinsame Arbeiten an unternehmerischen Antworten auf die Fragen der Zeit."

"Die Expertisen der neo Kanzlei sind mit diesem Schritt wesentlich breiter und tiefer aufgestellt. Ziel ist es, das Beratungs-Portfolio relevanter und strategischer Leistungen weiter zu schärfen, um damit Unternehmen und Organisationen auf dem Weg in eine werteorientierte, resiliente und erfolgreiche Zukunft wesentlich ganzheitlicher zu begleiten und als partnerschaftlicher Unternehmensentwickler zu unterstützen", so Managing Partner Michael Kreitinger.

Über neo Kanzlei:

neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst neun Standorte, darunter Cham, Fürth und Regensburg und über 150 Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.

