Dr. Langenmayr & Partner wird Teil der neo Kanzlei

Die Kanzlei Dr. Langenmayr und Partner mbB, eine der etablierten Adressen in München für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, wird Teil der neo Kanzlei. Mit diesem Schritt stellt die Kanzlei die Weichen für die Zukunft - fachlich, strategisch und menschlich.

Tradition trifft Transformation

Seit Jahrzehnten steht Dr. Langenmayr und Partner für Qualität, persönliche Betreuung und interdisziplinäres Denken. Der Zusammenschluss mit der neo Kanzlei ist eine bewusste Entscheidung für Weiterentwicklung und Zukunftssicherung.

"Wir verbinden das, was uns stark gemacht hat, mit den Möglichkeiten einer modernen, digital aufgestellten Kanzlei. Damit schaffen wir nachhaltige Perspektiven - für Mandanten, Mitarbeiter und Partner gleichermaßen", erklärt Martin Sedlmeyr, Partner bei Dr. Langenmayr und Partner.

Breite Expertise vereint unter einem Dach

Dr. Langenmayr & Partner vereint seit vielen Jahren unterschiedliche Kompetenzfelder in einer Kanzlei - und bietet damit eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand:

Wirtschaftsprüfung: Prüfung und Beratung mit höchstem Qualitätsanspruch - von Jahresabschlüssen bis zur Unternehmensbewertung.

Steuerberatung: Individuelle steuerliche Gestaltung und laufende Beratung für Unternehmen, Familien und Privatpersonen.

Rechtsberatung: Interdisziplinäre Lösungen an der Schnittstelle von Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Unternehmensnachfolge.

Buchhaltung & Lohnabrechnung: Zuverlässige, digitale Prozesse, die für Transparenz, Effizienz und Sicherheit sorgen.

Diese Vielfalt bildet die Grundlage für die neue gemeinsame Entwicklung mit der neo Kanzlei - hin zu einer modernen, vernetzten Beratungskultur.

Partnerstruktur und Nachfolge mit Zukunft

Die Partner - Dr. Edmund Weigert, Thilo Rath, Jochen Reiter, Martin Sedlmeyr und Dieter Westphal - bleiben dem Kanzleiteam erhalten. Der Zusammenschluss mit der neo Kanzlei ist zugleich ein geplanter Schritt in der Nachfolgegestaltung und sichert die langfristige Entwicklung des Münchner Standorts, der ab sofort als neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH firmiert.

Neu im Führungsteam ist Johannes Irlbacher, Wirtschaftsprüfer und seit dem 1. Oktober 2025 Partner der neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH.

Durch seine bisherige Tätigkeit im Bereich Private Equity hat Johannes Irlbacher umfassende Einblicke in Unternehmensakquisitionen, Beteiligungsstrukturen und Transaktionsprozesse gewonnen. Diese Expertise wird er gezielt einbringen, um bei neo Kanzlei den Bereich Transaction Advisory Service weiter auszubauen und Mandanten in allen Phasen von Unternehmenskäufen und -verkäufen kompetent zu begleiten.

Vor allem in München, wo sich neo in einem Private-Equity-nahen Umfeld bewegt, soll dieser Bereich künftig gezielt gestärkt und weiterentwickelt werden.

"Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem PE Bereich bei neo Kanzlei einzubringen und den Bereich Transaction Advisory Service gemeinsam mit dem Team weiter auszubauen. Gerade im Münchner Markt sehe ich großes Potenzial, unsere Mandanten bei anspruchsvollen Transaktionen umfassend zu unterstützen und nachhaltige Lösungen zu schaffen", so Johannes Irlbacher.

Synergien für Mandanten & Mitarbeiter

Mandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, neuen digitalen Servicekanälen und der Verbindung von Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Recht und Consulting unter einem Dach. Auch für die Mitarbeitenden entstehen neue Chancen durch gemeinsame Weiterbildung, moderne Technologien und den fachlichen Austausch innerhalb der neo Kanzlei.

"Wir teilen mit Dr. Langenmayr und Partner die Überzeugung, dass exzellente Wirtschaftsprüfung und Beratung heute mehr braucht als Fachwissen - sie lebt von Haltung, Teamgeist und Digitalisierung", betont Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei.

Über neo Kanzlei

neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst mit München nun zehn Standorte, darunter Cham, Fürth sowie Regensburg und über 150 Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.

Kontakt:

Martin Sedlmeyr

Partner, Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH

Seidlstraße 30/VII | 80335 München

+49 (0) 89-55 17 07-0

muenchen@neo-kanzlei.de

