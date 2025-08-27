Maori Kunigo - freischaffender Künstler

Ninjas and Friends: Ausstellung des Hamburger Malers Maori Kunigo zeigt mit Otto Waalkes geschaffenes Benefizkunstwerk

Hamburg (ots)

Japanische Schönheit und der raue Charme des Ruhrgebiets, vereint auf pastos bemalten Leinwänden und in feingliedrigen Zeichnungen dazwischen. Maori Kunigos Gemälde sind gleichermaßen Bildergeschichten, Gesellschaftskritik und avantgardistische Träume.

In Kunigos Werken treffen Elemente traditioneller japanischer Künste wie Farbholzschnittdruck und Kalligrafie auf westliche Streetartkultur und Cartoonästhetik. Seine Protagonisten sind Ninjas, Maikos, Bauern oder Roboter-Kois.

Der erste Blick reicht niemals aus bei Maori Kunigos Gemälden. Erst beim zweiten Blick erkennt man das Gold, das Kupfer, das Silber, das sich durch die Farbschichten an die Oberfläche kämpft, wie zufällig aufplatzt und einen Blick auf den metallisch-schimmernden Untergrund zulässt; erst beim dritten Blick die Geschichte, den Witz, die Ironie des Gemäldes, versteckt und als Bonbon für alle, die genauer hinsehen.

"Die Bilder von Maori faszinieren mich, weil sie traditionelle japanische Ästhetik mit moderner Popkultur verbinden", sagt Otto Waalkes, langjähriger Begleiter Kunigos. "In seinen Bildern treffen klare, reduzierte Figuren auf expressive Farbflächen, wodurch eine Spannung zwischen Ruhe und Dynamik entsteht. Besonders gefällt mir, wie er Humor und Leichtigkeit in eigentlich ernste Motive einfließen lässt - das macht seine Kunst einzigartig lebendig", so der Komiker, der als Maler ebenfalls gern Humor mit Kunst verbindet.

Er ist einer der Mitwirkenden am Gemälde "Ninjas and Friends", dem Hauptwerk der Ausstellung, entstanden zusammen mit dem Cartoonisten Carlo Büchner und der Streetart-Künstlerin MAENS. Der Verkaufserlös geht vollständig an die Hamburger Obdachlosenhilfe "Hinz&Kunzt".

Kunigos erste Solo-Ausstellung war 2018 in Hamburg. Inzwischen hängen seine Werke in Deutschland, der Schweiz, Südkorea und Japan.

Die Ausstellung läuft vom 5. bis 16. September in der Galerie "Studio28 Milchstrasse" in der Milchstraße 28 in Hamburg-Pöseldorf. Vernissage ist am 4. September.

Original-Content von: Maori Kunigo - freischaffender Künstler, übermittelt durch news aktuell