SPEZ AG

SPEZ AG: Professionelle Baumfällung und nachhaltige Baumpflege in Zürich, St. Gallen und am Zürichsee

Bild-Infos

Download

Neuhaus (ots)

Die SPEZ AG ist Ihr Ansprechpartner für professionelle Baumfällung und nachhaltige Baumpflege in Zürich, St. Gallen und am Zürichsee. Mit modernster Technik, langjähriger Erfahrung und einem umweltbewussten Ansatz sorgt das Unternehmen für Sicherheit, gesunde Bäume und gepflegte Grundstücke.

Gerade in dicht bebauten Gebieten oder bei schwer zugänglichen Lagen ist das Baum fällen eine komplexe Aufgabe. Die Fachkräfte der SPEZ AG arbeiten mit moderner Seilkletter- und Krantechnik, sodass auch grosse Bäume sicher und ohne Schäden an Gebäuden oder Gartenanlagen entfernt werden können.

Neben dem Fällen steht die Baumpflege im Zentrum: durch Kronenpflege, fachgerechten Schnitt oder Schädlingskontrolle bleiben Bäume vital und langlebig. Ergänzend bietet die SPEZ AG Kranarbeiten für Transporte und Hebearbeiten an - alles aus einer Hand.

Die SPEZ AG ist in Zürich, St. Gallen, am Zürichsee und in den umliegenden Regionen im Einsatz. Private, Gemeinden und Unternehmen profitieren von schnellen Terminen, fachgerechter Beratung und einem nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt.

Original-Content von: SPEZ AG, übermittelt durch news aktuell