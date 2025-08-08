PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII)

Neue Studie: Verborgene Abhängigkeiten – steigende Engpassrisiken bei seltenen Erden bedrohen Deutschlands Schlüsselindustrien

Zur Presseaussendung Download

Wien (ots)

Deutschlands Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden wächst - Chinas Dominanz ist größer als befürchtet

  • EU und China kündigten am 24. Juli neue Exportregeln für seltene Erden an - dennoch bleibt Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und unterschätzt
  • Studie zeigt bislang unterschätzte, verborgene Abhängigkeiten bei seltenen Erden – diese betreffen vor allem kritische Zwischenprodukte und nicht nur Rohstoffzugang
  • Seit 2007 haben sich Handelsrisiken deutlich verschärft – Europa, die USA und Deutschland besonders gefährdet
  • Ohne alternative Bezugsquellen und eigene Verarbeitungskapazitäten drohen systemische Ausfälle entlang der Lieferketten – trotz vorhandener Rohstoffe
  • China kontrolliert 91 % der Verarbeitung seltener Erden – und damit Europas Zukunftstechnologien; Abhängigkeit wird bis 2040 bei 85 % bestehen bleiben

Weitere Infos hier .

Zur Presseaussendung Download

Pressekontakt:

Presse | Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII)

E-Mail: press@ascii.ac.at
Telefon: +43 664 25 41 320

Metternichgasse 8, 1030 Wien

www.ascii.ac.at

Original-Content von: Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren