Willkommen in der Nachbarschaft: Heidi Klum ist neue globale Markenbotschafterin von SharkNinja

Frankfurt (ots)

Heidi Klum ist das neueste Mitglied in der SharkNinja "Nachbarschaft". Als neue globale Markenbotschafterin von SharkNinja wird Heidi Klum - Supermodel, Produzentin und Emmy®-prämierter Fernsehstar - das globale Produktdesign- und Technologieunternehmen insbesondere in den EMEA-Märkten, einschließlich Deutschland, repräsentieren.

Als Multitalent mit einer internationalen Fangemeinde reiht sie sich damit in die wachsende Familie prominenter SharkNinja-Botschafter wie Kevin Hart, Tom Brady und weiterer ein. Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten unterstreicht das Bestreben von SharkNinja, Spitzeninnovationen mit authentischen Geschichten zu verbinden, die Menschen inspirieren.

"Wir freuen uns außerordentlich, Heidi Klum in der SharkNinja Nachbarschaft willkommen zu heißen", sagt Mark Barrocas, Chief Executive Officer von SharkNinja. "Heidi Klum gelingt es, alltägliche Momente mit Stil und Authentizität besonders zu machen - und dabei charmant und humorvoll zu sein. Das macht sie zur perfekten Partnerin, um zu zeigen, wie unsere leistungsstarken Produkte den Alltag von Menschen erleichtern."

Die Partnerschaft begann am vergangenen Wochenende, als Heidi Klum und Kevin Hart beim Tragen der CryoGlow LED-Maske von Shark Beauty gesichtet wurden. Die Zusammenarbeit wird das ganze Jahr über mit einer Reihe von Kampagnenaktivitäten an unterschiedlichen Touchpoints fortgesetzt. Heidi Klum wird im Rahmen der SharkNinja Nachbarschafts-Serie "SharkNinja Neighbors" immer wieder Einblicke in ihren Alltag geben und ihre Lieblingsprodukte von SharkNinja vorstellen.

"Ich liebe Produkte, die das Leben einfacher und glamouröser machen", sagt Heidi Klum. "SharkNinja hat es einfach verstanden. Ich habe die Shark Beauty CryoGlow ausprobiert und mich sofort verliebt! Ich freue mich sehr, in die SharkNinja Nachbarschaft einzuziehen, und kann es kaum erwarten, meine Favoriten mit allen zu teilen."

Für weitere Informationen über SharkNinja besuchen Sie bitte www.sharkninja.com. Weitere Informationen zu Shark erhalten Sie unter www.sharkclean.de, und zu Ninja unter www.ninjakitchen.de.

Über Heidi Klum

Supermodel, Produzentin und Emmy®-prämierter TV-Star- Heidi Klum ist eine der ikonischsten Modepersönlichkeiten der letzten 25 Jahre. Klum zierte die Titelseiten großer Modemagazine wie Vogue, Elle und Marie Claire und wurde als Coverstar der Sports Illustrated und als Victoria's Secret Angel bekannt. Unter ihrer Leitung als Gastgeberin, Mitschöpferin und ausführende Produzentin von "Project Runway" erhielt die Show 16 Staffeln lang vierzehn aufeinanderfolgende Emmy®-Nominierungen für das "Outstanding Reality Competition Program" - die zweitmeisten Nominierungen in der Geschichte dieser Kategorie. Kürzlich kehrte sie für die 21. Staffel im Jahr 2025 als Gastgeberin der Show zurück. Klum war zehn Staffeln lang Jurorin bei der NBC-Erfolgsshow "America's Got Talent" und ist ebenfalls Gastgeberin und ausführende Produzentin von "Germany's Next Top Model", das seit 20 Staffeln ein Riesenerfolg in Deutschland ist. Ihr Einfluss reicht über Fernsehen und Mode hinaus, und sie hat ihre Reichweite genutzt, um Aufmerksamkeit und Spenden für Organisationen wie UNICEF, das Children's Hospital Los Angeles, God's Love We Deliver und amfAR zu sammeln.

Über SharkNinja

SharkNinja ist ein globales Produktdesign- und Technologieunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von mit 5 Sternen bewerteten Lifestyle-Lösungen, die weltweit das Leben von Menschen zuhause positiv beeinflussen. Angetrieben von zwei vertrauenswürdigen, globalen Marken, Shark und Ninja, hat das Unternehmen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Markteinführung bahnbrechender Innovationen. Die kontinuierliche Entwicklung von Konsumprodukten hat es SharkNinja ermöglicht, in mehrere Produktkategorien vorzudringen, was zu erheblichem Wachstum und Marktanteilsgewinnen führte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Needham, Massachusetts, und beschäftigt mehr als 3.600 Mitarbeitende. Seine Produkte werden bei wichtigen Einzelhändlern, online und offline, sowie über Vertriebshändler auf der ganzen Welt verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sharkninja.com.

