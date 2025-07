Orion Innovation im Bericht „The Connected Product Engineering Services Landscape, Q2 2025" aufgeführt

Orion Innovation

Orion Innovation („Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, gab bekannt, dass es im Forrester-Bericht „The Connected Product Engineering Services Landscape, Q2 2025" genannt wurde. In dem Bericht definiert Forrester den Begriff „Connected Product Engineering Service Provider" als "„Unternehmen, die neue vernetzte (oder verkörperte) Produkte konzipieren, entwerfen, entwickeln, einführen und skalieren, die ein physisches Produkt mit digitalen Anwendungen kombinieren, um ihren Kunden direkt neue Umsätze zu verschaffen".

Der Bericht zählt Orion zu den namhaften Anbietern von Produktentwicklungsdienstleistungen. Orion sieht dies als eine bedeutende Anerkennung der Fähigkeiten und der Dynamik des Unternehmens bei der Entwicklung intelligenter, vernetzter Produkte, die Innovationen und Geschäftswert fördern.

„Wir sind stolz darauf, von Forrester im Bereich „Connected Product Engineering Landscape" ausgezeichnet worden zu sein", erklärte Dmitry Oshmarin, Technischer Leiter für Produktentwicklung bei Orion Innovation. „Unsere Mission ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, sich neu vorzustellen, was mit vernetzten Produkten möglich ist - die Markteinführung zu beschleunigen, die Benutzererfahrung zu verbessern und neue Umsatzmodelle zu erschließen. Für uns ist diese Anerkennung ein Beweis dafür, welchen Einfluss wir mit unseren durchgängigen digitalen Engineering-Fähigkeiten ausüben."

Der Bericht gibt einen Überblick über namhafte Dienstleister, die Unternehmen bei der Entwicklung, Erstellung und Skalierung von vernetzten Hardware- und Softwareprodukten unterstützen. Orion führt seine Aufnahme in die Liste auf sein fundiertes technisches Know-how, seinen domänenorientierten Ansatz und seine Fähigkeit zurück, leistungsstarke, vernetzte Lösungen der nächsten Generation für verschiedene Branchen wie Fertigung, Automobil, Gesundheitswesen und Verbrauchertechnologie bereitzustellen. Diese Anerkennung kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen ihre Strategien für vernetzte Produkte verdoppeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die wachsende Nachfrage nach intelligenten, datengesteuerten Erlebnissen zu erfüllen.

Der von Paul Miller, Vizepräsident und Hauptanalyst bei Forrester, verfasste Bericht erwähnt, dass Engineering-Dienstleistungen für vernetzte Produkte Lücken in den Fähigkeiten von Unternehmen schließen, die Markteignung neuer Produkte validieren, die Markteinführungszeit verkürzen und die kosteneffiziente Bereitstellung des Mehrwerts eines vernetzten Produkts während seiner gesamten Lebensdauer sicherstellen können.

Orion verbindet seine langjährige Erfahrung in den Bereichen eingebettete Systeme, Cloud, IoT und KI mit einer kundenorientierten Innovationsmentalität, um Unternehmen die Entwicklung intelligenterer und nachhaltigerer Produkte zu ermöglichen. Vom Konzept bis zur Bereitstellung und kontinuierlichen Weiterentwicklung unterstützt Orion seine Kunden in jeder Phase des Produktlebenszyklus.

Orion Innovation (Orion) ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Orion hat seine Wurzeln in technischer Exzellenz und Design Thinking und kombiniert Agilität, Skalierbarkeit und Reife, um wirkungsvolle Lösungen zu liefern. Mit einem Team von rund 6.000 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen Fortune-1000-Kunden dabei, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und innovative digitale Produkte zu entwickeln. Orion investiert in die Weiterentwicklung von Daten und KI, einschließlich generativer KI, sowie in Cloud-Technologien, um Kundeninnovationen voranzutreiben.

Von Niederlassungen in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika aus betreut Orion Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

