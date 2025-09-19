NUS Enterprise

NUS Enterprise treibt globale Innovation und Deep-Tech-Wachstum durch ein neues Co-Investment-Framework mit SG Growth Capital und Lotus One Investment voran

Ergänzend dazu bietet ein mit 2 Millionen Singapur-Dollar dotiertes Pilotprojekt mit der Stanford University den Studierenden der NUS praktische Erfahrungen in internationalen Teams, um gemeinsam Lösungen für reale Herausforderungen der Industrie zu entwickeln und Prototypen zu erstellen.

NUS Enterprise, das unternehmerische Herzstück der National University of Singapore (NUS), gab heute zwei wichtige Co-Investment-Partnerschaften und eine internationale Bildungsinitiative bekannt, um Singapurs Rolle als globaler Innovationshub für Deep Tech zu stärken. Die Ankündigungen erfolgten am 16. September 2025 bei der Eröffnung des renovierten i3-Gebäudes, dem neuen Zentrum für Innovation der NUS. Ebenfalls bei der Vorstellung anwesend war Dr. Eduard Ruge, Leiter der Abteilung für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland.

Ausweitung von Kapital und Partnerschaften für Deep-Tech-Unternehmen

NUS Enterprise hat gemeinsam mit SG Growth Capital, der strategischen Investitionsplattform des Singapore Economic Development Board (EDB) und Enterprise Singapore (ESG), einen neuen Rahmen für gemeinsame Investitionen ins Leben gerufen, um mehr Kapital in Deep-Tech-Start-ups und ausgewählte Risikokapitalfonds (VC) zu lenken. Der Investitionsbetrag in einen VC-Fonds würde entsprechend der Bewertung des Fonds durch SG Growth Capital der Investition von NUS Enterprise entsprechen.

Parallel dazu unterzeichnete NUS Enterprise eine Vereinbarung über eine gemeinsame Investition in Höhe von 20 Millionen Singapur-Dollar (13,3 Millionen Euro) mit Lotus One Investment, einem Unternehmen der Lotus Singapore Group, um sowohl Spin-offs der NUS als auch VC-Fonds gemeinsam zu unterstützen. Bei Co-Investitionen in Start-ups werden alle Gewinne, die über das investierte Kapital hinausgehen, zu gleichen Teilen zwischen beiden Parteien aufgeteilt, wobei der Anteil von NUS Enterprise als Fördermittel zur weiteren Unterstützung seiner Innovations- und Entrepreneurship-Programme verwendet wird.

Zusammen werden diese Initiativen Start-ups, die mit der NUS verbunden sind, stärker unterstützen und die Koinvestitionen in VC-Fonds ausweiten. Damit ergänzen sie das im Juli 2025 gestartete NUS-VC-Programm in Höhe von 150 Millionen SGD (100 Millionen EUR). (Zitate der Partner finden Sie im Anhang).

„Die NUS hat sich zum Ziel gesetzt, Deep-Tech-Start-ups bessere Voraussetzungen für ihren Erfolg zu bieten", erklärte Professor Tan Eng Chye, President der NUS. „Diese Partnerschaften verschaffen unseren Unternehmen einen besseren Zugang zu Kapital, Netzwerken und Fachwissen und stärken gleichzeitig die Rolle der NUS bei der Förderung von Deep-Tech-Innovationen und der Schaffung eines dynamischen Start-up-Ökosystems in Singapur, der Region und weltweit."

„Mit der Unterstützung von SG Growth Capital und Lotus One Investment erhalten Deep-Tech-Unternehmen im Ökosystem der NUS Zugang zu globalem Fachwissen, hochwertigem Kapital und umfangreichen Netzwerken", sagte Dr. Tan Sian Wee, Senior Vice President (Innovation and Enterprise) der NUS. „Diese Partnerschaften stärken unser integriertes Ökosystem – das Bildung, Forschung und Unternehmensgründung vereint –, um herausragende Talente anzuziehen und Start-ups zu fördern, die Innovationen mit nachhaltiger globaler Wirkung hervorbringen."

Globale Lernmöglichkeiten mit der Stanford University

Ergänzend zu diesen Kapitalpartnerschaften kündigte NUS Enterprise eine Pilotkooperation mit der Stanford University im Wert von 2 Millionen Singapur-Dollar (1,3 Millionen Euro) an, die durch eine Spende der Khetan Foundation ermöglicht wurde. Das NUS-Stanford Khetan Foundation Launch Pad bietet Studierenden des NUS College of Design and Engineering praktische Erfahrungen in internationalen Teams, in denen sie gemeinsam Lösungen für reale Herausforderungen der Industrie entwickeln und Prototypen erstellen. Unter Anleitung von Dozenten beider Universitäten werden die Studierenden mit Partnern wie Meta und Venture Corporation zusammenarbeiten, praktische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig ihre grenzüberschreitenden Innovationsfähigkeiten verbessern.

Das NUS Enterprise-Schwungrad

Unter der Leitung von Dr. Tan hat NUS Enterprise ein „Schwungrad" geschaffen, das Bildung, Forschung, Unternehmensgründung und Kapital vereint. Durch die Förderung von Talenten und die Beschleunigung von Start-ups zieht jeder Erfolg Investitionen an, schafft Arbeitsplätze und hat konkrete Auswirkungen – eine Dynamik, die wiederum neue Talente und Ressourcen anzieht, um die nächste Innovationswelle anzutreiben.

i3 als Drehscheibe für Unternehmertum

Im Kern unterstützt NUS Enterprise Gründer, Innovatoren und Risikoträger, die den Wandel vorantreiben, indem es sich auf Bildung, Ökosysteme und Forschung sowie den Aufbau von Unternehmen und Investitionen konzentriert. „i3 ist der Knotenpunkt, um den sich das Schwungrad von NUS Enterprise dreht. Es bringt alle Teile des Ökosystems zusammen und treibt die Dynamik voran, um globale Wirkung und den unternehmerischen Erfolg Singapurs zu fördern", sagte Dr. Tan.

