NUS Enterprise ernennt globale Innovationsexperten, um Innovation und Forschungsumsetzung voranzutreiben

NUS Enterprise, der unternehmerische Arm der National University of Singapore (NUS), hat Dr Patrick Ennis und Ms Donna See zu strategischen Beratern ernannt, um die nächste Wachstumsphase in den Bereichen Innovation und Deep-Tech-Kommerzialisierung zu unterstützen.

Dr Patrick Ennis (LinkedIn) verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Risikokapital. Er hatte Führungspositionen bei Bell Labs, ARCH Venture Partners und Intellectual Ventures inne und ist derzeit als Venture Partner bei Madrona Venture Group in Seattle tätig. Er hat den Aufbau und die Finanzierung von 10 großen Technologieunternehmen unterstützt, die an die Börse gegangen sind oder von großen globalen Unternehmen übernommen wurden.

An der NUS wird er in den Bereichen Forschungsumsetzungspolitik, Inkubation, Bewertung von Neugründungen, Risikoinvestitionsstrategie und internationales Engagement beraten, um die Umsetzung von Forschungsergebnissen in skalierbare globale Unternehmen zu beschleunigen.

„Die NUS verfügt über die entscheidenden Voraussetzungen, um ein globales Zentrum für Deep-Tech-Innovationen zu werden, und ich freue mich darauf, zu dieser wachsenden Dynamik beizutragen, indem ich dabei helfe, erstklassige Forschung mit internationalen Forschungseinrichtungen, Partnern, Kapital und Märkten zu verbinden", so Dr Ennis.

Ms Donna See (LinkedIn) verfügt über umfassende Erfahrung in der Vermarktung akademischer Forschung mit Schwerpunkt auf technologiegestützten Biowissenschaften. Sie war Mitbegründerin, Betreiberin und Investorin von Universitäts-Spin-offs und hatte leitende Funktionen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und geistigem Eigentum inne, u. a. als Direktorin bei Columbia Technology Ventures und als Gründungs-CEO von Xora Innovation, der Deep-Tech-Investitionsplattform von Temasek.

An der NUS wird sie bei der Stärkung von Strategien, Fähigkeiten und globalen Netzwerken im Bereich der Forschungsumsetzung beratend tätig sein, um die Fähigkeit der Universität zu verbessern, auf der Weltbühne zu konkurrieren und die Wirkung der bahnbrechenden Innovationen aus den Deep-Tech-Labors zu maximieren.

„Als Treuhänder, Mentor und Investor in NUS-Ausgründungen habe ich die transformative Kraft der NUS-Forschung aus erster Hand erlebt. NUS Enterprise setzt dieses Potenzial in der Praxis um - nachhaltig und in großem Maßstab. Ich bin stolz darauf, diese kühne Vision zu unterstützen und freue mich darauf, gemeinsam mit der Universitätsleitung die Zukunft der Universität mitzugestalten", sagte Ms See.

Zu den Ernennungen äußerte sich Dr Sian W. Tan , NUS Senior Vice President (Innovation & Enterprise), sagte: „Wir freuen uns, Patrick und Donna als strategische Berater bei NUS Enterprise begrüßen zu dürfen. Ihr umfassendes Fachwissen in den Bereichen Forschungsübersetzung und globales Risikokapital steht in direktem Zusammenhang mit unserem Ziel, die NUS als Magnet für Spitzentalente und als Motor für Innovationen auf globaler Ebene zu positionieren. Ihre Führung wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir unsere Risiko- und Investitionsplattformen erweitern, unsere internationale Präsenz ausbauen und kühne Ziele für die Generierung von Einnahmen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den gesellschaftlichen Einfluss verfolgen."

