Luxmea präsentiert auf der EUROBIKE 2025 eine modulare E-Lastenplattform und einen Serienhybridantrieb.

Ein Antriebsstrang • Zwei Fahrgestelle • Drei Anwendungen

Als weltweit führende Fachmesse für die Fahrrad- und E-Mobilitätsbranche bringt die EUROBIKE 2025 führende Marken und Fachleute aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen. Im Einklang mit den diesjährigen Schwerpunkten Digitalisierung, neue Dienstleistungen und Nachhaltigkeit bietet die Veranstaltung Luxmea eine ideale Plattform, um seine neuesten Lösungen vorzustellen, die auf die sich wandelnden Anforderungen der Zustellung auf der letzten Meile zugeschnitten sind.

Auf der EUROBIKE 2025 präsentiert Luxmea, ein Pionier mit 17 Jahren Erfahrung im Bereich nachhaltige urbane Mobilität, umfassende Lösungen unter dem Motto „Tailored for Europe's Last Mile" (Maßgeschneidert für Europas letzte Meile). Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach intelligenteren und umweltfreundlicheren Liefersystemen präsentiert Luxmea an seinem Stand eine Reihe von zwei- und dreirädrigen Lastenfahrrädern, die für optimale Liefereffizienz, geringere Emissionen und umweltfreundlichere Städte entwickelt wurden.

Die Lösungen von Luxmea zeichnen sich durch „Ein Antriebsstrang" • Zwei Fahrgestelle • Drei Anwendungen" aus, die entwickelt wurden, um den vielfältigen und komplexen Anforderungen der Zustellung auf der letzten Meile gerecht zu werden.

Ein Antriebsstrang: Ausgestattet mit einem kettenlosen, seriellen Antriebsstrang, der für hohe Haltbarkeit und geringen Wartungsbedarf ausgelegt ist.

Zwei Fahrgestelle: Für drei- und vierrädrige Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 350 kg und 2 m³ Nutzlast.

Drei Anwendungen: Sie bieten flexible Einsatzmöglichkeiten für die Personenbeförderung, den Gütertransport sowie Abhol- und Zustelldienste.

Alle Modelle erfüllen die Anforderungen der DIN 79010 und der kommenden EN 17860 für den kommerziellen Einsatz.

Seit der Eröffnung der Messe hat sich der Stand von Luxmea zu einem zentralen Punkt innerhalb der Cargo & Ecomobility Zone entwickelt. Am Stand herrschte reges Treiben, es wurden produktive Gespräche geführt und vielversprechende Kooperationsmöglichkeiten erörtert. Branchenexperten und Logistikpartner haben begeistert reagiert und insbesondere die Fähigkeit von Luxmea gelobt, technische Innovation mit praktischer Anwendung zu verbinden.

„Mit Produktionsstätten in Europa und China verfügt Luxmea über einen entscheidenden Vorteil bei der Lösung der Herausforderungen im europäischen Stadtverkehr", erklärte Lin, General Manager von Luxmea. „Das starke Interesse der Branchenführer auf der Messe war äußerst ermutigend. Viele haben besonders hervorgehoben, wie unsere modularen Designs und wartungsarmen Technologien direkt auf betriebliche Probleme eingehen.

Seit 2008 treibt Luxmea die Innovation in der europäischen E-Bike-Branche voran. Als ODM-OEM-Experte für E-Lastenfahrräder bietet das Unternehmen eine umfassende Produktpalette, darunter Long Tail, Long John, Dreiräder, städtische Logistik-E-Lastenfahrräder, Nutzfahrzeuge und E-Mobilitätslösungen. Diese Produkte bieten vielseitige E-Mobilitätsoptionen für kommerzielle und Haushaltsanwendungen.

Sind Sie an einer Zusammenarbeit interessiert oder möchten Sie mehr über die maßgeschneiderten Lösungen für die letzte Meile erfahren?

Besuchen Sie Luxmea in Halle 8.0 | Stand J28 während der EUROBIKE 2025 oder kontaktieren Sie das Team unter info@luxmea.com

