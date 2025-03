Apricus Solar AG

Apricus Solar AG: Wachstum trotz Volatilität in der Solarbranche

Dortmund (ots)

Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und erfordern nachhaltige Lösungen. Die Apricus Solar AG bietet als erfahrener Partner im Bereich Photovoltaik individuelle Energiekonzepte, die Kosten senken und Firmen zukunftsfähig machen. Welche Risiken mit der Wahl eines unzuverlässigen Energieversorgers verbunden sind und wie die Apricus Solar AG Unternehmen dabei unterstützt, langfristig stabile und wirtschaftliche Energielösungen zu sichern, erfahren Sie hier.

Seit 2016 hat Solarstrom die Netzparität erreicht – er ist günstiger als Strom aus dem öffentlichen Netz und damit auch ohne staatliche Förderung profitabel. Unternehmen, die auf Photovoltaik-Anlagen setzen, können nicht nur ihre Energiekosten senken, sondern auch zur CO₂-Reduktion beitragen. Doch der Boom hat zahlreiche neue Anbieter auf den Markt gebracht: Mit der Normalisierung der Energiepreise und realistischeren Lieferzeiten beginnt nun eine Marktbereinigung, die nur erfahrene und qualitätsorientierte Unternehmen überstehen werden. Für Kunden bedeutet das eine große Herausforderung: Die Wahl des falschen Anbieters kann fatale finanzielle Folgen haben und den Erfolg der Energiewende gefährden – zum Beispiel, wenn der Anbieter plötzlich insolvent wird. „In der Solarbranche zählt nicht, wer am schnellsten auf den Markt kommt, sondern wer bleibt”, betont Oliver vom Lehn, Vorstandsmitglied der Apricus Solar AG. „Fehlentscheidungen in diesem Bereich riskieren nicht nur die Rentabilität der Anlage – sie gefährden die gesamte strategische Ausrichtung des Unternehmens.“

„Im Bereich Photovoltaik müssen Anbieter heutzutage nicht nur die Technik beherrschen, sondern auch die Fähigkeit mitbringen, komplexe Herausforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen zu meistern“, sagt Dennis Friesen, ebenfalls Vorstandsmitglied der Apricus Solar AG. Das Unternehmen, entstanden aus der langjährigen Winkel Energiesysteme GmbH, hat sich seit seiner Umwandlung im Jahr 2023 auf Photovoltaiklösungen für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Mit einem klaren Fokus auf Mittelständler und Freiflächen – insbesondere in energieintensiven Branchen – entwickelt die Apricus Solar AG wirtschaftliche und nachhaltige Energiekonzepte, die weit über Standardlösungen hinausgehen. Dank technologischem Know-how und tiefem Verständnis für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen ist die Apricus Solar AG nicht nur ein zuverlässiger Partner, sondern auch ein Vorreiter in der Branche. Die Apricus Solar AG wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – zuletzt von Focus Online und Statista als eines der 13 am schnellsten wachsenden Unternehmen unter mehr als 500 Mitbewerbern sowie von der Financial Times als eines der 125 wachstumsstärksten Unternehmen Europas. Diese Erfolge zeigen, wie das Unternehmen selbst in einem volatilen Marktumfeld nachhaltig wächst und erfolgreich bleibt.

Nachhaltigkeit in Aktion: Gelebte Verantwortung für Umwelt und Mitarbeiter

Das Angebot der Apricus Solar AG basiert auf einem Fundament aus Erfahrung, Qualität und Nachhaltigkeit. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Photovoltaikbranche vereint das Unternehmen technologische Kompetenz und praxisnahe Expertise. „Unsere Kunden wissen, dass wir nicht nur liefern, sondern auch immer die effizienteste Lösung parat haben – selbst bei den größten Herausforderungen“, betont Oliver vom Lehn.

Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist die eigene Konzession: Damit gewährleistet das Team der Apricus Solar AG, dass alle Installationen rechtlich einwandfrei und nach höchsten Standards erfolgen – vom ersten Planungsschritt bis zur Anbindung an das Stromnetz. Unterstützt wird dies durch eigene Montageteams, die direkt nach den Maßstäben des Unternehmens geschult sind. „Das sichert nicht nur eine gleichbleibend hohe Qualität, sondern auch die Flexibilität, auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen“, so Dennis Friesen.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist für die Apricus Solar AG keine Floskel, sondern gelebte Verantwortung: Faire Löhne für die Mitarbeiter sorgen für motivierte Teams, die exzellente Handwerksleistung erbringen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Materialien und Technologien, die den ökologischen Fußabdruck minimieren. Ergänzt wird dieses Engagement durch eine langfristige Kundenbetreuung: Transparente Preise, zuverlässige Wartungen und ein offenes Ohr für Fragen und Weiterentwicklungen schaffen Vertrauen – und echte Partnerschaften.

Wie die Apricus Solar AG die Zukunft der deutschen Wirtschaft prägt

Das Ziel der Apricus Solar AG ist klar definiert: die deutsche Industrie wettbewerbsfähiger zu machen, indem sie einen entscheidenden Nachteil ausgleicht – die hohen Energiekosten. Durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen reduziert die Apricus Solar AG nicht nur den Strombezug aus dem teuren öffentlichen Netz, sondern ermöglicht Unternehmen eine langfristige Planungssicherheit durch stabile, vorhersehbare Energiekosten. Besonders für energieintensive Betriebe in der Industrie und im Mittelstand bietet dies einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil, da sie unabhängiger von Preisschwankungen und externen Energieversorgern werden. „Wir sehen in Solarenergie nicht nur eine Chance, Kosten zu senken, sondern auch eine Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland nachhaltig zu sichern“, erklärt Oliver vom Lehn.

Die Mission der Apricus Solar AG geht jedoch weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus: Mit jeder installierten Anlage trägt das Unternehmen dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und CO₂-Emissionen deutlich zu senken. Diese doppelte Wirkung – wirtschaftlich wie ökologisch – ist ein strategischer Schlüssel, um deutsche Unternehmen für die Zukunft zu rüsten. Gleichzeitig fördert die Apricus Solar AG das Schaffen neuer Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energiewirtschaft und setzt Impulse für nachhaltige Innovationen. „Unser Ziel ist es, Deutschland zu einem Vorreiter in der Nutzung von Solarenergie zu machen“, so Oliver vom Lehn abschließend. „Eine starke Industrie braucht eine starke Energiegrundlage – und die ist grün, günstig und unabhängig.“

