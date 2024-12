MagentaSport

Neues Hockey-Recht bei MagentaSport: deutsche Männer in Pro League Montag gegen Belgien

Neuformiertes junges DHB-Team erledigt "maximal schwierigste Aufgabe" beim Olympia-Sieger zufriedenstellend

Nach dem knackigen, aber im Penalty-Schießen verlorenen Auftakt gegen die Niederlande steht für die deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Männer in der FIH Pro League das nächste Highlight an. DHB-Trainer André Henning war trotz der Penalty-Niederlage mit einem 1:1 nach regulärer Spielzeit mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden: "Die Art und Weise, wie wir hier gespielt haben, war schon richtig gut. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein neu zusammengestelltes, junges Team haben. Sich direkt beim Olympiasieger auswärts zu präsentieren, ist die maximal schwierigste Aufgabe." Am Montag trifft das Team von André Henning ab 14.30 Uhr auf Belgien - live und kostenlos auf MagentaSport und MagentaTV. Das Duell gegen die Belgier, die 2020/21 die FIH Pro League gewannen, ist erneut ein echter Härtest für die DHB-Auswahl. MagentaSport zeigt ab sofort alle Partien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der Pro League sowie die Hockey-EM in 2025. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM in 2026.

Die Statistik gegen Belgien spricht für Deutschland: Anfang des Jahres trafen die beiden Teams bereits zweimal in der FIH Pro League aufeinander, beide Male siegte Deutschland. (2:0 und 3:2). Für Belgien ist es das erste Spiel in der neuen Saison der FIH Pro League. Auch Verteidiger Johannes Große schaut optimistisch auf die kommenden Begegnungen nach dem Auftakt: "Es war nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber ich bin sehr zufrieden."

Nach dem Duell gegen Belgien geht es für Deutschland direkt mit der zweiten Auflage. Am Samstag, 7. Dezember 2024, treffen die deutschen Männer erneut auf die Niederlande. Nur 2 Tage später, 9. Dezember 2024, spielt Deutschland gegen Belgien. Basti Schwele und Adrian von der Groeben kommentieren die deutschen Spiele für MagentaSport.

Stimmen & Clips Pro League: Niederlande - Deutschland 4:1 n.P. (1:1)

Start der Pro League, die in insgesamt 11 Turnieren in Dreier-Turnieren bis Sommer 2025 ausgetragen wird. Als amtierender Weltmeister gastiert die deutsche Männer-Nationalmannschaft in Amsterdam beim Olympiasieger und Europameister Niederlande sowie gegen Belgien.

Die Niederländer gingen durch Kapitän Thierry Brinkman in der 29. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase der Partie warf die deutsche Nationalmannschaft alles nach vorne, entschied sich für das Empty Goal und wurde in der 58. Minute mit dem Ausgleichstreffer durch Raphael Hartkopf belohnt.

Die Entscheidung wurde erst im Penaltyschießen herbeigeführt. Daraus geht die Niederlande mit 4:1 als Gewinner hervor und holt sich den Zusatzpunkt, einzig Michael Struthoff verwandelte seinen Penalty für das deutsche Team.

Hockey live & kostenlos bei MagentaSport:

Pro League Männer Wettbewerb (Runde 1 aus Amsterdam)

Montag, 02. Dezember

Ab 14.30 Uhr: Belgien - Deutschland

Samstag, 07. Dezember 2024

Ab 14.30 Uhr: Niederlande - Deutschland

Montag, 09. Dezember 2024

Ab 14.30 Uhr: Deutschland - Belgien

