MagentaSport

Top-Angebot für Neukunden: MagentaSport 6 Monate kostenlos, 1 Jahr zum halben Preis, gültig ab heute bis 19.12.24! Über 600 Stunden Live-Sport bis Silvester, 1. Profi-Trainer im Fußball wird verkabelt

München (ots)

Mehr Sport neu erleben! MagentaSport bietet bis zum Jahreswechsel über 600 Live-Stunden - ab jetzt auch noch zu einem Top-Angebot. Für Neukunden ist MagentaSport im Jahresabo in den ersten 6 Monaten kostenlos. Das Aktionsangebot mit dem attraktiven Preisvorteil ist im Rahmen des Aktionszeitraumes vom 26. November bis zum 19. Dezember 2024 buchbar. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga, Frauen-Bundesliga, Basketball-EuroLeague, EuroCup, der PENNY DEL, Top-Spiele der Champions Hockey League und ab 26. Dezember die Eishockey U 20-WM - das bedeutet: täglich Live-Sport in bester Qualität und jetzt zum besten Angebot. Plus starken Innovationen mit Mehrwert! Nach der Premiere des Kabinen-TV beim Deutschland Cup, wird am 8. Dezember erstmals ein deutscher Fußball-Profitrainer bei einem Pflichtspiel verkabelt. Wie Trainer Olaf Janßen die Partie von Viktoria Köln gegen den VfL Osnabrück an der Seitenlinie coacht, ist dann im Rahmen der Liveübertragung bei MagentaSport zu hören. Erneut eine Deutschland-Premiere mit zusätzlichen Innenansichten und der nahbaren, authentischen Sportberichterstattung, in der MagentaSport seit Jahren Vorreiter und Innovationstreiber ist.

Ein Jahr MagentaSport zum halben Preis! Mehr Informationen gibt´s hier: https://www.magentasport.de

Furiose Endphase 2024 in der 3.Liga: Ost-Klassiker und Dresden gegen Bielefeld

Noch 4 Spieltage zum Jahresfinale, der "Wintermeister" wird am 22. Dezember gekürt. Der Countdown startet am 30. November. Erneut mischt Dynamo Dresden um den Aufstieg mit, die Bewährungsprobe ist das Duell am Samstag in Sandhausen. Zwei Traditionsklubs mit Startproblemen stehen am 16. Spieltag im Fokus: TSV 1860 München empfängt Hansa Rostock. Eine Woche später heißt das Top-Duell Dresden gegen Bielefeld - live ab 16.15 Uhr, am 2. Adventssonntag. Der nächste Ost-Klassiker wird am 3. Advent, am 15. Dezember, ab 13.15 Uhr exklusiv ausgestrahlt: Energie Cottbus gegen Hansa Rostock. Die MagentaSport-Konferenz läuft mit wachsenden Reichweiten samstags immer ab 13.30 Uhr, die Einzelspiele ab 13.45 Uhr.

Deutschland-Premiere im Profi-Fußball: Trainer Janßen verkabelt!

Wer MagentaSport verfolgt, kennt den ständigen Innovationsansatz und die "Cable Guys" aus dem Eishockey. Im Profi-Fußball wird Olaf Janßen als erster Trainer am 8. Dezember beim Drittliga-Spiel seiner Viktoria Köln gegen den VfL Osnabrück (live ab 19.15 Uhr) verkabelt sein. "Verkabelt" heißt: seine Traineranweisungen, Diskussionen, Sprüche sind innerhalb der Live-Übertragung zeitversetzt zu hören. Eine weitere Innovation, die nur MagentaSport den Zuschauern bietet. Vor rund einem Monat wurden Bilder und Ansprachen aus den Kabinen der deutschen Männer - und Frauen-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup gezeigt. Das Kabinen TV feierte ebenfalls Deutschland-Premiere, begleitet von viel Beifall der Fans.

So heiß war der Titelkampf in Google Pixel Frauen-Bundesliga noch nie. Der FC Bayern München, VfL, Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt marschieren (fast) im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Am Freitag, 6. Dezember, ab 18.15 Uhr treffen Leverkusen und Wolfsburg direkt aufeinander. Die Frauen-Bundesligisten gehen nach der Montagspartie 1. FC Köln gegen RB Leipzig am 16. Dezember in die Winterpause.

Wer stoppt Meister Berlin?

Das Gegenteil von Winterschlaf ist: das 1a-Eishockey-Angebot von MagentaSport. Zwölf Spieltage bis zum Jahresende, gespielt wird auch am 2. Weihnachtsfeiertag. Dazu die Viertelfinals in der Champions Hockey League mit den Berliner Eisbären und Fischtown Pinguins Bremerhaven. Meister Berlin ist aktuell ohnehin schwer zu stoppen, während die DEL-Konkurrenz wie die Mannheimer Adler an der Kontinuität arbeitet. Eines der vielen Highlights ist sicher Mannheim gegen Berlin am Freitag, 13. Dezember. Die Konferenz an den Freitagen startet jeweils um 19 Uhr, um 19.25 Uhr die Einzelspiele.

Hammer-Gruppe für den deutschen Nachwuchs:

Fast schon traditionell: live und kostenlos die U20-Eishockey-WM - ab dem 26. Dezember bis zum 5. Januar 2025, diesmal in Kanada. Deutschland hat eine Hammergruppe erwischt: zum Auftakt am 2. Weihnachtsfeiertag gegen Titelverteidiger USA (ab 20.30 Uhr), tags drauf gegen Finnland (ab 21.30 Uhr) und in der Nacht zum 30. Dezember gegen Mitfavorit Kanada. Zwanzig Stunden später entscheidet sich, ob der deutsche Nachwuchs als wenigstens Vierter in der Playoff-Runde spielt oder in die Relegation muss. Ziel ist in jedem Jahr, nach der Gruppephase zumindest den 4.Platz und damit die K.O.Phase zu erreichen. MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele plus die K.O.Phase und der Relegation sowie das Finale.

FCB überzeugt in der EuroLeague, zum Jahresabschluss kommt der Champion

Die Konkurrenz lobt die Münchner, weil Trainer Gordon Herbert offenbar wieder die richtigen Schalter bei den Spielern findet - und aus einer ordentlichen Truppe eine richtig gute zu entwickeln. Fakt ist: der FCB hat sich in der EuroLeague-Tabelle oben etabliert. Das war eines der Saisonziel, aber Trainer Herbert war zuletzt selbst überrascht, wie schnell die Münchener sich neu gefunden haben. ALBA Berlin kämpft tapfer um den Anschluss an das hintere Mittelfeld - am 26. Dezember gastiert mit Real Madrid ein Klub in Berlin, der zumindest als Playoff-Kandidat gilt. Der FC Bayern misst sich tags drauf mit dem amtierenden Champion, Panathinaikos Athen. Noch so ein heißer Tanz zum Jahresabschluss in der EuroLeague, der besten Liga in Europa.

Über 3.000 Live-Events pro Jahr

MagentaSport bietet Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen- Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball- Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey- Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey- Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

MagentaSport auf allen Plattformen

Das Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist für Kunden mit MagentaTV für 7,95 Euro monatlich im Jahresabo und 12,95 Euro im Monatsabo erhältlich. Alle anderen Kunden zahlen jeweils 12,95 Euro bzw. 19,95 Euro monatlich. Für Neukunden ist das Sportangebot der Telekom im Jahresabo im Aktionszeitraum vom 26. November bis zum 19. Dezember in den ersten 6 Monaten kostenlos.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell