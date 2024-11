MagentaSport

EM-Quali Basketball: Deutschland - Schweden 80:61

Mumbru sieht ein "gutes Spiel", Top-Talent Kayil "weiß ja, dass ich Basketball spielen kann", Pleiß geht "mit einem Lächeln auf den Lippen"

München (ots)

Noch nicht alles rund, aber Aufgabe gemeistert: Deutschland revanchiert sich für die 72:73-Freitagspleite in Schweden und beschert dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru beim 80:61-Sieg gegen die Skandinavier einen gelungene Deutschland-Premiere. Mumbru predigte anschließend: arbeiten, kämpfen, arbeiten, kämpfen! "Das war entscheidend. Das ist ein hartes Qualifikationsfenster. Wir haben ein gutes Spiel gemacht", lobt Mumbru. Rückkehrer Tibor Pleiß bilanziert fast poetisch: "Das ist so das Team, das wir brauchen. Laufen lassen, zusammenspielen als Einheit. Dann so den Sieg mit nach Hause nehmen - mit einem Lächeln auf den Lippen." Einer grinste besonders breit und zu Recht: Jack Kayil, 18 Jahre jung und mit 10 Punkten, vielen guten Aktionen auch in der Defensive: "Ich weiß ja, dass ich Basketball spielen kann. Ich muss es nur aufs Feld bringen." Sein Trainer Mumbru zur Leistung des ehemaligen Berliners, der jetzt für Beograd in der serbischen Liga spielt: "Er hat ein tolles Spiel gemacht!" In der EM-Qualifikation kommt die deutsche Auswahl nun nach 2 Siegen aus 4 Spielen auf 6 Punkte, ist Dritter hinter Schweden und Spitzenreiter Montenegro (7 Punkte). Vize-Präsident Armin Andres verfolgt mit dem Weltmeister weiter große Ziele: "Viele sind deshalb nicht aus der Mannschaft zurückgetreten, weil sie Akzente setzen wollen bei der Europameisterschaft. Die Linie ist ganz klar: Medaille!"

Nachfolgend Clips und Stimmen vom 4. EM-Qualifikationsspiel, Deutschland gegen Schweden- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht´s in der EuroLeague am Donnerstag mit ALBA Berlin gegen Tel Aviv und dem spanischen Duell FC Barcelona gegen Real Madrid. Die Konferenz startet ab 20 Uhr mit allen Spielen. Die Überflieger des FC Bayern gastieren am Freitag bei Roter Stern Belgrad - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport.

Deutschland - Schweden 80:61 (41:31)

Ende der Halbzeit schafft Deutschland erstmals 10 Punkte Differenz, nach dem 3. Viertel sogar 12 Punkte. In der 2. Halbzeit sorgen die Routiniers Sengfelder und Krämer für die kontinuierliche Steigerung. Jo Thielemann ist mit 16 Punkten bester deutscher Werfer. "Das war ein hartes Stück Arbeit, aber die Mannschaft hat die schwierige Aufgabe gut gelöst", befand MagentaSport-Experte Per Günther.

"Das war entscheidend. Das ist ein hartes Qualifikationsfenster. Wir haben ein gutes Spiel gemacht", lobt der Bundestrainer Alex Mumbru die Team-Leistung und sagt über den Unterschied zum Freitag in Schweden: "Wir haben die einfachen Punkte gemacht und hatten viel mehr Rhythmus im Spiel."

Seine Erwartungshaltung für das nächste EM-Quali-Fenster im Februar 2025: "Ich will diesen Wettkampf. Immer kämpfen. Das ist einer der wichtigsten Punkte."

Mumbru über den Senkrechtstarter Jack Kayil: "Er hat ein tolles Spiel gemacht!" Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QzhhNU5tRnlWNFlONjg4bU11WG1XUU5uanltQ1lSK1NETUthRUpoOUJmdz0=

Jack Kayil, 18 Jahre jung und mit 10 Punkten: "Ich weiß ja, dass ich Basketball spielen kann. Ich muss es nur aufs Feld bringen."

Kayil kommt aus dem Nachwuchsbereich von ALBA Berlin und spielt jetzt in Serbien -wieso: "Der Schritt war, um an mir zu wachsen. Um erwachsener zu werden. Wir spielen da gegen EuroLeague-Teams. Da kann ich mich weiter verbessern. Wir setzen viel auf individuelles Training, da kann ich meine individuellen Skills weiter verbessern. Da gebe ich mein Bestes und das hat bislang auch gut geklappt."

Per Günther über den neuen Publikumsliebling: "Das war ja ein Spiel, bei dem es um etwas ging. Das war von ihm eine Lockerheit, die Hand in Hand ging mit einer Ernsthaftigkeit. Das ist dann schon etwas, was Freude und Spaß macht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RTMxeWZJQmRyNi9JbTBCOGNVWGZIc2NQK3BSTHcyMDhmeVoySW1BQTY2ND0=

Pleiß geht "mit einem Lächeln auf den Lippen"

Tibor Pleiß, nur mit 3 Punkten, aber viel wertvoller Arbeit in der Defensive. Einer der erfolgreichsten deutschen Basketballer war sich für die "Drecksarbeit" nicht zu schade: "Das hat Spaß gemacht. Wir haben als Team gespielt und man hat sich füreinander gefreut." Knackpunkt war eine Steigerung in der 2. Halbzeit als Team, findet Pleiß: "Wir haben den Ball laufen lassen, wir haben auf den freien Mann gewartet. Im Großen und Ganzen würde ich sagen: das ist so das Team, das wir brauchen. Laufen lassen, zusammenspielen als Einheit. Dann so den Sieg mit nach Hause nehmen - mit einem Lächeln auf den Lippen. Gelächelt haben wir vor ein paar Tagen noch nicht. Aber jetzt so aus diesem Quali-Fenster rauszugehen: da kann sich jeder nochmals auf die Schultern klopfen. Das war eine gute Teamleistung." Der Link zm Pleiß-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eDZycTduNjE2NG1oMTdWRG1oYmlWc3UwRm9admdMZnovbnVoekhUczlDRT0=

"Wir haben es vergeigt", bilanzierte Armin Andres, Vize-Präsident DBB, die Niederlage in Schweden und bilanziert zur Hapbzeitpause: "Zehn Punkte Führung - das ist keine Bank, aber zumindest eine kleine Beruhigung."

über die schwierigen Quali-Phasen mit immer wechselnden Spielern: "Es braucht seine Zeit. Das hat man auch beim Gordi (Herbert, Ex-Bundestrainer) gesehen. Die Parallelen waren schon vorher da. Mein Präsident hat gesagt: hoffentlich haben wir nicht die gleiche Situation. Leider war´s die gleiche Situation. Wir müssen jetzt kontinuierlich und konzentriert weitermachen."

Trotz Wackel-Leistungen mit bereits 2 Niederlagen in der EM-Quali, bleiben aber die großen Zielen: "Viele sind deshalb nicht aus der Mannschaft zurückgetreten, weil sie Akzente setzen wollen bei der Europameisterschaft. Die Linie ist ganz klar: Medaille!" Der Link zum Andres-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NmZFNXpZbjZFdHZXQ0p1b3FYcnlraGdKMnNNS2Zudjg1ZE5qSGVxQ2o1OD0=

Joachim Thielemann, Kapitän und Weltmeister, vor dem Spiel zur 72:73-Pleite in Schweden: "Alles ist da gegen uns gelaufen, was gegen uns laufen konnte. Wir haben ein paar dumme Fehler gemacht. Wenn wir heute für 40 Minuten wach sind und nicht für 38, dann haben wir auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen." Er selbst habe einen rabenschwarzen Tag gehabt." Link zum Interview mit Jo Thielemann vor dem Spiel: clipro.tv/player?publishJobID=NW1BYjZGYmN4YlJQVDRvNTlnQ2xiVmJDUFZmMldVYm1nWXQyMjdQWGRGVT0=

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell