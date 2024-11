MagentaSport

Feiertag am Freitag: Der Weltmeister spielt um EM-Ticket, FCB gegen Barca um Top-Platz in EuroLeague

Premiere in Schweden: neuer Coach mit Alex Mumbru, Ziele bleiben gleich: "Medaillen gewinnen"

München (ots)

Den besten Basketball gibt's morgen bei MagentaSport! Akt 1: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht unter Trainer Alex Mumbru in eine neue Ära. Die ersten Bewährungsproben sind die beiden EM-Qualifikationsspiele morgen in Schweden(ab 18.15 Uhr) und das Rückspiel gegen die Skandinavier am Montag (ab 19.00 Uhr)- beide Spiele live und kostenlos bei MagentaSport. Der Spanier Mumbru beerbt den Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, verfolgt aber die gleichen hohen Ziele: "Medaillen gewinnen." Die Teamzusammenstellung beschreibt der 45-jährige Spanier als herausfordernd: "Ich weiß, dass wir in einem Land sind, in dem wir aus 21 Spielern zwischen NBA und EuroLeague wählen können. Das macht die Entscheidung für uns schwierig." Zum Aufgebot gehören unter anderem 3 Weltmeister, 7 Debütanten sowie ein alter Bekannter: Tibor Pleiß, zweifacher EuroLeague-Sieger. Über seine Rückkehr sagt Pleiß: "Ich war auch in den letzten Jahren immer mit dem DBB in Verbindung, aber es hat aus gewissen Gründen nicht funktioniert. Dieses Jahr hat Álex Mumbru mich vor 3 Wochen angeschrieben, wir haben telefoniert und ich habe zugesagt." Neu ist Dylan Osetkowski, aktuell in Malaga, von 2019 bis 2021 prägender Akteur in Ulm: "Er hat in den letzten Jahren auf hohem Niveau gespielt", lobt Mumbru den28jährigen US-Riesen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Mit Jo Voigtmann und David Krämer sind 2 Weltmeister dabei. Ein weiterer, Andi Obst, stößt nach dem Top-Spiel FC Bayern gegen den FC Barcelona- auch freitags live ab 20 Uhr bei MagentaSport - zum Kader der Nationalmannschaft. Die Münchner haben sich unter Trainer Herbert zum Top-Team in der EuroLeague entwickelt. Akt 2 am Superfreitag: Hält die Super-Heimserie des FC Bayern im neuen SAP Garden auch gegen Barca?

Nachfolgend ein Ausblick auf das Basketball-Programm bei MagentaSport am Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Los geht's ab 18.15 Uhr mit dem EM-Qualifikationsspiel Schweden gegen Deutschland - live bei MagentaSport. Ab 20 Uhr tritt der FC Bayern am 11. Spieltag der EuroLeague im Kracher gegen den FC Barcelona an.

"Unser Ziel ist klar: Medaillen gewinnen"

Alex Mumbru spricht vor seiner Trainer-Premiere als deutscher Basketball-Nationaltrainer in Schweden über Herausforderungen, Erwartungen und die Teamzusammenstellung. Deutschland spielt in der EM-Quali aktuell gegen Schweden, dann noch die Rückspiele gegen Bulgarien und Montenegro. Die deutsche Bilanz bisher: 1 Sieg gegen Montenegro, 1 Niederlage gegen Bulgarien. Nach 2 Partien haben alle 4 Teams 3 Punkte, die ersten Drei qualifizieren sich für die EM-Endrunde am 27. August bis 14. September 2025 in Finnland, Zypern, Polen und Lettland. MagentaSport zeigt diese EuroBasket live. Ebenfalls live: das abschließende Qualifikationsfenster, das für vom 20. bis 23. Februar 2025 geplant ist.

Álex Mumbrú blickt optimistisch auf die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele, die Ziele sind genauso hoch. Nach dem WM-Titel 2023 und dem 3.Platz bei der Heim-EM 2022 lautet die Devise: "Medaillen gewinnen und in jedem Spiel auf höchstem Niveau konkurrieren."

Die Teamzusammenstellung für die Qualifikationsspiele beschreibt er als anspruchsvoll: "Ich weiß, dass wir in einem Land sind, in dem wir aus 21 Spielern zwischen NBA und EuroLeague wählen können. Das macht die Entscheidung für uns schwierig. Aber wir haben auch andere Spieler auf hohem Niveau, die Teil des Teams sein können. Natürlich gibt es auch junge Spieler, die die Chance bekommen, dabei zu sein. Mein Ziel ist es, die besten Spieler auszuwählen, um ein starkes Team zu formen."

Besonders freut er sich über die Rückkehr von Tibor Pleiß nach 8 Jahren und den Debütanten Dylan Osetkowski: "Ich habe mit beiden gesprochen und beide sind sehr engagiert, sodass ich sie nicht groß überzeugen musste, zu uns zu kommen. Tibor freut sich, dabei zu sein und uns zu helfen. Er hat viele Jahre in der EuroLeague gespielt, kennt sich bestens aus und wird uns enorm unterstützen. Für Dylan ist es das erste Mal. Er ist ein sehr guter Spieler, der bei Unicaja großartig spielt. In den letzten 2 bis 3 Jahren war er auf einem hohen Niveau unterwegs. Als ich mit ihm gesprochen habe, wollte er natürlich dabei sein."

Der neue Nationalspieler ist begeistert von der Mentalität der Spieler: "In der Nationalmannschaft geht es darum, zu siegen. Einer der größten Vorteile: Sie habendie Mentalität, gewinnen zu wollen."

"Die nächste Generation wird nachziehen" - Tibor Pleiß über seine Rückkehr und neue Verantwortung im DBB-Team

Nach 8 Jahren kehrt Tibor Pleiß zurück in den Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. "Ich war auch in den letzten Jahren immer mit dem DBB in Verbindung, aber es hat aus gewissen Gründen nicht funktioniert," erklärt Pleiß letzte Woche im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball". Der neue Bundestrainer Álex Mumbrú überzeugte den zweifachen EuroLeague-Champion, das Comeback zu wagen.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben sieht Pleiß nun darin, die jüngere Generation heranzuführen: "Ich erinnere mich noch an meine eigene Zeit als junger Spieler, als ich mit 18 dazukam. Damals hat man zu erfahrenen Spielern wie Sven Schulze oder Jan Jagla aufgeschaut. Jetzt kommt die nächste Generation, die irgendwann nachziehen wird."

Sein Wechsel zu den Trapani Sharks (Italien) war ein prägendes Ereignis im Sommer. "Der Abschied von Anadolu Efes nach so vielen Erfolgen war sehr emotional, weil die Stadt für mich zur Heimat geworden war. Für mich war entscheidend, dass ich einen Zweijahresvertrag bekomme. Letztlich war auch der Trainer ausschlaggebend für meine Entscheidung."

Basketball live bei MagentaSport

EM-Qualifikationsspiele - live & kostenlos

Freitag, 22. November 2024

Ab 18.15 Uhr: Schweden - Deutschland

Montag, 25. November 2024

Ab 19.00 Uhr: Deutschland - Schweden

EuroLeague, 11. Spieltag - alle Spiele live bei MagentaSport

Donnerstag, 21. November 2024

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - Paris Basketball

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - ASVEL Villeurbanne

Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Partizan Belgrad

Ab 20.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

Ab 20 Uhr: Olympiakos Piräus - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 20.15 Uhr: Armani Mailand - Maccabi Tel Aviv

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - ALBA Berlin

Freitag, 22. November 2024

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athen

Ab 20.00 Uhr: FC Bayern München - FC Barcelona

