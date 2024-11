MagentaSport

"Geil"! ALBA-Coach Gonzalez wirbelt und sein Rumpf-Team wirbelt mit zum Sieg, FCB kriegt Lob vom Spitzenreiter

München (ots)

ALBA Berlin hat vor dem Rivalen-Duell gegen den FC Bayern (Donnerstag, ab 20 Uhr live) seine Siegermentalität wieder entdeckt - und wie: 105:101 in der Overtime gegen Mailand, der 2. Sieg in der EuroLeague dank einer famosen Team-Leistung, zwischenzeitlich zweistelligem Rückstand und trotz des Verletzungspechs, das bei den Berlinern irgendwie dazugehört. "Geil", lächelte Dreier-König Jonas Mattissek (21 Punkte) und berichtete von der Kabinen-Ansprache des Trainers Israel Gonzalez: "Wir saßen in der Kabine und er hat die ganze Zeit darüber geredet, dass er gewinnen will. Wollen wir auch, aber ist schwierig mit der Rotation. Er hat extrem daran geglaubt." Überhaupt der Trainer - Gonzalez wirbelte wie ein Derwisch an der Linie, so hat man ihn noch nie gesehen: "Weiter machen, immer weiter machen, wir schaffen das", hatte Gonzalez gedacht und bei jeder guten Aktion die Fäuste geballt. Gabriele Procida, mit 29 Punkten bester Werfer: "Ich liebe dieses Team, ich liebe diese Jungs.. Als wir das Spiel am Ende gewonnen haben, war ein unglaubliches Gefühl. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber es war sehr gut." Die Berliner sind bereit für das große Duell in München, der FC Bayern hat im Kampf um einen Top-5-Platz nach 4 Siegen einen Dämpfer beim neuen Spitzenreiter Fenerbahce hinnehmen müssen. "Im 3. Viertel haben wir ihnen einige leichte Körbe gegeben, was dazu führte, dass sie das Momentum auf ihrer Seite hatten und an Selbstbewusstsein zulegten. Dann haben sie einige super Spielzüge dabei, die man anerkennen muss", analysierte Bayern-Coach Gordon Herbert, der mit München weiter unter den Top5 verbleibt. "Für uns ist es sehr wichtig, einen Sieg gegen eine Mannschaft wie Bayern einzufahren, die bislang den besten Basketball in der Euroleague gespielt hat" war Fenerbahce-Coach Saras Jasikevicius erleichtert. Hamburg gewinnt sein 2. Spiel im EuroCup - vor 500 Griechen in eigener Halle gegen Thessaloniki.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Euroleague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.Weiter geht's am Donnerstag, 14. November, mit dem deutschen Duell in der EuroLeague. Bayern München empfängt Alba Berlin- live ab 20 Uhr bei MagentaSport.

ALBA Berlin -Armani Mailand 105:101 (OT)

Berlin zeigt große Moral gegen Mailand, kämpft sich nach zeitweise zweistelligem Rückstand zurück und siegt in der Overtime mit einer Energieleistung. Es ist der 2. Saisonsieg in der Euroleague. Dennoch bleiben sie vorerst weiter das Schlusslicht. EA7 Emporio Armani Mailand hingegen verpasst den 3. Sieg am Stück und hängt weit hinter ihren Ambitionen zurück. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VlV5ZDNLVDhqREdDS3RTOUlaQ0tHNno4OUNwUkJ2Y2xTYU5Qd1NQalptND0=

Alba Berlin verpasst in Person von Matteo Spagnolo den Last-Second-Sieg und muss in die Overtime. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MmVHYUJndEh6TzBLVU1jNi9xams3NXQxeWgvaVp1ek5CUXAzeXZOTXVERT0=

Williams und Procida sorgen mit einer Traumkombination für Ekstase bei den Alba-Fans. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TmNYelNuNUlWNUwzdFVvWE02SnB4dVY4RUhwVTdPN0V4ZnlNb1NFUzhlUT0=

Jonas Mattisseck, ALBA Berlin: "Wir sind reingegangen ins Spiele und haben gesagt. Keiner setzt einen Pfennig auf uns. Alles, was wir machen können, ist, mit vollem Einsatz spielen, alles geben. Das haben wir von Anfang an hinbekommen. Ab der Halbzeit weißt du, der ganze Druck lastet auf denen. Irgendwann werden die nervös. Wir waren alle heiß, die Halle war da, haben uns gepusht. Das war geil." Über die Emotionen des Trainers Gonzalez. "Wir saßen in der Kabine und er hat die ganze Zeit darüber geredet, dass er gewinnen will. Wollen wir auch, aber ist schwierig mit der Rotation. Er hat extrem daran geglaubt, ist vorangegangen und hat uns mitgezogen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cGJiaGI0dXNDN1RVMm5seHl6bnV1THJwTVN6L2ZtYnJnR0pUSEpmNEpraz0=

Gabriele Procida, mit 29 Punkten bester Werfer: "Ich liebe dieses Team, ich liebe diese Jungs. Wir haben sehr hart gekämpft, mit all den jungen Spielern. Wir haben gekämpft und das ist notwendig, um solche Spiele zu gewinnen. Es war nicht so kräftezehrend, es war ein tolles Spiel mit tollen Fans, einer wahnsinnigen Atmosphäre. Wir haben gut gespielt. Ich bin nicht müde, ich möchte am liebsten nochmal spielen. Als wir das Spiel am Ende gewonnen haben, war ein unglaubliches Gefühl. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber es war sehr gut." Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d0pLYmYrUjhya3dNUzlVU2REUDlaZldtV0lzejVhZUxnMUd2K2NCZGwvQT0=

Trevion Williams, Berlin: "Wir haben als Team gezeigt, wer wir sind. Man kann Ausreden finden, wenn man schaut wie viele Probleme wir haben, weile einige Jungs raus sind. Aber wir haben diese Probleme zur Seite gelegt und unser Herz auf das Spielfeld gebracht." Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Tmh2bXpuTy9vSUZnU0IydWlnWXBTbEtuU2YySEY5YkNCU280MitYbW93cz0=

Israel González, Trainer Berlin: "Ich bin soooooo stolz auf meine Spieler. Der einzige Weg die ganzen Situationen zu überleben ist, eine gute Energie aufrechtzuerhalten. Alle zusammen positiv sein. Jetzt haben wir die Belohnung dafür und können einen tollen Sieg feiern." Was ihm in der Overtime durch den Kopf ging. "Weiter machen, immer weiter machen, wir schaffen das." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QVRwNjB0c2hnOVFjcFdsMStoTUcyNjliQ3dGSFI0QzVQNHduR2VlMUZYMD0=

Fenerbahce Istanbul - Bayern München 87:76

Bayern München hat im Kampf um einen Top-5-Platz einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen und sein Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul verloren. Es ist die erste Niederlage nach zuletzt 4 Siegen in Folge. Fenerbahce feiert den 4. Sieg am Stück platziert weiterhin optimal im Kampf um die Spitzenplätze. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MGZBNUVhMDVQMjdKM09pcm55cndwTFM4TUdWM3NtaHU0eGd1YnZJU20yZz0=

Edwards und Booker lassen es mit einer Traumkombination krachen. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MnMyVnhUd0xXcDhreVdVQWlQVVExN3VzZlYzMU5qekJZSHB6eVdrdFpEZz0=

Nigel Hayes-Davis ist der Mann des Spiels, den Bayern München vor allem in der 2. Halbzeit gar nicht mehr in den Griff bekommt. Der Link zu seinen Highlights: clipro.tv/player?publishJobID=ajlqQXgvVmpvNGI2KzZvSGJDVzl5VnFtbithZk5Mdld3TWVFZkV5TlpMQT0=

Saras Jasikevicius, Trainer Fenerbahce Istanbul: "Für uns ist es sehr wichtig einen Sieg gegen eine Mannschaft wie Bayern einzufahren, die bislang den besten Basketball in der Euroleague gespielt hat. Wir waren in ein paar Dinge etwas besser und ich hoffe, dass wir uns weiterhin Schritt für Schritt verbessern." Über Matchwinner Nigel Hayes-Davis. "Es ist toll, dass er in der 2. Halbzeit drangeblieben ist. Er hat weder seine Gelassenheit noch sein Selbstvertrauen verloren. Es ist das 2. Spiel in Folge, in dem er die richtigen Dinge macht. Er kommt zwar in Foul-Bedrängnis, weil er die richtigen Dinge macht, muss deswegen sofort runter. Aber dann lief er in der 2. Halbzeit so heiß, dass es unmöglich war ihn zu stoppen." Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qnlkd2J6SFVDREhhY2Z5Q2locHNzcmZQYXZGbkhNdTBWd28vY0JQMzR5Zz0=

Gordon Herbert, Trainer Bayern München: "Am Ende der 1. Halbzeit hatten sie einen starken Lauf. Wir haben ein tolles 1. Viertel gespielt, sie ein gutes 2.Viertel. Im 3. Viertel haben wir ihnen einige leichte Körbe gegeben, was dazu führte, dass sie das Momentum auf ihrer Seite hatten und an Selbstbewusstsein zulegten. Dann haben sie einige super Spielzüge dabei, die man anerkennen muss."

Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SERSU3V5ZG41NmdtcTVlckppcWM5dDdvelF5c2VUNEcrQjROM0NsSE16RT0=

Eurocup: Veolia Towers Hamburg - Aris Thessaloniki 93:69

Die Partie zwischen Veolia Towers Hamburg gegen Aris Thessaloniki wurde zum Hochrisikospiel ausgerufen, da man mit 500 lautstarken Gästefans rechnete. Die unterstützten ihr Team zwar lautstark, sahen allerdings eine dominante Hamburger Mannschaft, die sich mit dem 2. Sieg in dieser Saison und dem 2. Heimsieg in Folge belohnte. Damit ist man nun punktgleich mit Thessaloniki, bleibt aber aufgrund der schlechteren Korbdifferenz auf Platz 10 der Gruppe A.

Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eGFmQ2I1b1lrNWUyMzBqZVYzUUJoOWNkVGNOb3M5ZEdnUVJUVjZ3TnVHdz0=

Rund 500 Fans von Aris Thessaloniki sorgen für eine tolle Kulisse beim Auswärtsspiel in Hamburg. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c3VDbmtxRHd4TzhESzhxTGxRUUpMZGdXb0IxSXc5NjArVFdlWGZOM0lsQT0=

Kur Kuath, Veolia Towers Hamburg: "Wir sind mit einer Menge Energie rausgekommen und haben uns an den Matchplan gehalten. Wir waren bereit für das Spiel. Wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet, dass wir solche Siege feiern können und hoffen, dass wir diesen Trend fortsetzen können. Zu wissen, dass alle Jungs zur Verfügung stehen, hat uns nochmal mehr Energie gegeben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGJBamRuanpXeU00Um5ZTzN5eU5NNnVWTjJPVDlQRHpwcXJZcDNtMmFEWT0=

Benka Barloschky, Trainer Veolia Towers Hamburg: "Entscheidend war die Art wie wir verteidigt haben. Wir haben Thessaloniki zu schwierigen Würfen gezwungen, haben einige Rebounds und Steals sammeln können. Die 50:50-Bälle waren meist auf unserer Seite, die Energie hat gestimmt. Das macht mich glücklich." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K3doQjg2cTErWkUycUhMeVNMM1dnM3lUMnJNcDlzMGF3Zzk1eEFkWmtkVT0=

