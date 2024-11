MagentaSport

EuroLeague komplett live, Donnerstag ab 20 Uhr: FC Bayern - ALBA Berlin

Wie viel Qualität trennt FCB und ALBA tatsächlich? Günther: "Nicht so meilenweit auseinander, wie es die Tabelle aussagt"

Bevor der FC Bayern im SAP Garden ALBA Berlin am Donnerstag zum Deutschen Clásico (live ab 20 Uhr) empfängt, stand die Konkurrenz im Vordergrund. Der FC Barcelona steht wieder an der Tabellenspitze nach einem 87:79 bei Partizan Belgrad. In Paris gab´s ein mitreißendes Gipfeltreffen prägender Köpfe in Deutschland: Ex-Bayern-Coach Andrea Trinchieri kassierte mit Zalgiris Kaunas ein 77:83. Paris Basketball, mit den Deutschen Maodo Lo (15 Minuten, 5 Punkte) und Leon Kratzer sowie Ex-BBL-MVP TJ Shorts, sind nun auf den 5.Platz gelandet. "Ihr könnt nicht nur smart sein, wenn ihr wollt!", faltete Trinchieri sein Team bereits in einem der Timeouts zusammen. Nach dem Spiel stand der 56-Jährige bedient im Interview und hielt fest, dass seine Litauer "hart" gespielt, es aber am nötigen Verständnis haben vermissen lassen. Der FC Bayern kann mit einem Sieg über ALBA wieder unter zurück in die Top 5 schlüpfen. Gemach, mahnt MagentaSport-Experte Per Günther: "Ich sehe Berlin und den FC Bayern nicht so meilenweit auseinander, wie es die Tabelle aussagt." Ulm, BBL-Zweiter hinter den Münchnern, musste im EuroCup gegen den Ersten Bahcesehir die erste Heimniederlage einstecken. Das Resultat "nervt ein bisschen, weil ich glaube, dass da deutlich mehr drin war für uns", ärgerte sich Karim Jallow.

Nachfolgend ein Clips und Stimmen von heute plus Ausblick auf den 10. Spieltag der EuroLeague - komplett live bei MagentaSport. Ab 20 Uhr beginnt die Übertragung des Deutschen Clásicos zwischen dem FC Bayern und ALBA Berlin aus dem SAP Garden. Zudem gibt es alle Spiele live in der Konferenz ab 20 Uhr, unter anderem mit Baskonia Vitoria-Gasteiz, Real Madrid und der AS Monaco.

Ausblick FC Bayern gegen ALBA Berlin: "Volle Kapelle gegen etwa 40 Prozent"

Was kann man vom Duell der beiden deutschen Teams erwarten? Vor Jahren noch ein Duell auf Augenhöhe, ist es jetzt für MagentaSport-Experte Per Günther "eine bizarre Situation", weil "eine volle Kapelle gegen etwa 40 Prozent eines Teams" spielt. Aber die Berliner haben beim Sieg gegen Mailand "als Team gezeigt haben wer wir sind", hielt Trevion Williams fest. Und mit dem gleichen Optimismus, den auch ihr Coach Israel Gonzalez in der Overtime vorlebte, werden sie auch in das Duell in München gehen: "Weiter machen, immer weiter machen, wir schaffen das", so der ALBA-Trainer noch am Dienstag.

"Druck auf den Trainer war schon spürbar!"

Per Günther über den Trainer Israel Gonzalez, der so emotional wie noch nie die Berliner gegen Mailand gecoacht hatte: "Der Druck, der auf ihm nach dem schwachen Start lastete, war schon spürbar. Der Sieg gegen die Mailänder, die Real Madrid geschlagen haben, war unter diesen Umständen natürlich eine kleine Befreiung. Für Trainer und Team. Man hat einfach gesehen, dass schon Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Auch wenn es für die Playoffs in der EuroLeague nicht reicht."

Günther zum Duell der Berliner in München, dem alten Rivalen: "Der FC Bayern ist natürlich aktuell haushoher Favorit. Die Münchener kriegen zu Recht von der Konkurrenz Lob für ihr Spiel. Ich sehe Berlin und den FC Bayern aber nicht so meilenweit auseinander, wie es die Tabelle aussagt. Berlin hat 2 wichtige Siege zuletzt eingefahren. Die kleine Serie sollte ihnen ein neues Selbstbewusstsein und einen neuen Selbstwert vermitteln."

Per Günther, Nationalmannschafts-Rückkehrer" Tibor Pleiß und Benni Zander gibt´s im neuen Podcast "Abteilung Basketball" unter dem Titel "Bananenbrot & Marmorkuchen" - der Link: https://abteilungbasketball.podigee.io/385-bananenbrot-mamorkuchen-mit-tibor-pleiss

EuroLeague: Paris Basketball - Zalgiris Kaunas 83:77

Erst fast makellos und jetzt die zweite Niederlage am Stück. Nach der Pleite in München verliert das von Ex-Bayern und -Bamberg Coach Andrea Trinchieri trainierte Zalgiris Kaunas auch in Paris. Die Franzosen entschieden die ersten drei Viertel für sich und feiern den fünften EuroLeague-Sieg in Folge. Die Deutscher Lo (16 Minuten, 5 Punkte) und Kerber kommen auch zum Einsatz. Zalgiris bleibt vorerst in den Top 5. Auch wen Trainer Trinchieri bei einem seiner emotionalen Ausreißer anderes vermuten lässt.

Ex-Bayern-Coach Andrea Trinchieri wütet in einem der Timeouts gegen sein Team: "Ihr könnt nicht nur smart sein, wenn ihr wollt!" Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TEhvNFQ0NjEzMlp3MmZnbFVLRlFCR1NLZENLQlBWdk02QnNrQXhiOW5oUT0=

Clip zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bHZjN3g2RllVV1NnNTRVRjRnZVRWQSs1L1dVVGxZbVAycUFQK00yVjFlZz0=

Andrea Trinchieri, Trainer Kaunas: "Wir haben hart gespielt, hatten aber in gewissen Momenten nicht das richtige Verständnis. Aber wir haben hart gespielt. Das ist eine Konsequenz davon. Wir haben vom Ring aus nicht genug vollendet und auch nicht genügend Dreier geworfen. Wir haben einige Fehler gemacht, es ist ein Fehlerspiel. Aber wir haben hart gespielt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UXUrV2xRcEVmd2tsVDR5SVdqbTM5SXlQaFI5Z2dSekRadzNLVnB0bW1Bcz0=

Der Ex-Bonner TJ Shorts, Spieler Paris und mit 24 Punkten schon wieder MVP der Partie: "Das war ein Teamsieg. Aber das wäre ohne jeden einzelnen, der auf dem Court wäre, möglich gewesen. Wir haben alle Verantwortung übernommen, wichtige Punkte in der zweiten Halbzeit gesammelt, waren physischer und aggressiver und deshalb in der Lage, den Sieg zu holen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VW1KUnhEcjgxallCemxQQll4UEVKTmY2bjkrYU5sK0NqL1RXMDFCaVFpRT0=

EuroLeague: Partizan Belgrad - FC Barcelona 79:87

Link zu den Highlights der Partie: clipro.tv/player?publishJobID=VnBLaGRYSzcvd2JIbzI4RkVLTnZSVDE0WTFtS2cxWDdvMlE4N25TTnM5bz0=

Durchatmen bei Spitzenreiter Barcelona. Trotz 49:35-Halbzeitführung wäre das Spiel bei Partizan Belgrad beinahe noch verloren gegangen. Im letzten Viertel kamen die Serben tatsächlich auf einen Punkt heran. Barca spielte seine Klasse jedoch aus und holt den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen in der EuroLeague. Partizan hingegen muss die fünfte Niederlage am Stück einstecken.

Jabari Parker, Spieler Barcelona und MVP der Partie: "Alles was zählt, ist der Sieg. Kein Kommentar zum Rest des Spiels. Sie haben ein unglaubliches Spiel gespielt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=THp3disxWFJTeUNZZW9zeGRXMm1iK0Q0clNGcG55V1dNeVpKMmlvaWFIUT0=

Joan Peñarroya, Trainer Barcelona: "Es war überhaupt nicht einfach. In Belgrad zu gewinnen ist nicht einfach. Sie haben ihr physisches Level verbessert. Wir haben in den ersten 28 Minuten gut gespielt. Aber ich bin stolz, weil wir weiter ruhig gespielt haben, auch als sie auf einen Punkt herangekommen sind."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TldTUmRjV3FMZjl5R2hhMkVsUFhRUURPdDNGcm1VRXlGVWxEQ1ZMTDhKUT0=

Zeljko Obradovic, Trainer Belgrad: "Die Energie war fünf Minuten nach der Halbzeitpause besser. Im dritten Viertel haben wir angefangen unser Spiel zu spielen, als wir 20 Punkte zurücklagen. Das war eine exzellente Reaktion. Aber wir sind auf einen Punkt rangekommen, hatten noch zwei Teamfouls und kassieren stattdessen Drei-Punkte-Würfe. Da war alles vorbei. Genau da müssen wir uns verbessern und die Fouls nutzen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T2NzLzFsSklYSnd5SHZqRlptalNmSEtPSjh2cHpMUUpBZW1HS2hnNlMyZz0=

Die Partizan-Fans verabschieden Kevin Punter, der den Verein im Sommer verließ und bringen den Saal vor dem Spiel gegen Barcelona zum Kochen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=anExcEZ3bytDSmhOc3hCTE9DeVo1UFpGYXJvWmE2UHFtWWpMZGVuT1RGST0=

EuroCup: ratiopharm Ulm - Bahcesehir College Istanbul 72:80

Erste Heimniederlage für Ulm! Gegen Tabellenführer Bahcesehir musste das Team von Ty Harrelson vor allem im zweiten Viertel Lehrgeld zahlen. Zwar versuchten sich die Ulmer an einer Aufholjagd. Bahcesehir erwies sich jedoch zu abgezockt und bleibt an der Spitze. Ulm übernimmt Rang 6.

Die Highlights des Spiels als Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZVVQdlh6cFRhdmt2YldNa2dXT0tURnE5a1FvQk01Q2VJU29xcXRoVnh1Yz0=

Karim Jallow, Spieler Ulm: "Es ist sehr enttäuschend, weil ich glaube, wir hätten das Spiel heute gewinnen können. Besiktas ist eine unglaublich starke Mannschaft mit wahnsinnig vielen EuroLeague-Spielern. Die sind nicht umsonst auf dem 1. Platz mit nur einer Niederlage. Aber die Niederlage nervt ein bisschen, weil ich glaube, dass da deutlich mehr drin war für uns. Am Ende waren sie die bessere Mannschaft. Jedes Mal, wenn es darauf angekommen ist, haben sie die Punkte gemacht, die sie gebraucht haben."

...zu den Lehren des Spiels: "Mit viel Selbstvertrauen können wir sagen: Hey, wir können gegen solche Mannschaften auch mithalten, obwohl wir ein junges Team sind. Ich habe heute erfahren, dass ich der älteste Spieler im Kader mit 27 war. Da ist noch viel Luft bei uns drin. Das macht Lust auf mehr. Wir haben heute sehr gute Schritte in die richtige Richtung gemacht. Wir sehen sie nochmal. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir sie nächstes Mal auf jeden Fall schlagen werden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZmI0eCs2NkpXaDQ3dWRxckYxTHdrTjB1RXlmejRrUzRwZ3d4eHJta0lhND0=

Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Unsere Defensive war recht solide. Im zweiten Viertel sind sie ein bisschen davongezogen, genauso auch in den letzten Momenten. Deshalb sind sie auf dem 1. Platz. Ein Teil der Ergebnisse lag an unserer Offensive. Einige schlechte Turnovers, schwache Würfe, die nicht wie geplant funktioniert haben. Das ist aber auch ein Lob an ihre Defensive." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXlRRTdRTmdYQkZURmllS08wUmNOTG56Ym52amRHWm05NDMyNmFCYmJ0WT0=

Programm-Überblick Basketball live bei MagentaSport

Donnerstag, 14. November 2024

EuroLeague

Ab 20 Uhr Konferenz mit allen Spielen, die sind auch einzeln abrufbar:

Ab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Roter Stern Belgrad

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Olympiakos Piräus

Ab 20.00 Uhr FC Bayern München - ALBA Berlin,

Ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - AS Monaco

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Anadolu Efes

Freitag, 15. November 2024

EuroLeague

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Fenerbahce Istanbul

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Paris Basketball, Partizan Belgrad - Mailand, Virtus Bologna - Panathinaikos Athen

