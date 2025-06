AXISCADES Technologies Limited

INDRA UNTERZEICHNET VERTRAG MIT AXISCADES ZUR STEIGERUNG DER PRODUKTION VON SPITZENTECHNOLOGISCHEN SYSTEMEN IN INDIEN

Indra, ein in Europa ansässiges, weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und strategische Systeme, und AXISCADES, ein führender Anbieter von Technologielösungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und strategische Elektronik, sind stolz, eine strategische Allianz bekannt zu geben.

Indra ist sehr daran interessiert, von AXISCADES verteidigungsbezogene Produkte und Dienstleistungen zu erwerben, die über das umfassende Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Lieferkettenzentrum von AXISCADES geliefert werden.

Beide Unternehmen prüfen aktiv die gemeinsame Produktentwicklung für den indischen und den globalen Markt, wobei sie möglicherweise bestehende Indra-Produkte anpassen oder neue, speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Produkte entwickeln.

Paris Air Show -- Indra und das indische Technologieunternehmen AXISCADES haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Produktion von Lösungen für die Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungsmarkt unterzeichnet.

Der Vorstandsvorsitzende von Indra, José Vicente de los Mozos, und der Vorstandsvorsitzende von AXISCADES, Dr. Sampath Ravinarayanan, unterzeichneten die Absichtserklärung auf der Luft- und Raumfahrtmesse, die diese Woche in Le Bourget stattfand, in Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden von Indra, Angel Escribano, und des Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführers von AXISCADES, Alfonso Martínez.

Im Rahmen der Vereinbarung sollen in Indien mehrere Lösungen von Indra hergestellt werden, darunter Antennen für taktische Flugnavigationssysteme (TACAN), Entfernungsmessgeräte (DME), die Flugzeuge mit Informationen während des Fluges versorgen, sowie Systeme für Gegenmaßnahmen. Diese sind Teil eines umfassenderen Systems, das Indra zum Schutz von Flugzeugen vor potenziellen Raketenangriffen mit Lenkwaffensystemen wie den bekannten MANPADS entwickelt hat.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen stärkt die Position von Indra auf dem globalen Markt für Luft- und Raumfahrtsysteme und sein Netzwerk von Allianzen mit Unternehmen weltweit. Gleichzeitig trägt Indra dazu bei, die Fähigkeiten indischer Unternehmen zu verbessern, in einem Land, in dem das Unternehmen seit Jahren eine starke Präsenz als Anbieter von Spitzensystemen und -technologien in verschiedenen Sektoren hat. Zu den bemerkenswerten Erfolgen gehören Systeme für die Streitkräfte des Landes und Projekte zur Modernisierung des zivilen Flugverkehrsmanagements.

Indra und AXISCADES prüfen eine Zusammenarbeit im Bereich MPA Airborne Solutions und untersuchen eine spezielle Partnerschaft für die DRDO CABS MRMR- und MMMA-Programme.

Informationen zu AXISCADES

AXISCADES ist ein führendes Technologie- und Produktunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und ESAI (Elektronische Systeme und Industrieautomation). Das Unternehmen bietet hochmoderne Lösungen, die von der Konzeption bis zur Fertigung und Zertifizierung reichen, und ist damit ein bevorzugter Partner für OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Tier-1-Lieferanten in diesen Branchen.

