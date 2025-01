ZDF

ZDF-Familie erreicht 2024 besten Wert seit 1992

Intendant Himmler: "Publikum setzt auf Qualität der Berichterstattung"

Die ZDF-Senderfamilie erreicht 2024 mit 22,1 Prozent Marktanteil (plus 1,2 Prozentpunkte) den besten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen TV-Messung vor mehr als 30 Jahren. Im Senderfamilien-Ranking liegt sie erstmals seit 1992 auf dem zweiten Platz. Auch bei den 14-bis 49-Jährigen legt die ZDF-Familie mit 14,5 Prozent Marktanteil stark zu (plus 1,8 Prozentpunkte) – das ist der beste Wert seit 1993. Inklusive ZDFmediathek erreicht die ZDF-Senderfamilie monatlich 83 Prozent der Gesamtbevölkerung und 73 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent steht das ZDF zum 13. Mal in Folge an der Spitze der deutschen TV-Sender.

ZDFneo und ZDFinfo sind wichtige Bausteine für den Erfolg beim Publikum

Einen großen Beitrag zu dem Erfolg beim jungen Publikum liefern ZDFneo und ZDFinfo. ZDFneo wiederholt mit 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den Rekord des Vorjahres. Insgesamt erreicht ZDFneo 2,8 Prozent Marktanteil und liegt damit im Senderranking erstmals auf Platz 6. Pro Monat sehen 33,882 Millionen Menschen die ZDFneo-Inhalte im TV und im Streaming.

ZDFinfo kommt in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf 2,0 Prozent Marktanteil und bleibt der erfolgreichste Info-Sender beim jungen Publikum. Monatlich nutzen insgesamt 24,902 Millionen Menschen die Inhalte von ZDFinfo.

Rekordjahr für die ZDF-Onlineangebote

Einen neuen Rekord stellen in diesem Jahr die ZDF-Onlineangebote auf. Erstmals kommt die ZDFmediathek auf 7,00 Millionen Visits pro Tag, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 13 Prozent. Getrieben von einem starken Nachrichtenjahr und den großen Sportereignissen legte vor allem das ZDF Nachrichten- und Sportangebot (inklusive "ZDFheute") zu. Mit 2,52 Millionen Visits pro Tag wurde in diesen Bereichen der stärkste Zuwachs (plus 46 Prozent) erzielt.

Die Nutzung der Abrufvideos und Livestreams ist ebenfalls gestiegen. Täglich 7,57 Millionen Views (plus 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) markieren einen neuen Rekordwert. Das Sehvolumen erreicht mit 195,88 Millionen Minuten pro Tag (plus 17 Prozent) ebenfalls eine neue Bestmarke.

Großes Interesse an ZDF-Infoangeboten auch beim jungen Publikum

Die Informationssendungen der ZDF-Familie erreichen im TV und in der ZDFmediathek pro Monat 80 Prozent der Bevölkerung und 68 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Vor allem die ZDF-Nachrichtenformate punkten beim Publikum. Die "heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr erzielen die besten Werte seit 2021 (Gesamt: 17,8 Prozent Marktanteil; plus 0,2 Prozentpunkte / 14- bis 49-Jährige: 8,8 Prozent Marktanteil; plus 1,1 Prozentpunkte). Das "heute journal" steigert sich auf 15,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt das ZDF-Nachrichtenmagazin auf 9,5 Prozent Marktanteil, 1,4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahr. Damit platziert sich das "heute journal" insgesamt und in der jungen Altersgruppe vor der direkten Konkurrenz von ARD und RTL. 2024 ist mit 15,2 Prozent Marktanteil auch für "Markus Lanz" ein starkes Jahr. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen legt die Talksendung um einen Prozentpunkt auf 10,6 Marktanteil zu. In der ZDFmediathek erreicht "Markus Lanz" einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfallen auf dieses Format.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Unser Strategie-Prozess 'Ein ZDF für alle' trägt 2024 erfolgreich Früchte. Das Publikum weiß, dass es auch in Zeiten von Desinformation und Fake News auf die Qualität unserer Berichterstattung setzen kann. Es bestärkt uns auf unserem Weg, dass wir mit unseren vielfältigen und unabhängigen Informationsangeboten auch immer mehr jüngere Nutzerinnen und Nutzer erreichen."

Menschen vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Neben den Reichweiten ist das Vertrauen, dass die Menschen in die öffentlich-rechtlichen Medien haben, ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz der Angebote. Auch hier gibt es einen deutlichen Aufwärtstrend. Sowohl bei den von der Forschungsgruppe Wahlen erhobenen Werten zur "Glaubwürdigkeit der Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk" (Wert 2,3 auf einer Skala von -5 bis +5; ein Zuwachs von 0,6 im Vergleich zum Vorjahr) als auch bei den Werten zum „Vertrauen in die wahrheitsgemäße Berichterstattung bei ARD und ZDF“. 66 Prozent der Befragten haben (sehr) großes Vertrauen – plus 7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr und die höchsten Werte seit Frühjahr 2022.

Publikumspanel "ZDFmitreden" mit mehr als 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Im Juli 2023 fiel der Startschuss für das Publikumspanel ZDFmitreden, 2024 ist die Online-Community auf mehr als 60.000 Personen angewachsen. Durch den direkten Kommunikationskanal zum Publikum wird die Meinung der Bevölkerung in kleine und große Entscheidungen von ZDF-Redaktionen eingebunden. Die Ergebnisse von mehr als 50 Befragungen wurden herangezogen, um beispielsweise Sendungen zu optimieren, Sendungstitel auszuwählen oder Social-Media-Auftritte zu verbessern. Und: Die Meinungen und Ansichten aus der Community gehen in Live-Sendungen ein, zum Beispiel bei "Wie geht’s, Deutschland?" oder den tagesaktuellen ZDF-Magazinen.

Start für Bildungsinitiative "ZDF goes Schule"

Das Ziel heißt "Bildung für alle": Mit dem im Oktober 2024 gestarteten Projekt "ZDF goes Schule" intensiviert das ZDF sein Engagement für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Ein Schwerpunkt liegt auf digitalen Medieninhalten (schule.zdf.de) und reicht von der politischen Bildung über Medienkompetenz bis hin zu Geschichtswissen. 2025 werden neue Funktionen im Online-Angebot schule.zdf.de gelauncht sowie ein breitflächiges Partnerschul-Netzwerk aufgebaut. Damit erhalten Schulen die Chance, sich das ZDF in Form von Unterrichtsbesuchen und Workshops unmittelbar in ihr Klassenzimmer zu holen. "ZDF goes Schule" wird in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Institutionen aus dem Bildungsbereich entwickelt und ausgestaltet.

Erfolgreiches Sportjahr auf allen ZDF-Plattformen

Das Sportjahr 2024 ist für das ZDF mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Sommerspielen aus Paris auf allen Plattformen ein Publikumserfolg. Im EM-Zeitraum hatten 64,257 Millionen Menschen (82 Prozent der Bevölkerung ab 3 Jahren) Kontakt mit "sportstudio UEFA EURO 2024". Darin enthalten sind 11,183 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Abrufvideos und Event-Livestreams in der ZDFmediathek.

Mit den Olympischen Sommerspielen erzielt das ZDF im Vergleich zu früheren Sommerspiel-Übertragungen sowohl im TV als auch Online und auf Social Media teilweise eine deutliche Nutzungssteigerung. Insgesamt hatten im Olympia-Zeitraum 52,780 Millionen Menschen (67 Prozent der Bevölkerung ab 3 Jahren) Kontakt mit "sportstudio Olympia 2024" – davon nutzten 5,775 Millionen in der ZDFmediathek Abrufvideos und Event-Livestreams.

Weitere Informationen

Übersicht: Top-Sendungen nach Genre

Übersicht: ZDFmediathek: Format-Hitlisten nach Sehvolumen

Hier finden Sie Informationen zu "ZDF goes Schule"

Hier finden Sie Informationen zu "ZDFmitreden"

