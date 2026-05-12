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RIMOWA feiert junge Design-Talente mit der vierten Verleihung des RIMOWA Design Prize

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Berlin (ots)

Als langjähriger Förderer herausragenden Designs freut sich RIMOWA, mit der vierten Edition des RIMOWA Design Prize sein Engagement für aufstrebende Talente fortzusetzen. Den Abschluss des jährlichen Wettbewerbs für Studierende, der von führenden deutschen Designhochschulen und einer hochkarätigen Jury unterstützt wird, bildete eine Preisverleihung im renommierten Berliner Kulturforum, moderiert von Valerie Präkelt. Neben den Jury-Mitgliedern waren Persönlichkeiten wie Peri Baumeister, Noah Becker, Luisa Gaffron, Paula Hartmann, Ting Ting Lai, Heike Makatsch, Sven Marquardt, Louis Philippson, Thilo Reich, Justus Riesner, Anna Rommel, Gina Stiebitz, Lina Larissa Strahl, Max Strohe und Langston Uibel anwesend. Die Projekte der Finalist:innen sind bis zum 13. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach sorgfältigen Beratungen der Jury, unterstützt von Beatrice Monguidi, Chief Executive Officer von RIMOWA, und Alexandre Arnault, Chairman von RIMOWA, wurden sieben Finalist:innen mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.

Der erste Preis ging an Samuel Nagel und Paul Feiler (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Tim Richter. Sie präsentierten NURA, ein elegantes Armband, das Gebärdensprache in gesprochene Sprache übersetzt und Gesprochenes in geschriebenen Text umwandelt, um eine nahtlose Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen zu ermöglichen.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Niklas Henning (Hochschule Magdeburg-Stendal), begleitet von Stefan Daniel, für das Projekt Paludi Harvester. Das koordinierte Erntesystem wurde entwickelt, um Moore wiederherzustellen und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktivität zu erhalten und empfindliche Ökosysteme durch eine effiziente Schilfernte und -verarbeitung unter extremen Umweltbedingungen zu schützen.

Auch die weiteren fünf Projekte der Finalist:innen wurden prämiert:

Tim Kipper und John Roller (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Clemens Poloczek.

Tobias Kremer und Yannick Stilgenbauer (Hochschule der Bildenden Künste Saar), betreut von Konstantin Grcic.

Nicolas Nielsen (Bauhaus-Universität Weimar), betreut von Matylda Krzykowski.

Valerio Sampognaro (HFBK Hamburg), betreut von Farah Ebrahimi.

Jakob Schlenker (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd), betreut von Hanne Willmann.

Alle sieben Projekte der Finalist:innen erhielten Preisgelder. Das Siegerprojekt wurde mit 20.000 Euro ausgezeichnet, die besondere Auszeichnung war mit 10.000 Euro dotiert, und die Projekte auf den Plätzen drei, vier, fünf, sechs und sieben erhielten jeweils 5.000 Euro.

Weiterführendes Bildmaterial sowie die Pressemitteilung hier zum Download: RIMOWA Design Prize 2026.

ÜBER RIMOWA

RIMOWA gehört zu den international führenden Herstellern von Premium-Gepäck. Seit 1898 setzt die Marke auf erstklassige Qualität und Innovation, um funktionale Gepäckstücke zu entwickeln, die ihre Besitzer ein Leben lang begleiten. Inspiriert von der Luftfahrt führte RIMOWA in den 1920er-Jahren Aluminium in der Kofferherstellung ein - eine Idee, die in der Industrie für eine Revolution sorgte und den Grundstein für das ikonische, geriffelte Aluminiumdesign der Marke legte. 2000 gelang der Marke mit dem ersten Koffer aus Polycarbonat ein weiterer Durchbruch. 2017 schloss sich RIMOWA der Luxusgruppe LVMH an und brachte drei Jahre später Never Still heraus - eine Taschenkollektion für den Alltag, die schließlich den Wandel der Kofferfabrik hin zu einer Kultmarke für Mobilität einläutete. 2023 führte RIMOWA für alle ab dem 25. Juli 2022 erworbenen Koffer eine uneingeschränkte lebenslange Garantie ein. Die in Deutschland gestalteten und entwickelten Kreationen von RIMOWA vereinen heute ein Vermächtnis der Handwerkskunst mit hochmoderner Technologie. RIMOWADESIGNPRIZE.com

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