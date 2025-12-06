PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Fabio de Masi (BSW): Zählfehler "in erheblichem Umfang" bei der Bundestagswahl

Magdeburg/Bonn (ots)

Fabio de Masi kündigt eine Klage des BSW vor dem Bundesverfassungsgericht an, um eine Neuauszählung der Bundestagswahl 2025 zu erreichen, bei der seine Partei knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert war. Der designierte neue Parteivorsitzende des BSW sagte auf dem Parteitag in Magdeburg im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir haben sehr gute rechtliche Argumente. Das Bundesverfassungsgericht hat 1991 in einem Urteil zum Umfang der Wahlprüfung gesagt, dass ein knappes Wahlergebnis noch kein hinreichender Grund ist, noch einmal neu auszuzählen. Wenn es aber belegte Zählfehler gibt, sei das ein solcher Grund. Und wir konnten die belegen, in erheblichem Umfang." 60 Prozent aller korrigierten Stimmen aus dem vorläufigen Wahlergebnis würden alleine auf das BSW entfallen. "Das ist ein völlig irrer Wert. Deswegen sagen wir, wer ein Demokrat ist, der muss so etwas noch einmal neu auszählen lassen."

Das BSW habe einen Wahleinspruch beim Bundestag eingelegt, so Fabio de Masi. Der werde vermutlich im Dezember in der letzten Sitzungswoche des Bundestags abgewiesen. Man müsse jetzt noch den Beschluss des Bundestages abwarten. Sobald der vorliege, wolle man sich beeilen. Bis zum Sommer hoffe er dann auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/xiC

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 06.12.2025 – 15:27

    Sahra Wagenknecht (BSW): Ausgrenzung der AfD eine "unheimliche Dummheit"

    Magdeburg/Bonn (ots) - Sahra Wagenknecht (BSW) befürwortet eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD. Auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg sagte die scheidende Parteivorsitzende im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Es ist eine legale Partei, es ist eine Partei, die gewählt wird, und inzwischen bundesweit von über 20 Prozent, im Osten teilweise von über 30 ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 11:11

    Christian Leye (BSW): ;Wir wollen unser inhaltliches Profil schärfen'

    Magdeburg/Bonn (ots) - Christian Leye fordert auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg, mehr über politische Inhalte innerhalb der Partei zu diskutieren. Der bisherige Generalsekretär, der für den neuen Vorstand der Partei kandieren will, sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir sind sehr diszipliniert, sehr organisiert gestartet. Das war auch gut so, sonst ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 16:55

    phoenix vor Ort: BSW-Parteitag live am 6. Dezember aus Magdeburg

    Bonn (ots) - Das von Sahra Wagenknecht 2024 gegründete BSW will sich am Wochenende einen neuen Namen geben und phoenix ist am Samstag live dabei. Nach dem verpassten Einzug in den Bundestag steht das BSW vor schwierigen Zeiten. Beim dritten Bundesparteitag des BSW am 6. und 7. Dezember 2025 in Magdeburg soll neben der geplanten Umbenennung der Partei unter anderem ein neuer Parteivorstand gewählt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren