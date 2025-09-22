QuadReal Property Group

QuadReal startet eine 2,5-Milliarden-Pfund-Schuldenplattform in Großbritannien und Europa

Die erweiterte Plattform signalisiert Vertrauen in das globale Kreditgeschäft und wird sich auf direkte Kreditmöglichkeiten in Sektoren mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren

Die QuadReal Property Group (QuadReal), ein globales Unternehmen für Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -betrieb, hat seine Fremdkapitalplattform für Gewerbeimmobilien in Großbritannien und Irland erweitert. In den nächsten drei bis fünf Jahren will QuadReal über 2,5 Milliarden Pfund investieren und damit seine Überzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland zum Ausdruck bringen, wobei eine weitere Expansion in andere europäische Märkte angestrebt wird. QuadReal wird die direkte Kontrolle über alle Entscheidungsprozesse haben.

Die erweiterte Plattform, die sich ausschließlich auf die direkte Kreditvergabe konzentriert, knüpft an den Erfolg des nordamerikanischen Debt-Geschäfts von QuadReal an, das derzeit Investitionen von über 7,5 Milliarden Pfund verwaltet und bis Ende 2025 voraussichtlich die Marke von 8 Milliarden Pfund überschreiten wird . Die Expansion wird die Erfahrung und die Verbindungen der etablierten Londoner Niederlassung und des globalen Teams von QuadReal sowie die starken Beziehungen von QuadReal zu institutionellen Sponsoren mit Sitz in den USA und Kanada, die in Großbritannien und Europa aktiv sind, nutzen.

„Die Expansion der Plattform in Großbritannien und Europa ist ein natürlicher nächster Schritt für QuadReals Verschuldungsstrategie und wird auf den Erfolgen unseres Teams in Nordamerika aufbauen", so Jonathan Dubois-Philips, President, International Real Estate. „Die Ausweitung unserer Kreditvergabekapazitäten in Großbritannien und Europa bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio weiter zu diversifizieren und von den attraktiven risikobereinigten Renditen dieser Märkte zu profitieren."

„Im Einklang mit QuadReals Investitionsstrategie mit hoher Überzeugungskraft und globaler Erfahrung wird sich die erweiterte Plattform auf Schlüsselsektoren wie Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Datenzentren, Industrieanlagen und Self-Storage konzentrieren", sagte Prashant Raj, Managing Director, Debt Investments. „Die anfängliche Strategie des Engagements konzentriert sich auf das Vereinigte Königreich und Irland und wird sich in Europa weiter ausdehnen, wobei der Schwerpunkt auf Bau-, Übergangs- und stabilisierten Darlehen liegt, die eine derzeitige Lücke auf dem Kreditmarkt schließen."

Die Anlagestrategie, die globale Erfahrung und die lokale Marktkenntnis von QuadReal haben dazu geführt, dass das Unternehmen zu den 20 größten Immobilieninvestoren weltweit gehört. Seit 2021 hat das Debt-Team von QuadReal über 165 Transaktionen abgeschlossen, die sich auf Sektoren mit hoher Überzeugungskraft konzentrieren. Bis Ende 2029 will sie 10 % bis 20 % ihres gesamten Schuldenportfolios in das Vereinigte Königreich und nach Europa verlagern.

Über QuadReal Property Group

Die QuadReal Property Group ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestment-, Entwicklungs- und Betreiberunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia. Ihr verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 94 Milliarden CAD. Seit seiner Gründung in Kanada als Full-Service-Immobilienunternehmen hat QuadReal seine Fähigkeiten erweitert, um in Eigenkapital und Fremdkapital sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt zu investieren. QuadReal investiert direkt über operative Plattformen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, und über programmatische Partnerschaften.

QuadReal ist bestrebt, hohe Investitionsrenditen zu erzielen und gleichzeitig ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, das für die Menschen und Gemeinden, denen es dient, einen Mehrwert darstellt. Jetzt und für künftige Generationen.

QuadReal: Hier lebt Exzellenz.

www.quadreal.com

