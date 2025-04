SUNBOOSTER GmbH

Flexible Solarstreifen für Gartenzäune: Sunbooster VERTICAL verwandelt Zäune in Sonnenkraftwerke

Graz

Der österreichische Hersteller SUNBOOSTER GmbH hat Solarstreifen entwickelt, die Hausbesitzer schnell und bequem in bestehende Gartenzäune einfädeln können. Die Weltneuheit liefert genau dann Strom, wenn der Energiebedarf und die Strompreise am höchsten sind.

Das österreichische Solarunternehmen SUNBOOSTER GmbH führt seine neueste Entwicklung Sunbooster VERTICAL in der DACH-Region ein. Die flexiblen Solarmodule lassen sich direkt in bestehende Doppelstabmattenzäune einfädeln. Sie ersetzen herkömmliche Sichtschutzbänder und erzeugen auf den vertikalen Flächen von Gartenzäunen Sonnenenergie - dank der beidseitigen Solarzellen deutlich mehr als klassische Solarmodule. SUNBOOSTER bietet die Lösung in sechs Komplettsets mit Wechselrichtern und Verkabelung an.

Stromkosten einsparen

Durch die vertikale Ausrichtung liefert der Sunbooster VERTICAL vor allem morgens und abends Strom - genau dann, wenn der Energiebedarf und die Strompreise am höchsten sind. Weil man bestehende Zäune nutzen kann, ist die Nachrüstung denkbar einfach. Wie Balkonkraftwerke muss man auch den Sunbooster VERTICAL bei einer maximalen Einspeiseleistung von 800 Watt weder anmelden noch bewilligen lassen. Außerdem ist das Sonnenkraftwerk in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit und wird in vielen Städten und Gemeinden zusätzlich gefördert (siehe SUNBOOSTER-Blogartikel).

"Die Anschaffungskosten betragen lediglich ein Drittel im Vergleich zu klassischen Solarzäunen. Dadurch haben sich unsere Sets bereits nach zweieinhalb Jahren amortisiert," erklärt CEO Stefan Ponsold die wirtschaftlichen Vorteile des Systems. Er ergänzt: "In Zeiten steigenden Bedarfs an erneuerbarer Energie und begrenzter Flächen für den Ausbau von Solarstromanlagen beschreiten wir mit unserer Innovation neue Wege. Wir verwandeln bestehende Zäune in leistungsstarke Sonnenkraftwerke - ganz ohne zusätzlichen Platzbedarf."

Maximale Energiegewinnung - auch im Winter

Dabei liefern die vertikalen Module auch im Winter, wenn die Sonne tief steht und Solaranlagen auf dem Dach durch Schnee bedeckt sind, zuverlässig Energie. Durch die bifaziale Zelltechnologie wird zudem das vom Schnee reflektierte Licht genutzt (Albedo-Effekt), was den Gesamtertrag weiter steigert.

Satte Rabatte für Vorbestellungen

Der Sunbooster VERTICAL kann über die Website www.sunbooster.com zu einem Einführungspreis ab 449,90 Euro für ein Komplettpaket vorbestellt werden. Im Laufe des Jahres werden die Sets auch in ausgewählten Baumärkten und im Fachhandel erhältlich sein.

SUNBOOSTER auf der Intersolar Europe

Vom 7. bis zum 9. Mai präsentiert SUNBOOSTER die neuen Solarstreifen erstmals auf der Fachmesse Intersolar Europe in München. Besucher finden das Unternehmen in Halle C5, Standnummer 270E.

Über die SUNBOOSTER GmbH

Die SUNBOOSTER GmbH wurde 2010 mit der Vision gegründet, mobile Solarenergie für den Alltag nutzbar zu machen. Mit der Marke SUNNYBAG brachte das Unternehmen als erster Anbieter Solarpaneele in Umhängetaschen auf den Markt, um unterwegs Smartphones, Kameras und Powerbanks mit erneuerbarer Energie zu laden. In den folgenden Jahren wuchs das Portfolio um Solarrucksäcke und Outdoor-Solarpanels.

Durch die erfolgreiche Teilnahme an der TV-Show "Die Höhle der Löwen" gewann SUNNYBAG zwei Investments und konnte seine Reichweite weiter ausbauen. Das mehrfach preisgekrönte LEAF PRO, Gewinner des ISPO Awards, zählt zu den weltweit leichtesten und effizientesten Solarpanels. Mit der Einführung der zweiten Marke SUNBOOSTER im Jahr 2022 hat sich das österreichische Unternehmen auch auf dezentrale Solarstromlösungen für Haushalte spezialisiert.

