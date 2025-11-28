Anker Solix

Rabatte auf modulare Energiespeicherlösungen und tragbare Powerstations von Anker SOLIX

Düsseldorf (ots)

Zum Black Friday und noch bis zum 1. Dezember 2025 locken exklusive Deals, Bestellzugaben und Gewinnaktionen für viele Anker SOLIX Produkte

Anker SOLIX bietet zum Black Friday 2025 noch einmal die besten Deals des Jahres an. Wer schnell ist, hat die Chance, nachhaltige Energielösungen und portable Speicher zu Bestpreisen, in attraktiven Bundles und mit einigen Gratiszugaben zu ergattern - und dabei sinnvolle Geschenke zu shoppen, um an Weihnachten etwas Sonne zu verschenken. Ob Balkonspeicher, Powerstations oder neu auch EV Charger - Anker SOLIX überzeugt seit Jahren mit hoher Qualität, Robustheit und verlässlichen Produkten am Markt und wurde von Euromonitor jüngst auch als globale Nr. 1 Brand im Bereich der steckerfertigen Solarspeicher ausgezeichnet.

Sonnige Deals für kalte Tage: Black Friday Angebote noch bis 1. Dezember 2025

In diesem Zeitraum gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte modulare Energiespeicher und Solar-Bundles. Der "Flash Sale" im Anker SOLIX-Onlineshop bietet zusätzlich Superrabatte und Schnäppchen als zeitlich begrenzte Angebote.

Gratis zu ausgewählten Bestellungen*:

Ab einem Bestellwert von 2.000 Euro gibt es ein kostenloses Set aus vier Solarpanel-Bodenhalterungen und vier Solarpanel-Erweiterungskabeln,

ab 3.000 Euro sogar einen kostenlosen Erweiterungsakku zur Bestellung dazu.

Gratis Anker SOLIX Smart Meter zu allen Solarbank-Bestellungen.

Zusätzlich haben Kunden in dieser Zeit die Chance, am Glücksrad im Onlineshop teilzunehmen. Jede Bestellung sichert automatisch einen Platz in der Verlosung, bei der später Gewinne wie Rabattgutscheine, ein Erweiterungsakku 2700 oder eine Solarbank 2 AC ausgelost werden.

Powerstations, Kühler & EV Charger:

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation; Rabatt: 50%; Preis: EUR 499.00

Anker SOLIX F3000 Tragbare Powerstation - 3072Wh | 3600W; Rabatt: 40%; Preis: EUR 1,799.00

Anker SOLIX EverFrost 2 23L Akku-Kühlbox + 100W Solarpanel; Rabatt: 33%; Preis: EUR 709.99

Anker SOLIX V1 Smartes Ladegerät 11kW Stecker-Variante; Rabatt: 31%; Preis: EUR 499.00

Anker SOLIX BP2000 Erweiterungsakku (Für F2000) - 2048Wh LiFePO4; Rabatt: 27%; Preis: EUR 799.00

(Änderungen vorbehalten. Aktuelle Deals auf der Webseite.)

Speicherlösungen (DIY):

Solarbank 3 E2700 Pro; Rabatt: 40%; Preis; EUR 899.00

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul; Rabatt: 40%; Preis: EUR 1,199.00

Solarbank 3 E2700 Pro + 1820Wp IBC Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku; Rabatt: 37%; Preis: EUR 1,898.00

Anker SOLIX Power Dock + 1x Solarbank 3 E2700 Pro; Rabatt: 37%; Preis: EUR 1,198.00

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul + BP2700 Erweiterungsakku; Rabatt: 36%; Preis: EUR 1,848.00

Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku; Rabatt: 35%; Preis: EUR 1,548.00

(Änderungen vorbehalten. Aktuelle Deals auf der Webseite.)

Attraktive Rabatte auf modulare Solarspeicherlösungen und EV-Charger von Anker SOLIX

Rund um den Black Friday bietet Anker SOLIX hohe Rabatte auf sein Portfolio an modularen Solarspeichern. Der neueste Vertreter - die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro - überzeugt unter anderem mit vier integrierten MPP-Trackern für bis zu acht Module, modularer Erweiterbarkeit und der KI-basierten Software Anker Intelligence(TM). Während des Black-Fridays ist die Solarbank 3 Pro mit einem 2.000Wp Bifazialen Solarmodul für 1.199 EUR statt 1.999 EUR erhältlich (Ersparnis: 800 EUR bzw. 40 %).

Der neue Anker SOLIX V1 EV-Charger lädt zuverlässig über selbst erzeugte Solarenergie das eigene Elektroauto, und verfügt über zahlreiche smarte Funktionen zur Ladeoptimierung. Im Rahmen der Black-Friday-Kampagne ist auch er stark rabattiert: Die 11 kW-Stecker-Variante ist für 499 EUR statt 719 EUR erhältlich (Ersparnis: 220 EUR bzw. 31 %).

Mit dem Anker SOLIX Power Dock können mehrere Solarbanks-Speicher zu einem System verbunden werden. Damit schließt Anker SOLIX die Lücke zwischen klassischen Heimspeichern und Balkonkraftwerken - ein Ansatz, der Einstiegshürden abbaut und eine stufenlose Skalierung erlaubt. Innerhalb des Black Fridays ist die Kombination aus Anker SOLIX Power Dock + Solarbank 3 E2700 Pro zu einem reduzierten Preis von 1.198 EUR statt 1.898 EUR erhältlich (Ersparnis: 700 EUR bzw. 37 %).

Flexibel Strom für drinnen wie draußen: Black-Friday-Rabatte auf mobile Powerstations

Im Rahmen der IFA 2025 in Berlin hat Anker SOLIX vor allem im Bereich der mobilen Powerstations zahlreiche Neuerungen vorgestellt. Die neue Anker SOLIX C1000 Gen 2 ist die bislang kompakteste 1-kWh-Powerstation des Unternehmens und basiert auf dem Erfolg des beliebten Vorgängermodells C1000. Sie kombiniert branchenführendes Schnellladen mit einem handlichen, robusten Design und wurde von Guinness World Records(TM) als weltweit am schnellsten aufladende 1-kWh-Powerstation zertifiziert.

Beide Generationen der mobilen Powerstations sind zum Black Friday vergünstigt erhältlich: Die Anker SOLIX C1000 der ersten Generation ist innerhalb des angegebenen Zeitraums zum Bestpreis von 499 EUR statt 999 EUR erhältlich (Ersparnis: 500 EUR bzw. 50 %).

Damit bietet die Black-Friday-Woche die beste Gelegenheit des Jahres, sich umfassend mit Anker SOLIX-Energiesystemen auszustatten und die eigene Stromunabhängigkeit auf das nächste Level zu bringen.

Weitere Informationen zu den Angeboten und Produkten finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX sowie auf Amazon.

*Hinweis: Die Geschenkaktionen gelten nicht für die Produktgruppe der tragbaren Powerstations von Anker SOLIX und sind darüber hinaus nicht kombinierbar. Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten.

