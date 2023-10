bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Politikerin im Pflegepraktikum: "Pflegebedürftige entlasten, Pflegeeinrichtungen sichern"

Pflegepraktikum der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger im "Gut Gleesberg" in Schneeberg

Leipzig (ots)

"Pflegebedürftige Menschen müssen spürbar von den hohen Eigenanteilen entlastet und die Pflegeeinrichtungen weiterhin finanziell in die Lage versetzt werden, ihre umfangreichen Versorgungsangebote vorhalten zu können." Das hat die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) nach einem Pflegepraktikum im "Gut Gleesberg" in Schneeberg betont.

In der Einrichtung mit 66 Plätzen machte sich die Politikerin mit der Einrichtung und der Organisation der Arbeitsabläufe vertraut. Im anschließenden Gespräch wies Geschäftsführer und Einrichtungsleiter Jens Bretschneider auch auf die seit Jahren steigende finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen hin. "Diese sind zusehends nicht mehr in der Lage, die Eigenanteile der Pflegekosten zu bezahlen und werden zwangsläufig in die Sozialhilfe gedrängt". In der Tagespflege sei zu beobachten, dass die Gäste aus Kostengründen weniger Tage in Anspruch nähmen und die Einrichtungen aufgrund der niedrigeren Auslastung wiederum in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die Abgeordnete Bünger zeigte großes Verständnis für die Sorgen der Einrichtung und versprach, die gesammelten Erfahrungen nach Berlin mitzunehmen. "Der Arbeit mit Menschen kommt leider immer noch nicht der Stellenwert zu, den sie verdient. Für eine entsprechende Wertschätzung und Anerkennung sowie Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen werde ich mich einsetzen."

Das "Gut Gleesberg" gehört zur Dr. Willmar Schwabesche gemeinnützige Heimstättenbetriebsgesellschaft mbH, die mit ca. 270 Mitarbeitenden einer der wichtigsten Arbeitgeber im Erzgebirgskreis ist.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) bieten interessierten Politikerinnen und Politikern regelmäßig die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Pflegeeinrichtung zu absolvieren.

