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Marketingstrategie im Mittelstand: Konstantin Katsikis von KWADRAT erklärt, wie B2B-Unternehmen Messe, LinkedIn und Website verzahnen

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Passau (ots)

Viele Kanäle, aber keine Verbindung: Im Mittelstand werden Messe, LinkedIn und Website häufig parallel gesteuert, ohne dass sie aufeinander aufbauen. Konstantin Katsikis von KWADRAT zeigt, warum Wirkung erst dann entsteht, wenn diese Touchpoints gezielt miteinander verknüpft werden.

Der Messeauftritt ist vorbereitet, das LinkedIn-Profil wird regelmäßig bespielt, die Website zeigt Leistungen, Referenzen und Kontaktmöglichkeiten. Auf den ersten Blick entsteht ein vollständiges Bild. Viele B2B-Marketingverantwortliche im Mittelstand arbeiten genau so: Jede Maßnahme ist durchdacht, jeder Kanal gepflegt, jede Aktivität sauber umgesetzt. Doch trotz dieses Aufwands bleibt die Wirkung oft hinter den Erwartungen zurück. Inhalte wirken korrekt, aber selten prägend. Das Problem liegt dabei weniger in den einzelnen Kanälen als in ihrer fehlenden Verbindung. Ein potenzieller Kunde begegnet einem Unternehmen auf der Messe, besucht anschließend die Website und stößt später auf Inhalte bei LinkedIn – doch diese Berührungspunkte greifen selten ineinander. Auf LinkedIn wird anders argumentiert als auf der Website, der Messeauftritt setzt eigene Schwerpunkte. Für sich genommen funktioniert jeder Kanal, doch in der Abfolge entsteht kein konsistenter Eindruck. „Wer jeden Kanal isoliert bespielt, investiert viel und erntet wenig. Ohne inhaltliche Abstimmung verstärken zusätzliche Aktivitäten nicht die Wirkung, sondern die Fragmentierung“, sagt Konstantin Katsikis, Gründer der Agentur KWADRAT.

„Der entscheidende Punkt ist nicht der nächste Kanal oder ein neues Format, sondern die Frage, wofür ein Unternehmen inhaltlich stehen möchte“, erklärt er. Diese Frage gerät im Tagesgeschäft vieler Marketingverantwortlicher häufig in den Hintergrund. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Märkte verändern sich, Zielgruppen werden anspruchsvoller, und Inhalte entstehen in immer kürzeren Abständen. Ohne klare inhaltliche Grundlage entsteht so keine Verbindung zwischen den einzelnen Touchpoints. Genau hier setzt KWADRAT an und verfolgt einen anderen Ansatz: Kommunikation wird nicht als Summe einzelner Maßnahmen verstanden, sondern als inhaltlicher Prozess, der über alle Kanäle hinweg geführt werden muss. Inhalte werden dabei nicht je Kanal neu gedacht, sondern weiterentwickelt – ein Thema aus dem Messeauftritt wird auf der Website vertieft und über LinkedIn in einzelnen Aspekten fortgeführt.

Warum Sichtbarkeit allein kein klares Markenprofil schafft

Sichtbarkeit ist im B2B längst kein Engpass mehr – die meisten Unternehmen sind auf allen relevanten Kanälen präsent. Das Problem liegt nicht in der Präsenz, sondern in der fehlenden Verbindung zwischen den Inhalten. Der Messeauftritt steht, LinkedIn wird bespielt, die Website ist aktuell. Doch genau darin liegt häufig das Missverständnis: Sichtbarkeit wird mit Klarheit verwechselt. Sobald Inhalte je Kanal unterschiedlich entwickelt werden, fehlt das Zusammenspiel zwischen den Touchpoints. Ein Thema, das auf der Messe gesetzt wird, taucht auf der Website in anderer Form wieder auf und wird auf LinkedIn erneut neu interpretiert. Argumentationen verschieben sich, Schwerpunkte variieren, Botschaften verlieren an Verbindlichkeit. Für Kunden und Geschäftspartner entsteht kein klares Profil, obwohl das Unternehmen sichtbar ist. Investitionen laufen nebeneinander, statt sich gegenseitig zu verstärken.

Technologische Entwicklungen verstärken diesen Effekt zusätzlich. KI ermöglicht es, Inhalte schneller und in größerer Menge zu produzieren, ohne eine inhaltliche Richtung vorzugeben. „Identität entsteht durch bewusste Entscheidungen, nicht durch Vorlagen oder automatisierte Prozesse“, betont Konstantin Katsikis. Genau hier setzt auch der Ansatz von KWADRAT an: Nicht die Menge an Inhalten ist entscheidend, sondern wie sie über alle Kanäle hinweg miteinander verbunden werden. Wirkung entsteht erst dann, wenn Inhalte aufeinander aufbauen, statt nebeneinander zu stehen.

Wie Messe, Website und LinkedIn gezielt ineinandergreifen

Wirkung entsteht nicht durch zusätzliche Maßnahmen, sondern durch das Zusammenspiel der bestehenden Kanäle. Entscheidend ist, dass Inhalte nicht für jeden Touchpoint neu entwickelt werden, sondern sich gezielt weiterentwickeln. Ein Thema, das auf der Messe gesetzt wird, wird auf der Website vertieft und über LinkedIn in einzelnen Aspekten weitergeführt. So greifen die Kanäle ineinander, statt nebeneinander zu stehen.

Damit verändert sich auch der Umgang mit Kommunikation. Inhalte entstehen nicht mehr isoliert für einzelne Anlässe, sondern entwickeln sich aus einer gemeinsamen inhaltlichen Grundlage heraus. Es wird klarer, welche Themen langfristig relevant sind und welche bewusst nicht weiterverfolgt werden. Entscheidungen bauen aufeinander auf, statt bei jeder neuen Maßnahme neu getroffen zu werden. „Wir arbeiten nicht auf maximale Output-Menge, sondern auf Klarheit und Konsistenz. Jede Formulierung wird daraufhin geprüft, ob sie zur Identität des Unternehmens passt und welche Wirkung sie auf Kunden, Partner und Mitarbeitende entfaltet“, erklärt Konstantin Katsikis von KWADRAT.

Ein Praxisbeispiel aus der Pharmaindustrie zeigt diesen Ansatz: Bevor konkrete Formate entwickelt wurden, stand zunächst die Frage im Raum, welche Haltung das Unternehmen sichtbar machen möchte. Erst danach entstanden Inhalte für die verschiedenen Kanäle, sodass Gestaltung und Botschaft von Anfang an zusammenpassten und sich über alle Kanäle hinweg weiterentwickelten.

Warum das Zusammenspiel der Kanäle im B2B den Unterschied macht

Wirkung entsteht im B2B nicht auf einzelnen Kanälen, sondern in ihrem Zusammenspiel. Wenn Inhalte über Messe, LinkedIn und Website hinweg aufeinander aufbauen, entsteht kein Nebeneinander einzelner Maßnahmen mehr, sondern ein klarer Zusammenhang. Unternehmen wirken dann nicht wie viele Aktivitäten, sondern wie eine Marke mit Richtung. Für Kunden und Geschäftspartner wird dadurch schneller verständlich, wofür ein Unternehmen steht. Inhalte greifen ineinander und vertiefen sich entlang der einzelnen Kontaktpunkte, statt sich gegenseitig zu relativieren. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Sichtbarkeit und tatsächlicher Wirkung.

„Kommunikation ist ein fortlaufender Entscheidungsprozess. Wer ihn konsequent gestaltet, baut eine Präsenz auf, die am Markt wirklich haften bleibt“, so Konstantin Katsikis. Diese Kontinuität entsteht jedoch nicht nebenbei im Tagesgeschäft. Genau hier setzt KWADRAT an: Die Agentur begleitet mittelständische B2B-Unternehmen dabei, ihre Kommunikation über alle Kanäle hinweg so zu strukturieren, dass Inhalte aufeinander aufbauen, zusammenwirken und langfristig ein klares, wiedererkennbares Profil im Markt entsteht.

Sie möchten, dass Messe, LinkedIn und Website nicht länger nebeneinander laufen, sondern gezielt miteinander verzahnt werden? Dann wenden Sie sich an das Team von KWADRAT und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.

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