GUITAR SUMMIT 2025: Größer, internationaler, energiegeladener denn je

Vom 26. bis 28. September 2025 verwandelte der Mannheimer Rosengarten sich erneut in das europäische Zentrum für Gitarrenkultur. Der GUITAR SUMMIT 2025 - inzwischen zum siebten Mal ausgetragen - hat alle Erwartungen übertroffen und zog 14.600 Besucherinnen und Besucher an, mehr als je zuvor. Der Anteil internationaler Gäste war dabei erneut gestiegen, und rund 30 Prozent der Teilnehmenden besuchten den Guitar Summit zum ersten Mal.

Die Mischung des Publikums war so breit wie die Szene selbst: Neugierige Einsteigerinnen und Einsteiger, aktive Musikerinnen und Musiker aus allen Genres sowie Urgesteine, die große Epochen der Musik miterlebt haben. Autogrammjäger kamen bei den Signing-Sessions auf ihre Kosten; die Schlangen waren lang, die Stimmung herzlich.

Die Ausstellungsflächen auf allen Ebenen waren über das gesamte Wochenende bestens besucht. In den Ständen spiegelte sich der State of the Art: Über 614 Marken aus über 50 Ländern zeigten die Spannbreite und Tiefe des Marktes - von fein kuratierten Boutique-Instrumenten und handverdrahteten Amps bis zu aktuellen Lösungen in digitaler Verstärker-, Effekt- und Softwaretechnik. Hier standen Klassiker und Innovation nicht gegenüber, sondern Seite an Seite.

Ein Markenzeichen des Guitar Summit sind die Workshops und Masterclasses - in diesem Jahr mit einer Dichte, die man gehört und gesehen haben musste. Auf 7 Bühnen fanden 113 Workshops und Interviews statt; die 25 exklusiven Masterclasses waren bereits im Vorfeld größtenteils ausverkauft - in allen Formaten konnte man internationale Top-Artists hautnah erleben. Zu den hochkarätigen Gästen zählten u. a. Tosin Abasi, Billy Sheehan, Philip Sayce, Misha Mansoor, Dweezil Zappa, Plini, Andy Timmons, Chris Buck, Petteri Sariola, Andy Wood, Martin Miller, Kaki King, Alex Skolnick, Rabea Massaad, The Bros. Landreth und viele weitere.

Auf der Rock Antenne Stage begegneten sich Szenegrößen zum Gespräch in entspannter Atmosphäre. Die Talks - u. a. moderiert von "Captain" Lee Anderton - wurden live gestreamt und erreichten so zusätzlich ein weites Publikum außerhalb des Rosengartens.

Der musikalische Höhepunkt waren die Konzerte im Mozartsaal. Am Freitag eröffnete Sophie Chassée den Abend, gefolgt von Performances von Petteri Sariola & Mike Dawes, Chris Buck & Cardinal Black, Kaki King sowie The Bros. Landreth. Es war ein Abend, der einer Machtdemonstration in puncto Songwriting und Dynamik gleichkam. Der Samstag lieferte eine kontrastreiche Dramaturgie: Wallis Bird mit energiegeladener Präsenz, Yolanda Charles & Instra_Mentals mit Groove, Funk und Fusion auf Weltklasse-Niveau, Philip Sayce mit kompromisslosem Bluesrock und markantem Ton - und als Finale der Allstar Jam um Andy Wood mit Andy Timmons, Billy Sheehan, Frank Bello, Alex Skolnick, Chris Buck, Martin Miller, Ben Eller - spontan, virtuos und echt.

Der GUITAR SUMMIT bleibt die Plattform, auf der Nähe zum Instrument, Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern und Community-Spirit nicht nur selbstverständlich sind, sondern auch fühl- und erlebbar werden.

Der nächste GUITAR SUMMIT findet vom 25. Bis 27.09.2026 im Mannheimer Rosengarten statt. Seid dabei - der limitierte Early-Bird-Ticketvorverkauf läuft bereits!

