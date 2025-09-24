Ebner Media Group GmbH & Co. KG

Wenn Gitarren-Träume wahr werden

Guitar Summit verwandelt Mannheim in Europas Gitarren-Hauptstadt

Mannheim (ots)

Wer schon immer einmal eine seltene Gitarre in die Hand nehmen wollte, sich über die neuesten Innovationen auf dem Markt für Gitarren, Bässe, Verstärker, Effekte und Zubehör informieren oder namhafte Gitarrenhelden wie Dweezil Zappa live spielen sehen möchte, sollte dieses Wochenende nach Mannheim fahren. Vom 26. bis 28. September verwandelt der Guitar Summit den Rosengarten in Europas größte Gitarren-Spielwiese.

Mehr als 600 Aussteller aus über 50 Ländern haben ihre Schätze mitgebracht - zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren. Besonders die Boutique- und Acoustic-Gitarrenbauer sorgen für besondere Momente. Viele Luthiers sind persönlich vor Ort, stellen ihre Instrumente selbst vor und bieten die Möglichkeit, echte Einzelstücke in die Hand zu nehmen, die anderswo kaum zu finden sind.

Stars zum Anfassen

Das Besondere: Internationale Gitarren-Stars verschiedenster Genres geben nicht nur Konzerte, sondern stehen auch für Workshops zur Verfügung. Dweezil Zappa, Sohn der Rock-Legende Frank Zappa, zeigt seine Tricks genauso wie Tosin Abasi von Animals As Leaders, der Progressive Metal mit technischer Brillanz verbindet. Insgesamt stehen über 100 Workshops auf sieben Bühnen auf dem Programm - von Blues-Basics mit Philip Sayce bis zu experimentellen Klangwelten mit Plini und Sarah Longfield.

Das große Highlight ist der traditionelle Allstar-Jam am Samstagabend: Unter der Leitung von Andy Wood treffen internationale Musikerinnen und Musiker verschiedenster Stilrichtungen in spontanen Konstellationen aufeinander. Blues-Talente jammen mit Metal-Gitarristen, Fingerstyle-Künstlerinnen mit Fusion-Bassisten - solche einzigartigen musikalischen Begegnungen gibt es nur beim Guitar Summit. Was dabei entsteht, ist nie vorhersehbar, aber immer legendär.

Handwerk trifft auf High-Tech

Der Guitar Summit verbindet Tradition und Moderne: In der riesigen Ausstellung auf vier Ebenen findet man einerseits Instrumentenbauer, die ihre Handwerkskunst demonstrieren, und an anderen Ständen beispielsweise die neueste digitale Verstärker-Technik oder Effektgeräte, die mit KI-Algorithmen arbeiten - Musik verbindet.

An der "Musik Produktiv Ampfinity"-Teststation können Besucher zahlreiche Gitarren- und Bassverstärker sowie Boxenkombinationen direkt ausprobieren. Mit nur einem Knopfdruck lassen sich verschiedene Setups blitzschnell wechseln und unmittelbar vergleichen - ganz ohne zeitaufwendiges Umstöpseln.

Mehr als nur Gitarren

Auch Nicht-Gitarristen kommen auf ihre Kosten. Die Konzerte am Freitag und Samstag Abend bieten eine Stilvielfalt von zartem Fingerstyle der Singer-Songwriterin Sophie Chassée über Blues-Rock mit Chris Buck bis hin zu den experimentellen Klangwelten von Kaki King, die mit visuellen Projektionen Gitarrenspiel und Kunst verschmelzen lässt.

Bassisten dürfen sich auf Billy Sheehan freuen, der kompromisslosen Druck von Mr. Big bis The Winery Dogs mitbringt, während Yolanda Charles Funk, Soul und Fusion mit lässiger Eleganz verbindet.

Praktische Infos für Kurzentschlossene

Der Guitar Summit öffnet täglich um 11 Uhr, freitags und samstags bis 19 Uhr, sonntags bis 17 Uhr. Die Konzerte beginnen gegen 17 Uhr (Freitag) beziehungsweise 16:30 Uhr (Samstag) und dauern bis etwa 23 Uhr.

Ein Tagesticket kostet im Vorverkauf 55 Euro für Freitag oder Samstag, 33 Euro für den Sonntag. Das Drei-Tages-Ticket für 79 Euro lohnt sich für alle, die richtig eintauchen wollen. Für Kinder unter 14 Jahren gibt es das Kids-Ticket zu 19 Euro (Freitag/Samstag) beziehungsweise 15 Euro (Sonntag). Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.

Der Rosengarten liegt zentral in Mannheim - gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Bei den beliebten Workshops gilt: Wer zuerst kommt, bekommt einen Platz.

Tickets gibt es online unter www.guitarsummit.com oder an der Tageskasse vor Ort.

Guitar Summit 2025: 26.-28. September, Congress Center Rosengarten Mannheim, Rosengartenplatz 2. Weitere Informationen unter www.guitarsummit.com

