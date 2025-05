Cision Ltd.

Cision führt eine integrierte KI-Suite auf der globalen CisionOne-Plattform ein und verändert den PR-Workflow mit integrierter Intelligenz

Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, gab heute die Einführung einer leistungsstarken neuen Suite von KI-gesteuerten Funktionen in CisionOne – seiner preisgekrönten globalen Plattform für PR- und Kommunikationsfachleute – bekannt.

In einer Zeit, in der 81 % der PR-Fachleute laut dem 2025 Cision x PR Week Comms Report einen zunehmenden Druck verspüren, mit weniger Ressourcen mehr erreichen zu müssen, sind die KI-Funktionen von CisionOne speziell auf die Anforderungen der modernen PR zugeschnitten. Diese Verbesserungen umfassen einen KI-Assistenten und eine Reihe intelligenter Funktionen, die Routineaufgaben automatisieren, Echtzeit-Einblicke generieren und Kommunikatoren dabei unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Storytelling, Strategie und Stakeholder-Engagement.

„Wir haben einen durchdachten Ansatz gewählt, um KI so einzusetzen, dass sie direkt auf die tatsächlichen Bedürfnisse von PR- und Kommunikationsteams eingeht – mit leistungsstarken Tools, die Zeit sparen und intelligentere Arbeitsabläufe schaffen", sagt Dylan Vidal, Direktor für globale Produkte und Strategie bei CisionOne. „Diese neuen KI-Funktionen gehen weit über die Automatisierung hinaus. Wir haben intuitive, anpassungsfähige KI direkt in CisionOne eingebettet, um den Arbeitsalltag von Kommunikationsteams wirklich zu erleichtern."

Nahtlose KI, entwickelt für Kommunikatoren

Im Gegensatz zu komplexen Tools, die eine steile Lernkurve oder zusätzliche Integrationen erfordern, liefert CisionOne künstliche Intelligenz auf natürliche, zugängliche und integrierte Weise. Um die leistungsstarken Funktionen zu nutzen, müssen Sie kein Datenwissenschaftler sein oder die Boolesche Suche beherrschen.

Die neuen KI-gestützten Funktionen umfassen:

Geführter Gesprächsassistent: Die Chat-Benutzeroberfläche hilft den Nutzern bei der nahtlosen Navigation, Zusammenfassung und Analyse der Berichterstattung

Die Chat-Benutzeroberfläche hilft den Nutzern bei der nahtlosen Navigation, Zusammenfassung und Analyse der Berichterstattung Intelligentere Suche mit Keyword-Vorschlägen: Schnelles Erstellen von leistungsstarken Mediensuchen mithilfe von KI in Echtzeit

Schnelles Erstellen von leistungsstarken Mediensuchen mithilfe von KI in Echtzeit KI-Zusammenfassungen: Sofort prägnante, aufschlussreiche Zusammenfassungen der Medienberichterstattung zur schnellen Verteilung im gesamten Unternehmen erstellen

Sofort prägnante, aufschlussreiche Zusammenfassungen der Medienberichterstattung zur schnellen Verteilung im gesamten Unternehmen erstellen CisionOne React Score: Potenziell schädliche Erwähnungen in Echtzeit erkennen und deren Auswirkungen verstehen.

Potenziell schädliche Erwähnungen in Echtzeit erkennen und deren Auswirkungen verstehen. Personalisierte Pitch-Erstellung & Timing: In Sekundenschnelle überzeugende Pitches mit datengestützter Anleitung für optimale Lieferzeiten verfassen.

Diese Innovationen wurden mithilfe einer Kombination aus firmeneigener KI und strategischen Technologiepartnerschaften entwickelt und stärken die Position von CisionOne als die umfassendste, intelligenteste und intuitivste Plattform für Earned-Media-Experten von heute. Sie bauen auch auf der Dynamik der wachsenden Innovationsstrategie von Cision auf, wie in unserer jüngsten Ankündigung der Zusammenarbeit mit Google Cloud hervorgehoben wurde.

Cision ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Verbraucher- und Medienintelligenz, Engagement und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere fundierten Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen – darunter 84 % der Fortune 500 –, das für sie wichtigste Publikum zu sehen und gesehen zu werden, es zu verstehen und verstanden zu werden.

