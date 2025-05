State of the Media Report 2025 von Cision identifiziert Wendepunkt bei Vertrauen, Technologie und Partnerschaften mit PR-Journalisten

Cision Ltd.

Der 16. jährlich erscheinende Bericht beobachtet die globalen Medientrends in den Bereichen KI, soziale Medien, Pitching-Methoden und den Wandel der Rolle von PR

Cision, der weltweit führende Anbieter von Verbraucher- und Medienintelligenz, hat heute seinen 16. jährlich herausgegebenen State of the Media Report veröffentlicht – eine branchenführende Umfrage unter mehr als 3.000 Journalisten in 19 globalen Märkten. Die diesjährigen Erkenntnisse spiegeln die Herausforderungen und Möglichkeiten wider, die den modernen Journalismus prägen: von den Veränderungen des Zielgruppenverhaltens und den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz bis hin zur anhaltenden Nachfrage nach Relevanz, Präzision und echten menschlichen Beziehungen in der PR-Arbeit.

Seit über eineinhalb Jahrzehnten liefert der State of the Media Report von Cision einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Dynamik zwischen Journalisten und den PR-Fachleuten, die mit ihnen kooperieren. In diese Materie taucht der Report 2025 tiefer ein als je zuvor, zeigt regionale Unterschiede zwischen Nordamerika, EMEA und APAC auf und beleuchtet globale Themen, die in der heutigen Medienwelt im Mittelpunkt stehen.

„Die diesjährigen Ergebnisse offenbaren, wie sehr es für PR-Teams darauf ankommt, den Fokus auf Präzision, Empathie und Anpassungsfähigkeit zu richten", erklärt Jim Daxner, Chief Product Officer und Head of Strategy bei Cision. „Die Entwicklung der Medienlandschaft schreitet schnell voran, und KI verändert die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden. Das Zielgruppenverhalten ist fragmentierter denn je, und Journalisten stehen unter enormem Druck. Unser Bericht gibt PR-Fachleuten eine Roadmap an die Hand, damit sie in diesem Umfeld als vertrauenswürdige und wertvolle Mitarbeitende auftreten können."

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Report 2025:

Relevanz ist alles: 86 % der Journalisten akzeptieren keinen Pitch, der nicht zu ihrem Themenbereich oder ihrer Zielgruppe passt. Dies bestätigt, wie wichtig es für PR-Teams ist, gründlich zu recherchieren und auf jede Kontaktaufnahme individuell einzugehen.

Pressemitteilungen bleiben unverzichtbar: Trotz des Wandels der Medienlandschaft bezeichnen 72 % der Journalisten Pressemitteilungen weiterhin als die nützlichste Ressource, die PR-Teams bereitstellen können. Kombiniert mit Multimedia-Inhalten kann ihre Wirkung zudem erheblich gesteigert werden.

KI-Einführung und Bedenken: Mehr als die Hälfte der Journalisten weltweit nutzen heute generative KI-Tools wie ChatGPT, 72 % machen sich jedoch Sorgen wegen inhaltlichen Fehlern in KI-generierten PR-Inhalten. Transparenz, Genauigkeit und menschliche Kontrolle sind weiterhin unerlässlich.

Relationship-First-PR: Für die Mehrheit der Journalisten (85 %) ist der beste Weg zum Aufbau einer Beziehung ganz einfach: Stellen Sie sich per E-Mail vor – auch ohne einen Pitch. Beziehungen sind in der Medienarbeit immer noch am wichtigsten.

Zersplitterte Social-Media-Landschaft: LinkedIn ist nach wie vor die weltweit am meisten genutzte Plattform, während regionalspezifische Plattformen wie WeChat (China), WhatsApp (EMEA) und BlueSky (Nordamerika) die Veränderungen bei der Mediennutzung verdeutlichen.

Eine globale Perspektive, die intelligente PR fördert

Der diesjährige Survey liefert Erkenntnisse aus 19 Ländern und zeigt eine globale Branche im Wandel. Der Report 2025 hilft PR-Fachleuten, ihre Strategien an die regionalen Gegebenheiten anzupassen und sich dabei an universellen Best Practices zu orientieren – von der Einführung von KI in APAC bis hin zum steten Fokus auf Medienvertrauen und Glaubwürdigkeit in Nordamerika.

Der Report bietet auch taktische Empfehlungen zu Pitching, Multimedia-Präferenzen, der Erstellung von Inhalten mithilfe von KI und dem Aufbau langfristiger Medienbeziehungen in einer digital zersplitterten Welt.

Lesen Sie den vollständigen State of the Media Report 2025.

Außerdem wird Cision ein Live-Webinar für Medienexperten und Journalisten anbieten, um die Daten detaillierter zu analysieren. Informationen zur Anmeldung werden in Kürze bekannt gegeben.

Cision ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Verbraucher- und Medienintelligenz, Engagement und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere umfangreiche Expertise, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte CisionOne, Brandwatch und PR Newswire helfen mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen – darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

