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Sparda-Bank Arena: Neuer Name für Norddeutschlands größte Multifunktionsarena

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Hamburg (ots)

Die größte Multifunktionsarena Norddeutschlands, bislang unter dem Namen Barclays Arena bekannt, erhält einen neuen Namen: Ab dem 21. Juli 2027 wird sie Sparda-Bank Arena heißen. Mit der langfristig angelegten Partnerschaft setzen die Sparda-Bank Hamburg und die Anschutz Entertainment Group (AEG) Deutschland ein starkes Zeichen für regionale Verbundenheit und hochklassige Live-Erlebnisse im Norden.

Die Kooperation vereint die führende Multifunktionsarena der Region mit der mitgliederstärksten Genossenschaftsbank Norddeutschlands. Die Vereinbarung ist langfristig ausgelegt und beinhaltet eine Verlängerungsoption. Für die Sparda-Bank Hamburg ist das Engagement ein konsequenter Schritt, um ihre Markenpräsenz weiter auszubauen und nachhaltig im Alltag der Menschen in Norddeutschland zu verankern.

Im Rahmen der Partnerschaft dürfen sich Kundinnen und Kunden der Bank auf exklusive Mehrwerte freuen - darunter ein bevorzugter Einlass über eine "Fast Lane", Ticketverlosungen sowie besondere Erlebnisse im direkten Umfeld von Künstlerinnen und Künstlern.

"Die Arena ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Emotionen teilen und unvergessliche Momente erleben - genau dort möchten wir präsent sein", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. "Mit unserem Engagement stärken wir die Sichtbarkeit unserer Bank und unterstreichen unsere enge Verbundenheit mit Hamburg und der gesamten norddeutschen Region."

Für AEG schaffen die regionale Verankerung und die langfristige Perspektive der Partnerschaft beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Zukunft der Multifunktionsarena. "Mit der Sparda-Bank Hamburg gewinnen wir einen starken Partner, der als Hamburger Traditionsunternehmen die Werte unserer Region verkörpert", sagt Steve Schwenkglenks, Vice President & Managing Director bei Anschutz Entertainment Group Arena Hamburg GmbH. "Unser gemeinsamer Fokus auf herausragende Kundenerlebnisse und höchste Servicequalität macht diese Partnerschaft zu einer idealen Verbindung. Gemeinsam wollen wir die Arena als führenden Erlebnisort Norddeutschlands weiterentwickeln und dazu beitragen, dass Hamburg auch künftig Heimat für nationale und internationale Top-Events sowie Weltklasse-Entertainment bleibt."

Dieses ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Anschutz Entertainment Group (AEG) Deutschland und der Sparda-Bank Hamburg.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg

Mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro, rund 270.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 208.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. Im Jahr 2025 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

Über Anschutz Entertainment Group Deutschland

Die Anschutz Entertainment Group (AEG) mit Hauptsitz in Los Angeles ist ein weltweit führendes Unternehmen für Sport und Live-Entertainment mit Standorten in Nordamerika, Asien und Europa. In Deutschland betreibt AEG neben der Hamburger Arena auch die Uber Arena und die Uber Eats Music Hall in Berlin. Darüber hinaus ist AEG Eigentümer des zwölffachen Deutschen Eishockeymeisters Eisbären Berlin. Mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Besuchern ist die künftige Sparda-Bank Arena das wichtigste Venue der Hansestadt für alle nationalen und internationalen Stars. Im Jahr 2025 strömten über eine Million Besucher zu 156 Events in die Arena.

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