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Neue Glasfassade der Probonio Arena eingeweiht

Design-Wettbewerb macht Arena-Fassade zur Bühne für lokale Kunst

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Kassel (ots)

Die Probonio Arena hat am Sonntag ihre neu gestaltete Glasfassade am Eingang Süd feierlich eingeweiht. Das Motiv stammt aus einem Design-Wettbewerb, den die Probonio Arena gemeinsam mit der Kunsthochschule Kassel für Studierende ausgerichtet hat. Das Gewinnerdesign ist ab sofort für drei Jahre an der Fassade zu sehen und macht den Eingangsbereich der Arena zu einer öffentlich sichtbaren Bühne für lokale Kunst.

Unter dem Leitgedanken "Ein Ort. Alles live." waren Studierende der Kunsthochschule Kassel dazu eingeladen, Entwürfe für die über elf Meter hohe Glasfassade einzureichen. Gesucht wurde ein Werk, das die besondere Atmosphäre von Live-Erlebnissen in der Arena künstlerisch sichtbar macht - von Sportveranstaltungen über Konzerte bis hin zu Kultur- und Eventformaten.

"Die Probonio Arena ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und unvergessliche Momente gemeinsam erleben. Genau dieses echte Live-Gefühl machen wir mit der neuen Glasfassade nun auch nach außen sichtbar", sagt Paul Sinizin, CEO der Bikeleasing-Gruppe, Geschäftsführer der Probonio Arena und geschäftsführender Gesellschafter der Kassel Huskies sowie Mitglied der Jury. "Besonders wichtig ist uns dabei der lokale Bezug: Kassel ist eine Kunststadt. Mit der Kunsthochschule, der documenta und einer starken kreativen Szene bringt die Stadt genau die Perspektiven mit, die wir an diesem Ort zeigen wollen."

Gewinnerdesign wird an der Arena realisiert

Den Wettbewerb gewann Kseniia Gagnidze. Ihr Entwurf verbindet die unterschiedlichen Live-Erlebnisse der Probonio Arena - von Sportveranstaltungen über Musik bis hin zu weiteren Events - in einer dynamischen Komposition. Mit viel Bewegung, Spannung und Ausdruckskraft greift das Werk die besondere Energie auf, die entsteht, wenn Menschen Live-Momente gemeinsam vor Ort erleben. Neben der Umsetzung auf der Glasfassade erhält die Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Auch der zweite und dritte Platz wurden prämiert.

"Mir war wichtig, dass der Entwurf groß, laut und voller Bewegung wirkt. So, wie sich ein Live-Erlebnis in der Arena anfühlt", sagt Kseniia Gagnidze."Dass mein Werk nun an einem so sichtbaren Ort in Kassel zu sehen ist, macht mich sehr stolz."

Öffentlich sichtbarer Akzent für Sport, Kultur und Stadtgesellschaft

Die Ausschreibung richtete sich an alle eingeschriebenen Studierenden der Kunsthochschule Kassel unabhängig von Studiengang, Semester oder künstlerischem Stil. Neben Paul Sinizin gehörten Bettina Fraschke, Redakteurin in der Kulturredaktion der HNA, sowie Antonia Rebentisch, Group Head of Design & Creation bei Probonio, der Jury an. Bewertet wurden die Entwürfe aus unterschiedlichen Perspektiven auf Kunst, Öffentlichkeit und Marke.

Mit der neuen Glasfassade erhält der Eingang Süd der Probonio Arena einen markanten künstlerischen Akzent. Die Fassade ist von der Autobahn, den Parkplätzen und den Wegen zur Arena aus sichtbar und wird damit für Besucherinnen und Besucher zu einem neuen visuellen Anlaufpunkt.

Über Probonio

Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

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