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Vision Circle #2 beleuchtet die Zukunft von Made in Germany

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Inning am Ammersee (ots)

Unter dem Leitthema "Made in Germany - die Bedeutung für Marken, Unternehmen & Wirtschaft" versammelte sich am 12. März 2026 erneut ein exklusiver Kreis aus über 70 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, Gesellschaft und Unternehmertum zum Vision Circle. Gastgeberin Sinja Grimme, Gründerin und CEO von FARBE BLAU Creative Communication, eröffnete damit die zweite Ausgabe des Formats, das Raum für Austausch über relevante Zukunftsfragen schafft.

Aktuelle Perspektiven auf ein Traditionslabel

In einer lebendigen Paneldiskussion, moderiert von Patricia Platiel (Mitglied der Chefredaktion BILD, Ressortleiterin Wirtschaft), diskutierten sechs Expertinnen und Experten über die Rolle und Zukunftsfähigkeit von "Made in Germany" im globalen Wettbewerb:

Sinja Grimme , CEO FARBE BLAU GmbH

, CEO FARBE BLAU GmbH Peter Gross , CEO Designplus GmbH

, CEO Designplus GmbH Tijen Onaran , Unternehmerin & Investorin

, Unternehmerin & Investorin Alexander Range , Studioleiter RTL NEWS Süd

, Studioleiter RTL NEWS Süd Sven Wedig , CEO Vollpension Medien GmbH

, CEO Vollpension Medien GmbH Andreas Wolf, Managing Director BBG Innolabs (BABOR Beauty Group)

Im Zentrum standen Fragen nach Relevanz, Identität, Innovationskraft und gesellschaftlichem Vertrauen.

Klarer Ruf nach Veränderung

Tijen Onaran betonte: "Deutschland ist eine Wirtschaftskraft. Wir brauchen echtes Machertum - mit Motivation hat jeder eine Aufstiegschance."

Alexander Range ergänzte: "Wir schaffen uns selbst ab, wenn wir nicht in die Gänge kommen."

Für Gastgeberin Sinja Grimme ist klar: "Wir müssen 'Made in Germany' emotionalisieren und durch Storytelling neu aufladen - vor allem für die junge Generation."

Auch Andreas Wolf sieht einen Paradigmenwechsel: "Qualität allein reicht nicht mehr. Agilität, Schnelligkeit und Dynamik müssen Teil des neuen Selbstverständnisses werden."

Moderatorin Patricia Platiel fasste zusammen: "Das Label gewinnt seinen Glanz nur zurück, wenn wir die Rahmenbedingungen neu denken."

Inspirierende Atmosphäre im Groundlift Studio

Das Groundlift Studio in der historischen Brauerei Stegen bot erneut eine eindrucksvolle Kulisse für intensiven Austausch. Bereits jetzt richtet sich der Blick auf den nächsten Vision Circle im Herbst 2026.

Sinja Grimme betonte zum Abschluss:

"Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, wird in volatilen Zeiten immer wichtiger. Der Vision Circle soll Raum geben für Dialog, Orientierung und neue Impulse."

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