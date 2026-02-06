Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG

Prosit! Sodbrennenfrei an den närrischen Tagen

Luvos-Heilerde stoppt Beschwerden in Sekunden

Friedrichsdorf (ots)

An Fastnacht oder Karneval dürfen wir fröhlich über die Stränge schlagen; Alkohol gehört dazu. Was leider bei vielen auch dazugehört, ist quälendes Sodbrennen. Natürliche Luvos-Heilerde befreit schnell von Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Sie bindet Magensäure in Sekunden - ohne bekannte Nebenwirkungen!

Bis zu 20 Millionen Deutschen ist das brennende Gefühl in der Brust vertraut. Sie reagieren mit Sodbrennen auf fettige Speisen wie Bratwürste oder Krapfen und auf Alkohol. Auch säurebedingte Magenbeschwerden wie Völlegefühl, Übelkeit und Schmerzen sind häufig.

______________________________________________________

Die Lösung: So hilft Luvos-Heilerde besser bei Sodbrennen

bindet Magensäure und lindert Schmerzen in Sekunden

mehr als 6-fache Fähigkeit, Säure zu binden als andere Heilerden

schützt die Schleimhaut der Speiseröhre

keine Gewöhnung, kein Rebound-Effekt wie bei anderen Antazida

reines Naturarzneimittel ohne bekannte Nebenwirkungen

______________________________________________________

Luvos-Heilerde ist die Nummer 1 zur Behandlung von Sodbrennen und enthält den Wirkstoff Heilerde. Mit ihrer idealen Mischung aus Mineralien und Spurenelementen ist sie das einzige in Deutschland zugelassene Naturarzneimittel mit dem Wirkstoff Heilerde gegen Sodbrennen, säurebedingte Magenbeschwerden und Durchfall. Sie hat eine fast 7-fach höhere Säurebindungskapazität als andere Heilerden, die nicht als Arzneimittel zugelassen sind.

Kapseln praktisch für unterwegs

Man rührt das natürliche Luvos-Heilerde-Pulver in ein halbes Glas Wasser und trinkt es in kleinen Schlucken. Bequem ist auch die Einnahme von Luvos-Heilerde als Kapseln. Sie lassen sich einfach in die Tasche stecken und bei Bedarf mit etwas Flüssigkeit schlucken.

Studie zeigt: wirkt sofort

Eine nichtinterventionelle Studie[1] mit 146 Patienten über zwei Wochen zeigte, dass die Wirkung von Luvos-Heilerde unmittelbar nach der Einnahme einsetzt. Die Lebensqualität der Studienteilnehmer verbesserte sich deutlich. 80 Prozent bewerteten die Wirkung mit "sehr gut" oder "gut".

______________________________________________________

Die Fakten: Luvos-Heilerde auf einen Blick

schnelle und bequeme Einnahme: zu Hause als Pulver in Wasser eingerührt, unterwegs als Kapseln

besteht aus wertvollen Mineralien und Spurenelementen

Multi-Target-Prinzip: bekämpft mehrere Ursachen gleichzeitig

effektives Naturheilmittel ohne Nebenwirkungen

frei von Konservierungs-, Farb- und Duftstoffen

______________________________________________________

Preise und Bezugsquellen

Luvos-Heilerde ist in Apotheken, Reformhäusern, ausgewählten Drogerien und Bio-Fachgeschäften erhältlich: Luvos-Heilerde ultrafein akut Sodbrennen, Pulver zum Einnehmen: 380 g UVP 10,99, Kapseln zum Einnehmen:60 Stück UVP 10,99. Luvos-Heilerde extrafein akut Säurebedingte Magenbeschwerden, Pulver zum Einnehmen: 480 g UVP 13,79 EUR., Kapseln zum Einnehmen: 60 Stück UVP 10,99. Luvos-Heilerde mikrofein Durchfall,Pulver zum Einnehmen für Erwachsene, 380 g ca. 10,99 Euro. Luvos-Gastrosan Blähungen & Schmerzen, Medizinprodukt: 30 Kapseln ca. 9,99 Euro.

[1] Orth, T.; Mönnikes, H.: Healing earth in patients with NERD is a safe and effective therapeutic option, Internist 2020; 61 (Suppl 1): 30; Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 27.04.2020, PS042

Adolf Justs Luvos-Heilerde ultrafein akut Sodbrennen. Pulver und Hartkapseln zum Einnehmen. Wirkstoff: Heilerde. Angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf. Adolf Justs Luvos-Heilerde extrafein akut Säurebedingte Magenbeschwerden. Pulver und Kapseln zum Einnehmen. Wirkstoff: Heilerde. Angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei säurebedingten Magenbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf. Adolf Justs Luvos-Heilerde mikrofein Durchfall. Pulver zum Einnehmen für Erwachsene. Wirkstoff: Heilerde. Traditionell angewendet als mild wirken-des Arzneimittel bei Durchfall. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf.

