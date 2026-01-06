ADV Deutsche Verkehrsflughäfen

Neuer Vorsitzender des ADV-Verwaltungsrats: Kaweh Mansoori folgt auf Winfried Hermann

Berlin (ots)

Der Flughafenverband ADV begrüßt zum 1. Januar 2026 den neuen Vorsitzenden seines Verwaltungsrats: Kaweh Mansoori, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum. Sein Stellvertreter ist Dr. Hans Reichhart, Landrat des Landkreises Günzburg, der frühere Bayerische Verkehrsminister.

Gleichzeitig verabschiedet die ADV den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann, der über Jahre mit hohem Einsatz die Facharbeit des Verbandes und die Transformation der Flughäfen zur Klimaneutralität begleitet hat.

Kaweh Mansoori erklärt anlässlich seiner Wahl:

"Der Luftverkehr ist ein wichtiger Bestandteil unserer öffentlichen Infrastruktur. Er verbindet Menschen und Regionen, sichert gute Arbeitsplätze und eröffnet internationale Perspektiven für unseren Wirtschaftsstandort. Gerade in einer exportorientierten Volkswirtschaft wie Deutschland kommt den Flughäfen dabei eine besondere Verantwortung zu. Als Vorsitzender des ADV-Verwaltungsrats will ich die Verzahnung von Industrie- und Verkehrspolitik weiter voranbringen - mit einem klaren Fokus auf starke regionale Infrastrukturen, Wertschöpfung vor Ort und zukunftsfeste Beschäftigung."

Dr. Hans Reichhart erklärte anlässlich seiner Wahl:

"Ein funktionierendes Flughafen-Netz ist Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Ich setze mich dafür ein, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird - weder verkehrlich noch wirtschaftlich. Der ADV-Verwaltungsrat ist ein starkes Forum, um die Interessen der Regionen und Kommunen gemeinsam zu vertreten."

Im Rahmen der ADV-Mitgliederversammlung des Flughafenverbandes wurde turnusmäßig der ADV-Verwaltungsratsvorsitzende für drei Jahre neu gewählt. Das Gremium zeugt von der Verankerung der Flughäfen mit den Bundesländern und Regionen. Seit sieben Jahrzehnten gehören dem ADV-Verwaltungsrat Vertreter der Bundesländer, der Kommunen, der Industrie- und Handelskammern, des Deutschen Städtetages sowie zahlreicher öffentlicher Körperschaften an. Der Verwaltungsrat ist neben dem Präsidium das höchste Entscheidungsgremium des Verbandes. Für die Gesetzgebung relevante Fragestellungen der Flughafenpolitik kommen hier zur Sprache.

Mit dem Wechsel im Verwaltungsratsvorsitz unterstreicht die ADV die enge Zusammenarbeit mit den Verkehrsministerien der Länder, die als Träger der Landesflughäfen eine zentrale Rolle für die Erreichbarkeit und wirtschaftliche Entwicklung der Regionen spielen. Die neue Amtszeit des ehrenamtlichen ADV-Verwaltungsratsvorsitz hat am 01. Januar 2026 begonnen und endet am 31. Dezember 2028.

Original-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell