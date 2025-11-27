Probonio GmbH

Probonio und FINN starten strategische Zusammenarbeit

Digitale Multi-Benefit-Plattform integriert Auto-Abo als neue Mobilitätslösung

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

Probonio, die digitale Multi-Benefit-Plattform für moderne Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein Angebot um FINN | JobAuto. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden das Auto-Abo damit budgetneutral über Gehaltsumwandlung und mit minimalem administrativem Aufwand zur Verfügung stellen.

Mit der Integration von FINN | JobAuto erweitert Probonio sein Portfolio um eine Mobilitätslösung, die flexible und steueroptimierte Mitarbeitermobilität ermöglicht. Das Auto-Abo wird über Gehaltsumwandlung finanziert und ermöglicht Beschäftigten eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber der regulären Abo-Rate.

"FINN erweitert unser Mobilitätsangebot um einen Benefit, der steuerlich attraktiv ist, im Alltag funktioniert und für Arbeitgeber komplett ohne zusätzliches Budget auskommt. Viele Unternehmen kennen das Prinzip bereits vom Dienstrad-Leasing - FINN überträgt diesen Ansatz nun auf Auto-Abos. Damit bieten wir über Probonio einen weiteren modernen und praxistauglichen Mobilitätsbenefit, der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden einen echten Mehrwert bietet", sagt Simon Thiel, Geschäftsführer der Probonio GmbH.

Flexible Mobilitätsbenefits sind im Trend

Flexible Mobilitätsmodelle gewinnen in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Viele Arbeitgeber suchen nach Angeboten, die sich unkompliziert administrieren lassen und für Mitarbeitende gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Auto-Abos gelten dabei als zeitgemäße Alternative zu klassischen Dienstwagen oder langfristigen Leasingverträgen.

Auch Alexander Kaiser, Prokurist Strategische Partnerschaften bei FINN, freut sich über die Synergien beider Unternehmen: "Durch die Zusammenarbeit mit Probonio wird FINN Teil eines etablierten Ökosystems aus attraktiven Mitarbeiter-Benefits. Auf diese Weise können wir noch mehr Mitarbeitenden Zugang zu FINN | JobAuto und damit zu sorgenfreier Mobilität ermöglichen."

Kostenneutrale Integration des FINN-Angebots auf der Probonio-Plattform

Auf der Probonio-Plattform ist das FINN-Angebot aktuell als Custom Benefit verfügbar. Die Integration ist in wenigen Schritten möglich und für Arbeitgeber kostenneutral. Möchte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, das FINN | JobAuto zu nutzen, schließt er zunächst einen Rahmenvertrag mit FINN und bestimmt die Konditionen für seine Beschäftigten über das FINN-Portal. Auch die Mitarbeitenden nutzen das FINN-Portal, um ihren Abo-Vertrag mit FINN zu schließen. Weitere Updates sowie eine vollständige Integration in die Probonio-Software sind zeitnah geplant.

Über Probonio

Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Information unter: https://probonio.de/

Über FINN

FINN ist die unabhängige Plattform für Auto-Abos von über 30 Marken. Mit wenigen Klicks ein Auto-Abonnieren, das in wenigen Tagen direkt vor die Haustür geliefert wird: FINN bietet einen Rundum-Sorglos-Service und kümmert sich um Versicherung, Finanzierung, Anmeldung, Steuern oder auch Wartung. Dazu unterstützt FINN zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert damit den CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeuges aller Antriebsarten - von der Produktion bis hin zu jedem gefahrenen Kilometer.

FINN wurde 2019 in München gegründet. Die Mission: einen positiven Einfluss durch unkomplizierte Mobilität auf Menschen, Unternehmen und den Planeten nehmen.

Mehr Information unter: https://www.finn.com/

Original-Content von: Probonio GmbH, übermittelt durch news aktuell