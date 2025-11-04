Probonio GmbH

Probonio expandiert nach Österreich: Strategische Positionierung der Multi-Benefit-Plattform im deutschsprachigen Raum

Probonio setzt seinen Wachstumskurs fort und startet in Österreich. Dieser Schritt ist nicht nur eine geografische Erweiterung, sondern auch ein strategischer Vorstoß, um die eigene Position als eine der führenden, digitalen Multi-Benefit-Plattformen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus weiter zu festigen. Ziel von Probonio ist es, Unternehmen eine umfassende Lösung zur Umsetzung flexibler und moderner Mitarbeiter-Benefits zu bieten - für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag.

Strategische Weichenstellung für nachhaltiges Wachstum

Die Expansion von Probonio nach Österreich ist Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie der Bikeleasing-Gruppe. Bastian Krause, Geschäftsführer der Bikeleasing-Gruppe, betont: "Seit der Übernahme von Probonio im Jahr 2024 haben wir gemeinsam das Potenzial dieser flexiblen Plattform weiterentwickelt. Durch die Einführung in Österreich erweitern wir nicht nur unser Serviceangebot, sondern betreten auch einen Markt, der zunehmend auf Digitalisierung setzt. Darüber hinaus sehen wir in unserem Nachbarland ein enormes Potenzial für Multi-Benefits als Ausdruck einer gesunden Anerkennungskultur. Genau an dieser Schnittstelle setzt unsere Plattform an."

Der Markteintritt erfolgt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit, die durch steigende Lohnkosten und den intensiven Wettbewerb um Fachkräfte gekennzeichnet ist. Zugleich stellt sich für viele Unternehmen die Frage, wie sie ihren Mitarbeitenden in dieser Situation einen echten Mehrwert bieten und damit die Bindung an das Unternehmen stärken können. Der gezielte Einsatz von Corporate Benefits kann dabei ein wirksamer Ansatz sein, um sowohl die Arbeitgeberattraktivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen.

Simon Thiel, Geschäftsführer von Probonio, ergänzt: "Als Gründer ist es für mich ein besonderer Moment, zu sehen, wie Probonio den Schritt nach Österreich geht. Dieser bestätigt uns in unserem Kerngedanken, dass Mitarbeiterwertschätzung sich nicht allein im Gehalt widerspiegelt. Nun können weitere Unternehmen von gleichermaßen modernen und flexiblen Mitarbeiter-Benefits profitieren. Wir freuen uns darauf, auch in Österreich einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, indem wir Arbeitgebern eine starke, digitale Plattform bieten, die sowohl die Mitarbeiterbindung stärkt als auch die Arbeitgebermarke weiterentwickelt."

Digitale Softwarelösung für modernes Benefit-Management

Probonio adressiert mit seiner Software die steigenden Anforderungen von Unternehmen, die auf der Suche nach skalierbaren und zugleich individualisierbaren Lösungen sind, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken und die Mitarbeiterbindung zu fördern. In Österreich startet das Angebot zunächst mit den Benefits Bikeleasing, Essenszuschüssen und Mitarbeiterrabatten. Das Portfolio soll im Laufe des Jahres 2026 schrittweise erweitert werden.

Über das zentrale Arbeitgeber-Portal von Probonio können HR-Verantwortliche sämtliche Benefits unkompliziert verwalten - von der Budgetverteilung bis zur individuellen Freigabe für Mitarbeitende. Das Portal bietet einen transparenten Überblick über Nutzung, Kosten und Effekte und ermöglicht damit ein effizientes Benefit-Management ohne administrativen Mehraufwand.

Auf Mitarbeiterseite bündelt die Probonio-App alle Vorteile an einem Ort, wodurch Beschäftigte ihre verfügbaren Benefits einsehen, auswählen und direkt nutzen können. So werden Mitarbeiter-Benefits nahtlos in den Arbeitsalltag integriert und bleiben für Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen einfach zugänglich und messbar wirksam.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Probonio ist das Custom-Benefit-Modul: Durch die Möglichkeit zur Erstellung firmenspezifischer Benefits können Unternehmen in wenigen Schritten nach eigenen Bedürfnissen Benefits zusammenstellen sowie bestehende Angebote und Portale nahtlos integrieren. Zudem kann die App im Corporate Design des Unternehmens bereitgestellt werden. Über das inkludierte Kommunikationstool erreichen Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden direkt und gezielt.

Über Probonio

Probonio ist eine der führenden digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Information unter: https://www.probonio.de/presse

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt mehr als 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio, BIKE2FUTURE und Lesora.

