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Mandy Schwerendt wird CCO von LichtBlick

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Hamburg (ots)

Mandy Schwerendt verstärkt ab dem 18. Mai die Geschäftsführung von LichtBlick als Chief Commercial Officer (CCO) und wird das Endkundengeschäft B2C und B2B verantworten. Schwerendt war zuletzt CEO der Lynqtech GmbH, eines innovativen Anbieters für digitale Vertriebslösungen und Spin-Offs von Enercity. Die erfahrene Managerin arbeitet seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft.

Gemeinsam mit CEO Marc Wallraff und CFO Tanja Schumann bildet Schwerendt künftig das dreiköpfige Geschäftsführungsteam von LichtBlick.

LichtBlick-CEO Marc Wallraff: "Ich freue mich, dass Mandy Schwerendt die Zukunft von LichtBlick mit ihrer energiewirtschaftlichen, vertrieblichen und digitalen Expertise sowie ihrer Change- und Führungserfahrung in entscheidender Position mitgestalten wird. Mit der neuen Aufstellung sind wir in der Lage, unser Endkundengeschäft weiter konsequent und zügig zu digitalisieren und unsere ambitionierten Wachstumsziele auch im Kerngeschäft zu erreichen."

Mandy Schwerendt: "LichtBlick ist Pionier und Innovator unserer Branche. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team die digitale Transformation voranzutreiben und so die Grundlage für Wachstum und Innovation im Endkundengeschäft zu legen. Die Marke LichtBlick und das Unternehmen bieten hierfür eine starke Plattform."

LichtBlick beliefert bundesweit 1,7 Millionen Menschen in Haushalten und Unternehmen mit sauberer Energie. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg beschäftigt rund 700 Mitarbeiter*innen. Neben dem Verkauf von Strom und Gas investiert LichtBlick in eigenen PV-, Wind- und Batteriegroßprojekte, betreibt Ladeparks und bietet Solar- und Ladelösungen für Privat- und Geschäftskunden an. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Flexibilitätslösungen, mit denen die Energiekosten der Kund*innen gesenkt und die Stromnetze stabilisiert werden.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier (Copyright: Lynqtech).

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