ANTARES VISION GROUP PRÄSENTIERT AI-GO, DIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, DIE DIE VISUELLE INSPEKTIONSKONTROLLE REVOLUTIONIERT

Brescia, Italien (ots/PRNewswire)

Künstliche Intelligenz eröffnet neue Perspektiven für die industrielle Sichtprüfung. Die Antares Vision Group, ein italienischer multinationaler Konzern und führender Anbieter von Track & Trace-Systemen und Qualitätskontrollen, die die Produktsicherheit und die Transparenz der Lieferkette durch integriertes Datenmanagement gewährleisten, und Oròbix, das zur Antares Vision Group gehörende KI-Dienstleistungsunternehmen, präsentieren AI-GO, die Plattform für künstliche Intelligenz, die eine Technologie einführt, welche die Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen und verarbeitenden Industrie verändern kann.

Mit einer im Vergleich zu herkömmlichen Systemen überlegenen Analysekapazität ermöglicht AI-GO die Identifizierung komplexer Anomalien, wie z. B. chromatische Unreinheiten, Glassplitter, kosmetische Defekte oder Fremdkörper. Dieser innovative Ansatz führt zu einer drastischen Senkung der fälschlicherweise als Ausschuss erkannten Produkte und zu einer messbaren Steigerung der Qualität der Produktionsprozesse. Tatsächlich wurde AI-GO entwickelt , um den wachsenden Bedarf an schnelleren, genaueren und anpassungsfähigeren Inspektionsprozessen zu decken. Die Plattform ist in der Lage, Klassifizierungs-, Segmentierungs- und OCR-Modelle in kurzer Zeit zu erstellen, ausgehend von einer begrenzten Anzahl von Beispielen und ohne die Notwendigkeit von Fachkenntnissen. Durch die Integration von Deep-Learning-Technologien können die Modelle dynamisch an unterschiedliche Formate und Produkte angepasst werden, was zu einer Verkürzung der Rüstzeiten und einer Verbesserung der Flexibilität und Betriebseffizienz von Produktionslinien beiträgt.

Mit AI-GO bietet Antares Vision Group ein System an, das in der Lage ist, sich selbst zu verstehen, sich anzupassen und sich kontinuierlich zu verbessern, um so die Grundlage für eine intelligentere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Fertigung zu schaffen. Ziel ist es, Unternehmen auf dem Weg zu fortschrittlichen Produktionsmodellen zu begleiten, bei denen die Qualität zunehmend das Ergebnis objektiver Daten, vorausschauender Analysen und digitaler Prozesssteuerung ist.

„Künstliche Intelligenz ist ein grundlegender strategischer Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geworden: Die sichere, transparente und validierbare Integration ermöglicht es uns, unseren Kunden leistungsfähigere Inspektionsmaschinen anzubieten, die in der Lage sind, die Produktqualität zu verbessern, den Ausschuss zu reduzieren und die Produktionseffizienz zu erhöhen", betont Gianluca Mazzantini, CEO der Antares Vision Group.

„Die Anwendung von KI auf die visuelle Inspektion stellt einen Wendepunkt für die Fertigungsindustrie dar", fügt Pietro Rota, CEO von Oròbix, hinzu. „Mit Lösungen wie AI-GO bringen wir Intelligenz in Produktionsprozesse ein, die in der Lage ist, reale Daten zu verstehen und sich dynamisch an die in der Produktion häufig auftretenden Schwankungen anzupassen. Bei Oròbix arbeiten wir unermüdlich daran, KI zu einem echten Verbündeten der Qualität und der industriellen Produktion zu machen."

Die Struktur von AI-GO besteht aus zwei integrierten Komponenten: AI-GO Studio, einer Cloud-Umgebung zum Erfassen von Bildern und Trainieren der Modelle, und AI-GO Runtime, einem Edge-Modul, das die autonome Ausführung der Modelle direkt an den Produktionslinien ermöglicht, und das auch offline. Dieser Rahmen garantiert Robustheit im Betrieb und eine einfache Implementierung, selbst in komplexen industriellen Kontexten.

