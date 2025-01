Innova Konzept GmbH

Innova Konzept GmbH: Mit langfristigen Anlagestrategien und wissenschaftlichen Ansätzen zu einer sicheren Altersvorsorge

Mannheim (ots)

Private Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind heute relevanter denn je – umso wichtiger ist es, auf die richtigen Strategien zu setzen, um im Ruhestand optimal abgesichert zu sein. Marcel Stegmann, einer der Geschäftsführer der Innova Konzept GmbH, leitet gemeinsam mit seinem erfahrenen Team, zu dem auch Moritz Rehberg und Karrar Nahar gehören, eine erstklassige Investitions- und Anlageberatung. Das Angebot richtet sich speziell an Gutverdiener, Führungskräfte und Unternehmer und basiert auf wissenschaftlich fundierten Strategien, um maximale Renditen zu gewährleisten. Hier erfahren Sie, welche Fehler Gutverdiener bei der Altersvorsorge machen, worauf es bei der Geldanlage ankommt und welche Ergebnisse Kunden durch die Zusammenarbeit mit der Innova Konzept GmbH erzielen.

Fest steht: Die gesetzliche Rente wird voraussichtlich nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu erhalten. Um das zu umgehen und auch im Alter ausreichend abgesichert zu sein, ist eine frühzeitige Investition in private Altersvorsorge und den Vermögensaufbau unerlässlich. Weil das Vertrauen in den eigenen Finanzberater oft von Unsicherheiten und Zweifeln geprägt ist, versuchen viele Menschen, zusätzlich zu ihren bestehenden Verträgen auf eigene Faust Geldanlagen zu realisieren, beispielsweise durch die Investition in ETFs. Doch welche Geldanlagen sind dafür am besten geeignet und mit welchen Anlagestrategien lässt sich die höchste Rendite erzielen? „ETFs sind eine gute Basis, doch wer sie nicht als Teil einer durchdachten langfristigen Strategie behandelt, verpasst viele Renditemöglichkeiten“, warnt Marcel Stegmann, Geschäftsführer der Innova Konzept GmbH. „Zudem neigen viele Anleger in Krisenzeiten zu Panik. Wer dann keinen erfahrenen Partner an seiner Seite hat, läuft Gefahr, durch emotionale Kurzschlussreaktionen langfristige Verluste zu verursachen.“

„Wissenschaftlich fundiertes Investieren lässt keinen Raum für Emotionen oder Spekulationen“, fährt der Anlageexperte fort. „Vielmehr können Anleger die täglichen Schlagzeilen ausblenden und sich auf ihren langfristigen Plan verlassen.“ Als Geschäftsführer der Innova Konzept GmbH weiß Marcel Stegmann, wie signifikante Wettbewerbsvorteile durch wissenschaftliche Investitionsansätze erzielt werden können, sodass seine Kunden von maximalen Renditen bei der privaten Altersvorsorge und dem langfristigen Aufbau von Vermögen profitieren. Darüber hinaus helfen der Anlageberater und sein Team Gutverdienern, Führungskräften und Unternehmern bei der steuerlichen Optimierung von Spitzeneinkommen und erstellen maßgeschneiderte Anlagestrategien. So konnte die Innova Konzept GmbH in den vergangenen Jahren über 1.600 Kunden dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele nachhaltig und unabhängig zu erreichen.

Maximale Renditen durch wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien

Im Gegensatz zu anderen Investitionen basieren die Anlagestrategien, die bei der Innova Konzept GmbH zur Anwendung kommen, auf einem wissenschaftlichen Ansatz, dem intensive Kapitalmarktforschungen zugrunde liegen. Dank dieser gelingt es den Experten, maximale Renditen zu generieren und auf lange Sicht einen fundierten Vermögensaufbau sicherzustellen. Durch die steuerliche Optimierung ihrer Geldanlage ermöglicht er es seinen Kunden außerdem, in der Entnahmephase nach Renteneintritt erhebliche Beträge einzusparen. „Um Mehrrendite zu erzielen, muss man nicht schlauer sein als der Markt“, klärt der Finanzberater auf. „Die Nutzung der in den Marktpreisen enthaltenen Informationen ermöglicht es, Mehrrenditen gezielt anzustreben und Risiken zu steuern.“ Neben der Kostenoptimierung von Altverträgen zählt außerdem die Nettolohnoptimierung von Gutverdienern jenseits der 6.150-Euro-Grenze durch clevere Investitionsstrategien zum Angebot der Innova Konzept GmbH.

Die Zusammenarbeit beginnt grundsätzlich mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem die finanzielle Situation des Kunden umfassend analysiert wird. Nach der Überprüfung aller bestehenden Verträge und Geldanlagen identifizieren Marcel Stegmann und sein Team Optimierungspotenziale und entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien. „Zu unserer Dienstleistung gehört auch die Erstellung finanzmathematischer Gutachten zu bestehenden und von uns empfohlenen Produkten, sodass der Kunde fundierte Entscheidungen treffen kann“, verrät Marcel Stegmann. Gleichzeitig sorgt der Finanzberater dafür, dass die Anlagestrategien langfristig verfolgt und nicht aus subjektiven Beweggründen verändert werden. „Für den maximalen Erfolg ist es essenziell, prognosefrei zu investieren“, erklärt er. „Panikhandlungen sind niemals sinnvoll, denn der Markt reguliert sich auf lange Sicht immer selbst.“ Durch die laufende Überwachung der Anlagen seiner Kunden und die Integration neuer wissenschaftlicher Informationen stellt er zudem sicher, dass die Portfolios im Einklang mit den ursprünglichen Anlagezielen bleiben.

Kundenerfahrungen mit der Innova Konzept GmbH, die in Erinnerung bleiben

Dass die Herangehensweise der Innova Konzept GmbH Früchte trägt, wird von zahlreichen Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden untermauert. Einer von ihnen ist Bastian Haberzettl: Als Inhaber einer Steuerkanzlei war ihm bewusst, dass er frühzeitig für seinen Ruhestand vorsorgen muss. Weil das Thema Geldanlage nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört, vertraute er auf einen Berater und entschied sich für eine Geschäftsführer-Versorgung bei einem der größten deutschen Marktanbieter.

Was Bastian Haberzettl nicht wusste: Seine Verträge enthielten rechtliche Haftungslücken und verbraucherfeindliche Klauseln. Durch die Zusammenarbeit mit der Innova GmbH konnten nicht nur alle Haftungslücken rechtssicher geschlossen werden, sondern auch die Auszahlungshöhe im Alter um unfassbare sechzig Prozent gesteigert werden.

Marcel Stegmann: Hochwertige und transparente Anlageberatung für den Mittelstand

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfügt Marcel Stegmann über eine umfassende Expertise, die ihn zum starken Partner für seine Kunden macht. Nachdem er seine Ausbildung zum Bankkaufmann als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte, verließ er die Bank, um unabhängige Finanzberatungen anbieten zu können. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und diversen Weiterbildungen gründete er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner schließlich die Innova Konzept GmbH, um Menschen mit wissenschaftlichem Investieren beim Vermögensaufbau und ihrer Altersvorsorge zu unterstützen.

„Unser Ziel ist es, eine hochwertige Investment- und Anlageberatung, die bisher ausschließlich den oberen ein Prozent vorbehalten war, auch für den deutschen Mittelstand zugänglich zu machen“, verrät Marcel Stegmann über die Mission der Innova Konzept GmbH. „Mit einer transparenten und unabhängigen Beratung wollen wir unseren Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und sie vor schlechten Anlageentscheidungen schützen.“

Original-Content von: Innova Konzept GmbH, übermittelt durch news aktuell