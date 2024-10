ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 44/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 28. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Episkop, ein Collier mit Brosche, ein Landschaftsporträt von Wilhelm Degode, einen Diamantring, eine Bronzestatuette und einen Steiff-Löwen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 29. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde, eine Tortenvitrine, Miniaturfußballschuhe, eine Leoparden-Porzellanfigur, ein Armband und eine Softeis-Tüte im XXL-Format. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 30. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, eine Knoten- und Angelhakentafel, Ohrstecker, einen Lederball zur WM 1978, zwei Kunstfliesen von Meissen und einen Diamantring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 31. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Modezeitschriften-Sammelband, ein sechsteiliges Teeservice, ein Asterix-Schachspiel, ein Armband, eine Statuette und ein kinetisches Lichtobjekt. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 1. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, ein Max-Liebermann-Buch, ein Reklameschild, eine Porzellan-Tukangruppe und einen Sessel des Passagierschiffs "Queen Elizabeth 2". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell