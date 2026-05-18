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"Deutschrap ideal" geht 2026 auf Festival-Tour - mit exklusiven Live-Formaten und neuen Community-Highlights

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Frankfurt am Main (ots)

Das YouTube-Format "Deutschrap ideal" des Hessischen Rundfunks (hr) startet ab 23. Mai in die diesjährige Festival-Saison. Außerdem ist es als Medienpartner auf einigen der wichtigsten Deutschrap-Festivals im deutschsprachigen Raum unterwegs. Neben Artist-Interviews und Social-Media-Content setzt das Format 2026 verstärkt auf interaktive Live-Erlebnisse für die Community.

Seit seinem Start als Radiosendung 2019 hat sich "Deutschrap ideal" zu einer festen Größe in der HipHop-Kultur entwickelt. Auch in diesem Jahr begleitet das Team den Festival-Sommer quer durch Deutschland und die Schweiz - mit dem klaren Anspruch, näher an der Szene zu sein als zuvor. Host Simon Vogt sagt: "Wir gehen wieder rein. Für uns geht's darum, da zu sein, wo die Kultur passiert - auf den Festivals, bei den Artists und mitten in der Crowd. Die Community ist der Kern von allem."

Neue Live-Formate "THE SESSIONS" beim Splash!-Festival

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Tour ist das Event-Format "THE SESSIONS", das im Rahmen des Splash! Festival gemeinsam mit ARD Kultur präsentiert wird. Hier treffen Artists und Community direkt aufeinander - für Gespräche, kreative Prozesse und neue Perspektiven auf die Szene. Daraus entsteht ein exklusives Writing Camp mit Rap-Star JokA sowie Panel-Talks, die sich mit Themen wie Mental Health im Deutschrap auseinandersetzen.

Mobiler und interaktiver Community-Truck

Ein zentrales Element der Tour bleibt der mobile und interaktive Community-Truck, der sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Treffpunkt für Fans entwickelt hat. Dieses Jahr wird er noch stärker zur interaktiven Experience ausgebaut: Mit dem großen Deutschrap-Quiz wird der Truck zur Challenge-Zone für die Community. Besucherinnen und Besucher können ihr Wissen testen und sich die Frage stellen: Wer hat das größte Deutschrap-Wissen? Als Belohnung winken exklusive Gewinne - darunter Festival-Tickets für die kommende Saison.

Darüber hinaus entstehen vor Ort spontane Interviews, Community-Momente und Social Content - direkt aus dem Herzen der Festivals.

"Deutschrap ideal" als Teil der Kultur

Die Festival-Tour ist erneut eingebettet in die übergreifende HipHop-Initiative der ARD. Über Bildschirme und QR-Codes erhalten Festival-Besucherinnen und -Besucher Zugang zu weiteren Formaten, Dokus und Podcasts rund um Urban Culture. Redaktionsleiter Patrick Secker sagt: "'Deutschrap ideal' ist ein echter Teil der HipHop-Szene geworden. Unser Anspruch ist es, diese abzubilden und ihr auch innerhalb der ARD eine starke Bühne zu geben."

Tourdaten 2026

0711 Festival - 23.05.2026

World Club Dome - 07.06.2026

Heroes Festival Geiselwind - 19. - 20.06.2026

Splash! Festival - 02. - 04.07.2026

Open Air Frauenfeld - 09. - 11.07.2026

Turn Up BRMN - 31.07. - 01.08.2026

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