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Der hr1-Dancefloor feiert Premiere in Baunatal

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Baunatal (ots)

Der hr1-Dancefloor kommt zum Stadtjubiläum nach Baunatal. Am 30. Mai feiert die Ü30-Partyreihe anlässlich des 60. Geburtstags Baunatals Premiere in der Stadthalle. Zum Auftakt ist hr1-Moderator Lars-Henning Metz mit dabei.

Der Hessische Rundfunk (hr) bringt die Stadthalle Baunatal seit zehn Jahren mit der Show "Nordhessen feiert Karneval" zum Kochen. Zum 60. Geburtstag der Stadt sorgt er dort nun ein zweites Mal für Stimmung. Wenn der hr1-Dancefloor in die Halle einzieht, erklingen Hits aus fünf Jahrzehnten, die sofort auf die Tanzfläche locken. Beginn ist um 20 Uhr. Das Ende ist bewusst nicht geplant: gefeiert wird, solange die Musik spielt.

Wer seinen Lieblingssong hören möchte, kann eines der Musikwunsch-Kärtchen ausfüllen und DJ Peter Baur baut ihn nach Möglichkeit in die Playlist des Abends ein. Das hr1-Team um Moderator Lars-Henning Metz, den die meisten aus der Samstags-Sendung "hr1 am Abend" kennen dürften, hat außerdem eine Fotobox im Gepäck, in der die Hörerinnen und Hörer Erinnerungsfotos vom Premierenabend schießen können.

Der hr1-Dancefloor macht seit 18 Jahren in ausgesuchten Städten Hessens Station, darunter in Bad Homburg, Bad Orb oder Gießen. Hunderte Gäste genießen es dann jedes Mal, schon früh am Abend tanzen und feiern zu können. In Baunatal steht die beliebte Partyreihe mit auf dem Programm des Stadtjubiläums. Informationen zu weiteren Veranstaltungsorten sowie eine Liste der hr1-Dancefloor-Termine sind auf www.hr1.de zu finden.

Einlass und Beginn ist um 20 Uhr. Die Tickets für den hr1-Dancefloor kosten 12,20 Euro zzgl. Systemgebühren im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Es gibt sie natürlich auch auf hr1.de.

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