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"Das Imperium Pamela Reif - Workout zur Macht"- Neuer hr-Storypodcast startet in ARD Sounds

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Frankfurt am Main (ots)

Vom Spiegelselfie zum millionenschweren Business: Der Storypodcast "Das Imperium Pamela Reif - Workout zur Macht" erzählt die beispiellose Karriere von Pamela Reif. Der Hessische Rundfunk (hr) zeichnet darin erstmals umfassend nach, wie aus einer Jugendlichen mit Instagram-Account Deutschlands erste große Marken-Influencerin wurde. Die ersten beiden Folgen erscheinen am Mittwoch, 6. Mai, in ARD Sounds.

Pamela Reif hat einen Beruf geprägt, bevor es dafür einen Namen gab. Als sie 2012 mit 16 Jahren ihre ersten Selfies postet, ist Instagram gerade erst gestartet. Mit 18 gründet sie ihre erste Firma, kurz nach dem Abitur. Heute ist Pamela Reif Fitness-Ikone, Unternehmerin und globale Marke. Ihre Workouts erreichen Millionen Menschen, ihre eigenen Produkte stehen in Drogerien und Supermärkten, ihre Reichweite geht bis nach China.

Strategien, Strukturen und Menschen hinter dem Erfolg

Der Podcast von Joelle Westerfeld und Davide di Dio (Redaktion Julia Klüssendorf und Moritz Zimmermann) zeigt, wie strategisch Pamela Reif vorgegangen ist, um aus Social-Media-Content ein komplexes Firmengeflecht entstehen zu lassen. Er erzählt von Erfolgen, Rückschlägen, Kritik und Konkurrenz und von Pamela Reifs Lebensstil, der bewusst Teil der Marke ist. Geschäftspartnerinnen, Berater und Wegbegleiterinnen kommen erstmals ausführlich zu Wort. Während der Corona-Pandemie explodiert die Reichweite - und mit ihr das Geschäft. Heute umfasst das Imperium Apps, Food-Marken, Beauty-Produkte, Sportmode und internationale Deals. Gleichzeitig blickt der Podcast auch hinter die perfekt inszenierten Bilder: auf Disziplin, Druck und Negativschlagzeilen. Host Joelle Westerfeld ist außerdem zu Pamela Reifs persönlichem Rückzugsort Ibiza gereist, der für die Influencerin Kraftquelle, aber auch Markenbaustein ist.

"Das Imperium Pamela Reif - Workout zur Macht" anhören

06. Mai: Folge 1 "Spiegelselfie" und Folge 2 "Ausverkauft"

13. Mai: Folge 3 "Naturally rich"

20. Mai: Folge 4 "65 Millionen"

27. Mai: Folge 5 "Sehnsuchtsort"

Exklusiv in ARD Sounds

Mit "Das Imperium Pamela Reif" geht der Podcast nach "Das Imperium Heidi Klum" in die zweite Staffel. Die erste Staffel ist ebenfalls in ARD Sounds abrufbar.

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